Винил – это модно и… выгодно Коллекционирование грампластинок не только греет душу, но и может пополнить кошелек

Можно ли мыть пластинки гелем «Ферри»? Какой проигрыватель надежнее – пасиковый или с прямым приводом? Какого веса должна быть вертушка, чтобы не вибрировать во время проигрывания пласта? Какой винил лучше звучит: японский, немецкий или американский? Какие щетки лучше всего подходят для чистки винила?

На эти, а также другие вопросы, интересующие коллекционеров грампластинок, вы получите ответы во владивостокском клубе «Меломанъ», организованном при краевой публичной библиотеке имени Горького. Раз в месяц здесь собираются разновозрастные адепты черных дисков, хотя пластинки бывают разноцветными и даже прозрачными. Для них винил – не фетиш. Эти люди убеждены, что звук с пластинки более естественный, чем законсервированный на CD. И с ними трудно спорить.

Винил вытесняет «сидюки»

Не секрет, что за последние четыре-пять лет в мире возродился интерес к грампластинкам, которые в 90-х поторопились похоронить. Прошло совсем немного времени, и оказалось, что лучшего хранителя реального и живого звука, чем виниловая пластинка, человечество не придумало. Медленно, но верно уходят в прошлое компакт-диски и формат МР3. Мини-диски, придуманные японцами, тоже не прижились. Зато возрождается аналоговая запись на аудиокассетах и бобинах.

Согласно данным ассоциации Recording Association of America, к концу 2019 года продажа винила в мире обойдет реализацию CD. За вторую половину 2018 года и первую половину нынешнего продажи виниловых пластинок выросли на 12 %, в то время как ситуация с компактами практически не меняется.

Вновь выпускает пластинки отечественная фирма «Мелодия». Правда, печатает их в Германии или Чехии. Свое производство винила мы убили. И реанимировать его не получилось, несмотря на обещания.

Во всем мире регулярно на компактах и пластинках переиздаются альбомы The Beatles, хотя со дня официального распада группы прошло почти 40 лет. Совсем недавно, кстати, вышло переиздание их альбома Abbey Road, посвященное 50-летию первого выхода этой пластинки.

По подсчетам Nielsen Music, продажи виниловых альбомов – «лонгплеев» (LP) – растут 12-й год подряд. Новодельный винил упорно вытесняет с рынка привычные «сидюки». Основной драйвер здесь рок-музыка. Ее доля в прошлом году составила 67 % от общего объема проданного винила.

Между тем истинных меломанов, ценителей аналогового звука победная статистика продаж LP не радует: слишком много некачественных переизданий в этом виниловом потоке.

Не те битлы

Дело в том, что подавляющее большинство новодельных переизданий пластинок по ряду причин выполнено с цифровых файлов. Даже когда можно и нужно выдержать аналоговый процесс. Прежде всего это касается записей, сделанных в 50-е, 60-е и даже 70-е годы.

Как известно, срок жизни мастер-ленты, на которой хранится музыкальное произведение, – 30–40 лет. Со временем лавсановая основа высыхает и сжимается, как шагреневая кожа. А нанесенный на нее ферримагнитный слой осыпается, в каких бы условиях вы ее ни хранили. Время берет свое. При прослушивании мастер-ленты со стажем появляются треск, щелчки и временами пропадает звук.

Чем старше запись, тем больше становится помех и проблем со звуком. Поэтому перед использованием такой мастер-ленты в процессе печатания пластинок ее ремастируют, то есть делают ремастеринг – улучшают качество звука. И все это с использованием компьютерных технологий.

После такого вмешательства аналоговый теплый звук, который так любят и ценят филофонисты, меняется. Он становится сухим, резким, неживым. Как говорят истинные меломаны и специалисты звукозаписи, пластинка перестает дышать.

Для примера: все виниловые альбомы в черной коробке «The Beatles in Stereo», выпущенной 9 сентября 2009 года, записаны с цифровых файлов. Поэтому ремастированный звук на них отличается от аналогичных альбомов, выпущенных в 60-е годы. Он не хуже и не лучше, он – другой. Многие меломаны его не признают.

– Недавно купил разрекламированное переиздание «Сержанта Пеппера…» и разочаровался, – признался нашему корреспонденту Игорь Горбатенко, житель Владивостока, меломан с 35-летним стажем. – Обидно было слышать, как живой и чистый звук задушили и изгадили ремастерингом. Это были битлы, но не те. У меня появилось впечатление, что я весь свой навороченный хай-энд с лучшими иглами в одночасье поменял на корейский магнитофон из начала 90-х. Зарезанная частотная характеристика, задушенные высокие, пластмассовые голоса. Переделанная стереобаза, конечно, дает некоторые плюсы изданию, но с того, что право стало еще правее, а лево еще левее, образности великому творению Джорджа Мартина и его четверым подопечным это не добавило. Ситуация с этим изданием напомнила анекдот про поддельные елочные игрушки: «Не радуют!» Куда-то подевалась магия великих «Битлз», видимо, ее-то оцифровать и забыли. И еще один очень серьезный минус – шумная масса винила. Конечно, пластиники фирмы «Мелодия» иногда звучали шумнее, но здесь шум зашкаливает.

А вот винилы в белой коробке «The Beatles in Mono» записаны с аналоговой мастер-ленты, поэтому более ценятся меломанами. Исключение составляет сингловая версия Love Me Do 1962 года из «Mono Masters». Она скопирована на ленту с цифровой виниловой реплики, так как мастер-лента с ее записью давно утеряна. Кроме того, двойные альбомы-сборники «The Beatles 1962–1966» и «The Beatles 1967–1970» образца 2014 года также отпечатаны с родных мастер-лент.

Живее всех живых

Печатать виниловые пластинки с мастер-ленты – очень дорогое и, как уже сказано, технически сложное удовольствие. Не каждая компания (лейбл) может это себе позволить. Экономичнее использовать запись с уже выпущенного компакт-диска после соответствующей обработки. Потому что не надо платить правообладателю.

Что касается полиграфии, то здесь проблем нет. К сожалению, такова политика большинства современных лейблов, ориентированных прежде всего на получение прибыли.

До 70% современных виниловых пластинок печатается в Чехии, в городе Лодениц. Сюда лейблы присылают готовые матрицы, с которых печатают тираж. У этого завода есть договоры с компаниями Universal Music Group, Sony Music и так далее. Отсюда надпись Made in EU на конвертах и пятаках винила.

– Сегодня действующих аудиофильских лейблов, использующих аналоговые мастер-ленты и выпускающих аналоговые виниловые релизы, не более десятка. Могу порекомендовать некоторые из них: Analogue Productions, Audio Fidelity, Intervention Records, Mobile Fidelity Sound Lab, Original Recordings Group, ORG Music, Speakers Corner Records. Специализация этих компаний – аудиофильский мастеринг, отсюда и соответствующая высокая цена на их продукцию, – рассказал «В» Алексей Алексеев, известный во Владивостоке коллекционер пластинок и пропагандист винила.

По его словам, нет единого рецепта, чтобы с ходу отличить настоящую аналоговую пластинку от цифрового новодела с мертвым звуком. Если, конечно, вы хотите собрать достойную коллекцию винила. Для этого необходимо непрерывное самообразование. Самое главное – читать профильные форумы в Интернете и специфическую литературу (ее сейчас много), изучать предмет коллекционирования, а также общаться с меломанами.

– Сейчас нет проблемы послушать музыку. Музыка в телефоне, в эфире, в компьютере, в воздухе. Но ее материальный носитель после того, как компакт-диски сдают свои позиции, остался один: это виниловая пластинка, которая живее всех живых, – убежден Алексей Алексеев.

– Винил покупают не только коллекционеры. Сейчас модно слушать винил. И очень много людей, которые следуют за этой модой. Соответственно, спрос рождает предложение. В этот момент начинают активизироваться пираты. Потому что пиратская продукция дешевле, чем оригинальная новодельная. Кроме того, пиратский винил трудно отличить от настоящего. Это может сделать только опытный человек. Даже штрихкод на конверте не показатель настоящего винила. Производство одной пластинки вместе с конвертом при тираже 1000 экземпляров обходится в 5 долларов. То есть в 300 рублей, а продают ее за тысячу. Отсюда можно судить о качестве звука на ней. Для примера: официальная пластинка, выпущенная в США, стоит от 18 до 55 долларов от производителя. Когда человек слушает пиратскую копию, то он, естественно, недоволен звуком. По его мнению, компакт-диск звучит лучше. Отсюда дискредитация винила. Поэтому при покупке новодельной пластинки прежде всего надо ориентироваться на ее стоимость и где ты ее покупаешь, – советует Сергей Кириллов, поклонник «The Beatles» и ветеран коллекционирования винила.

По волне вашей памяти

Между тем в фаворе у меломанов не только зарубежные пластинки, выпущенные в 60–70-е, отчасти в 80-е годы, так называемые первопрессы. Они все реже встречаются на аукционах винила, тем более в коллекционном или «минтовом» состоянии.

Большая редкость и некоторые издания отечественной фирмы «Мелодия», например, диски Давида Тухманова «Как прекрасен мир» (1972) и «По волне моей памяти» (1976). В этом же списке пластинка «Русские картинки» (1978) группы «Ариэль», первые два диска «Песняров» – «Ты мне весною приснилась» (1971) и «Алеся» (1974). Сегодня их коллекционная стоимость – от 500 до 1500 рублей, разумеется, если винил и конверт в безупречном состоянии. А ведь были времена, когда эти пласты можно было купить в музыкальном магазине за 2 рубля 15 копеек…

Кстати, среди коллекционеров пластинок есть собиратели аудиозаписей известных чтецов, поэтов, актеров. К примеру, сегодня раритет – пластинка когда-то известного пародиста Виктора Чистякова, к сожалению, безвременно ушедшего из жизни в мае 1972 года. Некоторые любители старины собирают записи речей «дорогого Леонида Ильича» – как своеобразное свидетельство эпохи застоя.

Поэтому, если у вас где-нибудь на антресолях завалялись пластинки, не спешите их выбрасывать. Не исключено, что они будут самым дорогим подарком для ваших потомков.

Фото автора

Автор: Сергей КОЖИН