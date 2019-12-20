Не допуская зла Театр ТОФ в последнее время все чаще и активнее обращается к современной пьесе, к формату малой сцены. Вот и свежая премьера (21 и 22 декабря) также пройдет на малой сцене, а увидит зритель спектакль «Сиротливый Запад» (16+) по пьесе Мартина Макдонаха. Поставил его режиссер Сергей Руденок.

– Сергей, много лет назад театр ТОФ проводил читку «Сиротливого Запада». Выросла ли нынешняя постановка из той читки или это новая концепция и иные подходы?

– Это было больше 10 лет назад, когда театру пытались отдать помещения в Матросском клубе. Читку проводил Станислав Мальцев, и на обсуждении о пьесе высказывались с большим интересом.

Некоторое время спустя, после того как в театре молодежи я поставил «Королеву красоты из Линейна», Станислав предложил мне поставить также пьесу Макдонаха на сцене театра ТОФ и озвучил наименование – «Сиротливый Запад». Я согласился. И получился большой спектакль, в котором было два состава. Изначально он задумывался для малой сцены, которая была в Матросском клубе (однако выяснилось, что там нарушены нормы противопожарной безопасности и спектакль перешел на большую сцену в два акта). Но потом в Омск уехал Роман Колотухин, исполнявший одну из главных ролей. Постепенно «Сиротливый Запад» ушел из репертуара.

Когда Роман Колотухин вернулся во Владивосток, он предложил мне восстановить постановку. Несколько лет все это обсуждалось. Я сразу сказал, что хочу ставить новый спектакль, а не восстанавливать старый, потому что за 10 лет многое изменилось – и мир, и мои представления о персонажах… И я совершенно иначе переосмыслил пьесу.

В этот раз спектакль пойдет на малой сцене одним актом без антракта.

Разумеется, в связи с тем, что театр ТОФ покинули некоторые актеры, в спектакле работают другие ребята – Вэйлина и Колмана играют Денис Фить и Григорий Марилов, в спектакле также заняты Елена Князева и Мария Кетова, на свою роль вернулся только Роман Колотухин.

Если 10 лет назад главными героями у меня были два брата, которые бесконечно враждуют, то сейчас мой герой – священник отец Уэлш, который пытается их помирить и разобраться в окружающем мире.

– Мартин Макдонах был на волне популярности несколько лет назад, он был очень созвучен началу нулевых и концу 90-х в России.

В чем его актуальность сегодня, как вам кажется?

– Макдонаха ставили, ставят и будут ставить. Актуальность его в том же, в чем и злободневность Чехова. Это ирландский Чехов в буквальном смысле слова. Он созвучен любой эпохе и любой стране, он пишет про людей. Не про события, а про человека. А люди не меняются в самом главном – со времен античности до дней сегодняшних человек в сути своей не изменился. Поэтому Чехова, Эсхила, Софокла, Шекспира, Вампилова, Макдонаха можно ставить вечно.

Историю о сложных взаимоотношениях, о человеческих страстях, бушующих в маленькой деревушке на маленьком островке в Ирландии (действие почти всех пьес Макдонаха происходит в маленьких ирландских городках и деревушках, а три пьесы – «Королева красоты из Линейна», «Сиротливый Запад» и «Череп из Коннемары» рассказывают про один остров. – Прим. авт.), Сергей Руденок решил в строгой манере психологического театра. По его словам, это единственно возможный подход к Макдонаху.

– Наш «Сиротливый Запад» – это классический английский театр, – говорит Сергей Руденок. – Многие считают, что пьесы Макдонаха подходят для театра абсурда, но абсурд уже присутствует внутри пьесы. Мы всегда знаем, как надо поступить, но делаем иначе. Все наше поведение человеческое пропитано абсурдом, причем подчас мы этого даже не замечаем. Поэтому на сцене все в классическом ключе психологического театра, здесь главный артист, а не фокусы или детали. Это спектакль для зрителя, который хочет прийти и посмотреть на историю из жизни и как ее разыгрывают артисты. Надо смотреть, слушать и вникать.

– Театр ТОФ в силу своей специфики много играет для зрителей в морской форме, для матросов, например. Близки ли будут им тема спектакля, сам спектакль?

– Уверен, что тема пьесы актуальна для всех. Человек в форме (матрос, офицер – неважно) все равно в первую очередь человек. И значит, ему будут близки те проблемы, которые ставит в своей пьесе Макдонах. Если мы показываем историю о людях, их переживаниях, конфликтах, потрясениях, о том, из чего состоит обычный человек, спектакль будет близок и понятен любой публике, каждый увидит себя, какую-то ситуацию на себя примерит.

– В чем главный посыл вашей постановки?

– Главный вопрос в том, нужно или не нужно вмешиваться. Неважно куда. Разнимать сцепившихся котов или растаскивать дерущихся людей. Надо ли это делать? Я отвечаю на этот вопрос однозначно: необходимо! Зачастую даже одно неприятие лжи, зла уже является борьбой с ложью и злом. Не пройти мимо плохого – уже значит бороться с ним. Вмешиваться нужно, даже если за это вы получите не благодарность, а наоборот…

Вообще, посоветовал бы сходить на спектакль тем, кто кричит, что на домашнее насилие не следует обращать внимания, пусть сами разбираются. Очень советовал бы.

Фото предоставлено Сергеем РУДЕНКОМ, автор – Владислав ДУБИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ