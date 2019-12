Милая, снаружи так холодно… Постоянные читатели «В» просят нас не забывать о рубрике «Читальный зал». Согласны, тем более что талантливых, умных, необычных, но еще нигде не публиковавшихся (или пока мало где публиковавшихся) авторов в нашем крае очень много. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию еще один рассказ нашего редактора отдела политики Сергея Петрачкова. И каждый, его прочитавший, решит для себя сам, чего в этой истории больше – философии или правды жизни, печали или умиротворения, трагизма или надежды… Приятного вам чтения.

– Ну куда ты сейчас пойдешь? – спросил Андрей, и голос его обещал столько тепла и уюта, словно с Олесей разговаривал оживший рождественский камин. Конечно, разместиться настоящему очагу в однокомнатной квартире многоэтажного дома на окраине города было негде. Но его слова было просто приятно слушать. Они накрывали сонный разум шерстяным пледом, а как можно сопротивляться шерстяному пледу? – На улице так холодно. Ночь, снег, метель.

– Только девять часов. Я еще успеваю на автобус.

– Автобус? – с пренебрежением бросил Андрей. – Я не позволю тебе ехать на автобусе! Ты замерзнешь на остановке, дожидаясь, пока он приедет! Нет, давай мы этот вариант сразу отсечем. Ты же не хочешь, чтобы я волновался? Мало ли еще, кто в нем поедет. Вечер пятницы, сейчас полно пьяных. Нет, нет и еще раз нет. Извини, но я вынужден настоять на своем.

– Тогда вызовешь такси? – попросила она.

– Конечно, но ведь ты знаешь, что никто сейчас не приедет! – с горечью произнес он. – В такую погоду это напрасная трата времени.

– Десятый час. Машин на дорогах полно.

– С одной стороны – да, с другой стороны – пробки. Да и таксисты в этот район редко заглядывают. Останься еще ненадолго. Пробки рассосутся, и вызовем тебе такси. На, выпей еще немного глинтвейна. Не могу смотреть, как ты дрожишь.

– Мне не холодно.

– Пей, пей.

– Но мне действительно надо. Общежитие закрывается через два часа. Если я не успею, у меня будут проблемы.

– Боже мой, ну какие проблемы, глупенькая, – произнес Андрей и так ласково рассмеялся, что на секунду Олесе действительно стало стыдно за свою студенческую наивность. Ну что за ерунда для взрослого человека беспокоиться о таких мелочах. Но потом вспомнила угрюмые лица охранников и то, что, возможно, придется писать объяснительную. Нет, надо поторопиться.

– Мне все-таки пора, – неловко попыталась настоять Олеся.

– Ну опоздаешь ты чуть-чуть и что? Что будет? – усмехнулся Андрей. – Скажи, у вас там на вахте волки сидят, а? Которые людей в снег и мороз внутрь не пускают. Ну, скажи, волки?

– Не волки, конечно…

– Так в чем проблема?

– Начнутся вопросы…

– Запомни, ты уже взрослый человек. Какая кому разница, где ты проводишь свободное время? Если это понять и принять как факт, то жить станет намного проще и нервничать придется гораздо реже. И только по действительно серьезным поводам. А это…

Андрей даже покачал головой, чтобы показать, насколько этот повод несерьезный и не стоящий внимания.

– Ты лучше посмотри, что за окном творится, – продолжил он. – Знаешь, что всего лучше в такую погоду? Зажечь свечи и выключить свет.

– Мне кажется, у нас нет на это…

– Таков ритуал, чтобы прогнать злых духов метели. Иначе весь город занесет. Ты этого хочешь?

– Нет.

– Ну вот.

Через минуту на полу был расстелен плед, а вокруг него расставлены свечи. Андрей достал из холодильника вино.

– Глинтвейн закончился, но я всегда думаю на несколько шагов вперед, – похвастал он, с гордостью демонстрируя бутылку.

– Но мне хочется домой, – обреченно вздохнула Олеся.

– Ты же видишь, что против этого протестует сам здравый смысл. Кто мы такие, чтобы ему сопротивляться? Лучше оставить бесплодные усилия и наслаждаться моментом.

Он разлил вино по бокалам, выпил сам и с ожиданием посмотрел на Олесю. Она пригубила, и Андрей понуро покачал головой: нет, так не пойдет. Олеся сделала глоток побольше. Вот так уже намного лучше – благосклонно покивал он.

– Умничка, – прошептал Андрей. – Давай поставим какую-нибудь приятную музыку. У меня есть подборка лучших хитов золотой эры Голливуда. Сейчас включу. Это точно прогонит злых духов метели.

Он поднялся и подошел к столу с ноутбуком. Олеся взяла в руки телефон.

– Пишешь кому-то? – затылком приметил Андрей. Он застыл у монитора.

– У меня подружка живет недалеко. Может, у нее переночую.

Андрей, постояв еще мгновение, продолжил выбирать музыку. Из динамиков послышалась нежная, бархатная мелодия. Интро состояло из крещендо духовых инструментов, которые с первой секунды взяли мощный разгон, но только для того, чтобы резко остановиться на пике и пропустить вперед густой баритон. Голос исполнителя был маслянистым, вяжущим, убаюкивающим, звучал на фоне приглушенных клавишных аккордов, главная задача которых, казалось, заключалась в том, чтобы не отвлекать человека от пения. Мужчина пел на английском, так что Олеся различала только некоторые слова. Что-то про снег. Что-то рождественское.

– Ты уже отправила сообщение подружке? – Андрей вернулся к Олесе и расположился рядом с ней. Спинкой им служил край кровати.

– Пишу.

– Может, пока не будешь торопиться? – он положил руку на телефон и посмотрел на нее с улыбкой в упор. – Ради меня, прошу. Ведь я же ради тебя отменил все свои планы на вечер.

– Не надо было…

– Что значит не надо? Не обесценивай, пожалуйста, мои слова и поступки. Иначе обижусь. Ты ведь не хочешь меня обижать? – Андрей изобразил на лице оскорбленное достоинство.

– Нет. Но мне действительно не стоит здесь оставаться.

– Никаких «но», глупенькая! Посмотри в окно, на фонари. Видишь, какими хлопьями падает снег! Видишь, как метет. Красиво?

Олеся посмотрела. И правда, красиво.

– А знаешь, почему красиво? – Андрей подлил вина в оба бокала. – Потому что мы находимся внутри и можем наблюдать за непогодой из этого теплого гнездышка. Я тебя туда просто не пущу. Долг мужчины мне этого не позволяет.

– Но мне надо. У меня уже кружится голова от вина…

– Знаешь, что нужно делать, когда кружится голова? – просиял Андрей. – Кружиться в другую сторону. А ну, вставай. Вставай-вставай! Не ленись!

– Но я не хочу.

– Если еще раз услышу от тебя это «не хочу», я точно обижусь. И уже взаправду.

Песня сменилась на другую, но похожую. Все эти голливудские хиты на одно лицо. То есть на одну партитуру. Только в этой была еще и женская партия. Девушка в этой песне, по всей видимости, долго и упорно пыталась донести до мужчины какую-то мысль, но тот даже не слушал, а только мурчал себе что-то под нос и с паучьей сноровкой продолжал заворачивать ее в свои нежные сети.

Они встали и начали медленно танцевать. Олеся поняла, к чему все это ведет, еще до того, как почувствовала целенаправленно сползающую с талии руку. На сопротивление просто не оставалось сил. Да и погода действительно была ужасной. Снег падал комками ваты, словно где-то поблизости разбомбили в щепки военный госпиталь. А еще хотелось спать.

Андрей пошел в душ первым и застрял там надолго. Олеся осталась в постели наедине со своими мыслями. Их было много, но чаще всего почему-то всплывал вопрос, мыть ли ей здесь голову или нет.

Она почувствовала холод – эффект от вина ускользал, как тепло из потухшего очага. Она надеялась, что согреется в ванной, но горячая вода быстро закончилась. В квартире стоял бойлер. И Андрей, очевидно, почти полностью опустошил бак-накопитель. Эгоистом он оказался не только в постели. Вдобавок Олеся забыла заранее поинтересоваться насчет полотенца, а кричать из ванной было неловко. Вытерлась ручным, как получилось. Хорошо, что все-таки решила не мыть волосы. Как знала – заколола их в пучок на затылке перед душем.

Пока она была в ванной, Андрей убрал свечи и сложил плед, придав квартире ее обычное невзрачное состояние. Теперь он сидел на кровати в застиранной футболке, служившей ему пижамой по ночам, и копался в телефоне. Электрический свет после свечей обжигал глаза.

– Слушай, так что тебе ответила подружка? – спросил Андрей, отвлекшись от экрана.

– Так я же ей ничего не написала.

– Ммм, ясно.

Андрей кивнул и снова погрузился в свой телефон.

– Яндекс говорит, что снег закончится в течение получаса, – заметил он.

– Видно, мы действительно отпугнули злых духов метели, – улыбнулась Олеся.

– Да, мы победили. Теперь бояться точно нечего.

– Но по погоде этого не скажешь. Мне кажется, снег только усилился. И ветер, слышишь, как воет?

Андрей повернулся к окну и с видом эксперта начал усиленно вслушиваться в трубный свист метели. Прошло несколько секунд, прежде чем он ответил:

– Честно говоря, не слышу ничего особенного. Зато, по-моему, снег точно стал мельче. Уже не хлопья, а так, мошка. Значит, должен скоро пройти. По крайней мере, сервис погоды еще никогда не врал.

Олеся вынула заколку из волос и стала распушать их.

– Ну не знаю, – протянула она. – Сколько раз было такое, что сначала по прогнозу одно, а потом, когда время проходит, все меняется с точностью до наоборот.

– Ты преувеличиваешь. Может, так раньше было, – пожал плечами Андрей. – Там же сейчас спутник сверху наблюдает, а алгоритмы анализируют его показания. Человек из этой цепочки попросту убран, а техника не ошибается.

– Я тебя не понимаю. К чему ты клонишь? – Олеся перестала разглаживать волосы и посмотрела на Андрея.

– Ну вот: типичный пример женской подозрительности! – он закатил глаза. – Во всем искать скрытые мотивы. Я сейчас вообще ни к чему не клонил. Просто с тобой разговаривал.

– О погоде? И спутниках? Честно?

– Придумай тему получше, – огрызнулся он. – Я же всегда, как мужчина, обязан придумывать, о чем с тобой разговаривать, чтобы нам обоим интересно было. А ты приходишь уже на все готовенькое.

– В какой момент ты решил, что тема снега интересная?

Андрей ничего не сказал в ответ, а Олеся слишком устала, чтобы продолжать спорить.

– Если честно, я просто о тебе немного волнуюсь, – примирительно начал Андрей.

– Волнуешься? – удивилась Олеся.

– Просто ты так долго рассказывала про эту свою общагу, что я подумал: а ведь действительно я мало что знаю о том, какие у вас там правила и какие последствия за их нарушение. И какие у тебя могут возникнуть проблемы. А я уж точно не хотел бы стать тем человеком, из-за которого у тебя появятся неприятности. Я думал обо всем этом и потом посмотрел на часы, а времени-то только пол-одиннадцатого.

– Вообще-то, без двадцати.

– Тогда, когда я смотрел, была половина.

– В общежитие я уже не успеваю, если ты про это, – процедила Олеся.

– Вот тут ты не права. По карте ближайшее такси на соседней улице. Бинго! Если прямо сейчас заказать, как раз успеешь к закрытию. Даже за пять минут до. Только заказывать нужно сейчас!

– Но на дорогах снег!

– Да разве это снег? Тем более что он уже заканчивается. Главное, из дворов на главную трассу выползти. Таксист тебе еще спасибо скажет, что ты рядом и что к тебе не пришлось очкурами добираться.

– Заказывай, – отмахнулась Олеся.

– Но только одно условие, – оживился Андрей. – Я плачу за такси! И не смей возражать, это мой долг как мужчины…

Олесе было все равно. Ей просто хотелось спать. От вина разболелась голова, а таблетки остались в общежитии. Какой-никакой, а плюс в том, чтобы уехать отсюда, был.

Андрей внезапно выругался.

– Заказ отменили, – нервно произнес он. – И значок такси погас.

Он пытался дозвониться в другие сервисы, но везде бездушный голос автоответчика сообщал о занятости всех операторов. На онлайн-заявки тоже никто не реагировал. Андрей выругался снова.

– На крайний случай у меня останешься, – объявил он нехотя. – А подружка твоя, что, молчит?

– Я ей не писала.

– Так напиши, боже мой! Почему я один должен заботиться о твоем комфорте?

Олеся отправила сообщение знакомой по университету. Называть ее подружкой, пожалуй, было слишком фамильярно. Так, ходили вместе на обед в столовую. Сомнительный вариант, но чего не сделаешь ради своего комфорта.

– Странно, вроде снег с метелью, а всего минус три, – Андрей оставил заявки во всех такси-сервисах и теперь, не находя себе места, бродил туда-сюда по Сети. – На улице, можно сказать, даже тепло. Я бы в детстве точно на улицу полез, в снежки играть. И чего все этого снега боятся? Предупреждать стали, эсэмэски рассылать каждый раз, как будто бедствие какое-то…

В глазах Олеси Андрей с каждым произнесенным словом старился.

– Общежитие уже закрылось, – посмотрев на время, сказала она.

– Твоя подруга так и не отвечает?

– Она еще не прочитала сообщение.

– Так ты ей даже не звонила? Ну ты что? Я же просил именно позвонить, а не писать. Мне кажется, она должна тебя принять. Друзья все-таки. Не знаю, как это у женщин, а в мужском кругу дружба не пустой звук.

Олеся позвонила. Гудки шли долго, и с каждым разом в успех верилось все меньше и меньше. Но вышло наоборот.

– Конечно, приезжай, – ответила знакомая. – А что случилось?

– Да ничего особенного. При встрече расскажу.

Разговор закончился, и Олеся посмотрела на Андрея, сияющего от удовольствия.

– Ну, что я говорил! Все будет хорошо! – обрадовался он. – Просто надо было меня слушать и сразу звонить. Может, еще с тем таксистом бы получилось уехать, если бы адрес поближе написали. Ну, говори, где твоя подруга живет. И условия те же: такси за мой счет! Отказ не принимается.

Радость была преждевременной. Заказать такси на новый адрес оказалось тоже проблематично. Водители упорно отказывались от заявок. Операторы были чем-то заняты. В онлайн-сервисе Андрей поставил тройную цену. Без толку.

– И все-таки минус три – это прямо какая-то тепловая аномалия, – рассуждал Андрей. – Противоестественно тепло. Просто из-за ветра может показаться, что на улице неуютно, но ведь это решается просто: шарф и шапка.

Олеся слушала это молча.

– До дома твоей подружки Яндекс показывает всего семь минут, – продолжал монолог Андрей.

– На машине?

– Пешком. На машине, кстати, тоже семь.

– И что ты предлагаешь? – устало произнесла Олеся.

– Ничего я не предлагаю. Опять эти женские домыслы… Я просто говорю, что в такую погоду на машине, наверное, полчаса будешь ехать.

– Зато в машине тепло, и там нет ни ветра, ни снега.

– Только и машины тоже нет. Если бы таксист хотя бы вызов принял, а то ждем у моря погоды.

– Тогда я, наверное, пойду одна ночью пешком в метель.

– Только напиши обязательно, как доберешься!

Через несколько минут она стояла под тем самым фонарем, который они с Андреем разглядывали из окна квартиры. Впереди был пеший путь до дома знакомой, оцененный компьютерными алгоритмами в семь минут. Но эти алгоритмы разглядывали мир из своего уютного цифрового гнездышка. Разве могли они знать что-то про коварность заснеженных тротуаров, про топкость сугробов, про ветер в лицо…

Вверху творилось что-то страшное и свирепое. Она представила, как злые духи метели проносились над городом и читали хором свои мрачные заклинания: Let it snow, let it snow, let it snow.

Справка «В»

Сегодняшний автор рубрики «Читальный зал» – журналист, редактор отдела политики «В» Сергей Петрачков. Как известно, талантливый человек талантлив во всем, поэтому Сергею подвластна не только тяжелая органная музыка политической аналитики, но и игра на тонких лирических струнах, приятных душе.

К тому же наш коллега хоть и молодой, но вовсе не начинающий автор. Его рассказ «Прикладная алхимия» в 2012 году был удостоен Гран-при VIII открытого городского конкурса молодых литераторов имени Николая Гомзякова «Гул океанского прибоя». А двумя годами ранее, в 2010-м, еще один его рассказ вошел в лонг-лист всероссийской литературной премии «Дебют».

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ