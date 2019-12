Влюбленная пара, снеговик, мышь и многие другие Набережная Спортивной гавани Владивостока преобразилась к Новому году. Помимо нарядной елки территорию здесь украсили яркие скульптуры, изготовленные жителями города из различных материалов – дерева, пластика, бумаги. Авторы арт-объектов – участники городского фестиваля-конкурса «Новогодние подарки – 2020».

В нем соревновались 27 жителей Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии. Активно включились в работу студенты и школьники, работы которых стали настоящим украшением набережной. Здесь можно увидеть изготовленные вручную фигуры влюбленной пары, снеговика, мышей и многие другие композиции. По результатам конкурсного отбора лучшими признали коллективный проект «Чайки», авторами которого стали Мария Бородулина, Анастасия Клочко и Яна Подольская.

На втором месте работа «Come and get your love» Виктории Остапец, на третьем – проект под названием «Чувство, когда под бой курантов пересекаешься взглядом с близким человеком» Елены Шибановой. Глава города Олег Гуменюк вручил победителям дипломы и денежные призы. Остальные участники получили памятные подарки.

«Мне приятно наградить самых активных и творческих жителей нашего города. И, конечно же, поблагодарить их родителей. Потому что благодаря вам, мамы и папы, ваши дети стремятся еще больше проявить себя», – отметил мэр.

В рамках фестиваля также прошел конкурс детских работ «Из океана с любовью». Изображения различных морских обитателей заметно преобразили стену рядом с горкой. Олег Гуменюк подарил всем участникам проекта мягкие игрушки.

Фото Евгения КУЛЕШОВА / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»