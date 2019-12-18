Любо, братцы! 130 лет назад Уссурийское казачье войско присягнуло на верность земле Приморской

Современный казак – это вовсе не киношный персонаж со смоляным чубом из-под лихо заломленной фуражки, в штанах с лампасами и шашкой наголо, скачущий на вороном коне. И не песенный есаул, который того коня бросил… Современные казаки – это реальные люди, живущие рядом с нами и похожие на нас. И хотя штаны с лампасами они надевают лишь по праздникам, традиции казачества помнят и чтят. И среди этих традиций – служба на пользу государства.

Казачья статистика

Сегодня, по данным департамента внутренней политики Приморского края, на территории 10 городских округов и 19 муниципальных районов действуют 37 казачьих обществ, 21 общественная организация и одна некоммерческая организация (НКО). Всего в казачьих обществах и организациях края состоят 2774 человека в возрасте от 18 до 70 лет, из них 2423 мужчины и 351 женщина.

Что важно, почти половина реестровых приморских казаков – около 1200 человек – активно участвуют в решении общегосударственных задач. К примеру, 398 казаков занимаются организацией военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе призывников, подготовкой к военной службе и вневойсковой подготовкой членов казачьих обществ в период их пребывания в запасе. При обществах работает 11 военно-патриотических клубов, кадетских классов. Есть даже казачья флотилия.

Охрану общественного порядка осуществляют 164 казака. При казачьих обществах и общественных организациях создано 13 добровольных народных дружин (ДНД). Для такой территории, как Приморье, это немного, но есть надежда, что это только начало.

Кроме того, казаки охраняют лесные угодья и дачные поселки, объекты культурного наследия и обеспечения жизнедеятельности населения. В Хорольском районе создана добровольная казачья пожарная команда. Активно участвуют казаки и в ликвидации последствий циклонов и тайфунов. А уж казачья художественная самодеятельность известна всем приморцам, их голосистые хоры и танцевальные коллективы – обязательные участники местных и краевых культурных мероприятий, экологических фестивалей и других праздников. В общем, поговорка «И швец, и жнец, и на дуде игрец» – это о современных казаках.

– Состав казачьих обществ разный, многие указывают на принадлежность к силовым структурам РФ. Казаки либо проходили, либо проходят службу, либо находятся в запасе. Среди них много военных пенсионеров, муниципальных служащих и депутатов органов местного самоуправления, – рассказывает Ольга Ивченко, консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики.

Что касается охвата казачеством территории Приморья, здесь трудно выделить лидеров. Относительно много казаков в Михайловском и Черниговском районах. Традиционно казачьи общины расселялись вдоль границы, которую и охраняли. А вот, кстати, на севере Приморья казачьих сообществ нет.

Казаки становятся в строй

Казачьи общественные организации стали активно создаваться в России, в том числе на территории Дальнего Востока, в 1990-х годах. Сегодня в регионе действует несколько крупных объединений: Уссурийское казачье войско (УКВ), Союз казаков России УКВ, Союз казаков-воинов России и зарубежья, Союз независимых казаков, Военно-патриотическая общественная организация «Уссурийское казачье войско» Приморского края, общественная организация «Уссурийское казачье войско» и несколько казачьих обществ, не входящих в эти структуры.

Уссурийское войсковое казачье общество (УВКО) считается официальным государственным войском, оно внесено в Государственный реестр казачьих обществ в РФ 16 января 1997 года решением № 1 Главного управления казачьих войск при президенте России. Этот документ сразу отсекает досужие разговоры о нелегитимности казачьего сообщества.

Кроме того, указом президента РФ № 611 утвержден Устав Уссурийского войскового казачьего общества. В нем прописано, когда, где и какую форму, какие знаки различия должен носить реестровый казак, входящий в состав официального казачьего сообщества.

Возглавляет УВКО атаман казачий генерал Владимир Степанов, бывший спецназовец. В свое время он воевал с отрядом Шамиля Басаева и чудом остался жив во время выполнения боевой операции.

Уссурийское войсковое казачье общество объединяет реестровых казаков всего Дальнего Востока, в эту структуру входят и реестровые казаки Уссурийского казачьего войска.

Правда, есть еще казаки нереестровые, так сказать, самоорганизованные. Они живут сами по себе и не желают подчиняться Уставу УВКО и вставать под его знамена. Но время показывает, что с каждым годом таких «лихих» казаков становится все меньше. Люди понимают: решать насущные проблемы без поддержки официальной структуры трудно. Тем более что реестровые казачьи организации финансируются из бюджета края. Не исключено, что в ближайшем будущем произойдет слияние самостийных казаков с реестровыми. И то правда, зачем им что-то делить? Земли и работы хватит всем.

Есть идеи – будет и поддержка

– С этого года у нас для казаков есть прямая субсидия – 10 млн рублей, которые выделяются Приморскому отделу УВКО на уставные цели. На эти деньги они могут содержать небольшой аппарат, могут тратить их на охрану общественного порядка, экологии и другие цели, которые прописаны в соглашении с ними, – перечисляет Ольга Ивченко. – Кроме того, общая сумма в 5 млн рублей выделяется на конкурсной основе любым казачьим обществам и объединениям, реестровым или иным на реализацию их проектов, связанных с патриотическим воспитанием приморцев, а также с сохранением казачьей культуры и быта. Казаки пишут проект, участвуют в конкурсе и получают грант в размере не более 500 тысяч рублей. На эти деньги можно вполне провести одно хорошее событийное мероприятие…

На участие в краевом конкурсе, который состоялся в начале августа, подали заявки семь казачьих обществ.

– К сожалению, в этом году казаки поздно включились в конкурсную историю, – говорит Ольга Сергеевна. – А вот другие некоммерческие организации давно используют этот ресурс для поддержания своей деятельности. Но казаки долго раскачивались. Они считали, что либо им не хватает компетенции, либо это не их история. Но кто конкурс «распробовал», тот понял: это инструмент, который они могут использовать на свои цели.

Кстати, у нас в крае были попытки получить даже грант из президентского фонда – есть такая мощная финансовая поддержка казачества. Здесь размер грантов не ограничен. Подать заявку на конкурс могут любые социально ориентированные НКО. Находкинский казачий округ дважды попытался получить этот грант (они просят 5 млн на реализацию своих планов), но что-то у них пока не получается…

Что касается казачьих идей, к сожалению, работа с пограничниками и правоохранительными органами у них пока еще налажена слабо. Здесь задействованы в основном жители станиц, которые расположены вблизи границы. Так же происходит и с охраной общественного порядка.

В то же время сегодня у казаков очень хорошие начинания по организации патриотического воспитания подрастающего поколения и формированию кадетских казачьих классов. Подобные классы есть в Арсеньеве и поселке Кневичи…

По мнению губернатора Олега Кожемяко, в Приморье необходимо принять закон в поддержку казачества. Кроме того, существует долговременный план по реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Приморского края.

Большой казачий круг, посвященный 130-летию Уссурийского казачьего войска, состоялся в зале заседаний администрации Приморья минувшим летом (хотя юбилейным считается весь год). Для участия в нем прибыли делегаты казачьих отрядов и обществ, входящих в состав Уссурийского войскового казачьего общества, из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей. Сегодня УВКО объединяет более 9 тысяч человек.

Среди гостей были представители Кубанского и Забайкальского казачьих войск.

В этом году впервые за долгое время на круг собрались не только реестровые казаки, но и представители самоорганизованных казачьих обществ.

На Большом казачьем круге был избран новый атаман Уссурийского казачьего войска. Им стал казачий полковник Юрий Крикунов. Епископ Иннокентий благословил новоизбранного атамана, и после произнесения присяги тот поцеловал крест и Евангелие. Как того требует старинный казачий обычай…

Особое мнение

Своим видением перспектив казачества в Приморье с корреспондентом «В» поделился вице-губернатор Олег Мельников. Семь лет (с 2009 года) он был атаманом Уссурийского войскового казачьего общества. Именно ему тогда президент России Дмитрий Медведев вручил в Кремле войсковое знамя войска, в которое входят восемь регионов Дальнего Востока. По прибытии во Владивосток стяг был освящен в Покровском кафедральном соборе митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином. Поэтому о проблемах казачества Олег Анатольевич знает не понаслышке.

– Я по-доброму завидую сегодняшним казакам в крае. В том смысле, что губернатор Приморья очень хорошо относится к казачеству и оказывает ему большую помощь в развитии. Раньше такого отношения, к сожалению, не было, – говорит Олег Мельников. – У нас когда-то был принят краевой закон о казачестве, не знаю, действует ли он до сих пор. Но вопрос не в этом. Законов было много, даже был указ президента России о реализации государственной политики в отношении казачества. Был разработан специальный план, я входил в состав правительственной комиссии по его реализации. Но меня на заседания этой комиссии ни разу не пригласили. И ничего из того, что казакам обещали, не дали. Все было отдано на откуп руководителям регионов и их личному отношению к данной проблеме.

Сейчас все кардинально изменилось. Для казаков появились гранты, специальная финансовая поддержка, казаков включают в различные краевые программы. Мы все это делали, используя свои возможности, искали ребятам работу, чтобы как-то обеспечить их существование. У нас была казачья газета, свой журнал, благо Виталий Полуянов был журналистом. Но финансовой поддержки со стороны государства не было, поэтому издавать их было сложно, тяжело. Сегодня при поддержке губернатора это можно делать легко…

Необходимо добавить, что до Олега Мельникова во главе Уссурийского войскового казачьего общества стоял Виталий Полуянов, первый атаман, которому было присуждено звание казачьего генерала. До него атаманы в Приморье носили чин казачьего полковника.

Справка «В»

Свою историю Уссурийское казачье войско ведет от сформированного на основании положения об Амурском казачьем войске Уссурийского казачьего пешего батальона от 1860 года. В июне 1889-го он был выделен в особое Уссурийское казачье войско и в соответствии с положением об этом войске от 1890 года преобразован в Уссурийский казачий конный дивизион в составе трех сотен (из них одна сотня в мирное время находилась на службе).

Автор выражает признательность за помощь в подготовке публикации Виталию Алексеевичу Полуянову и Олегу Анатольевичу Мельникову.

Фото предоставлено Уссурийским казачьим войском

Автор: Сергей КОЖИН