Ищи корень жизни там, где упала звезда Кто найдет плантацию женьшеня, которую Дерсу Узала подарил Арсеньеву?

Приморью, где растет корень жизни – женьшень, самой природой предназначено процветание. Не упустить бы только его из рук...

Где находится село Староварваровка и чем знаменито, знаете? Задавая этот вопрос местным жителям, расспрашивая коренных приморцев и не получая ответа, с сожалением понимаешь: не очень-то хорошо знаем мы историю, географию, природу своего края. Не можем рассказать о его реликвиях, не бывали в знаменитых местах, не ценим то, чем могли бы гордиться.

Старая страница закрыта. Откроется ли новая?

Да, с известностью Староварваровке не повезло. Хотя в этом таежном селе в Анучинском районе находится единственный в России музей женьшеня – знаменитого реликтового растения, эндемика, издавна применяемого народными целителями и знахарями, окутанного тайнами и легендами, которые не могут не интриговать и не вызывать интереса.

В свое время здесь работал самый крупный женьшеневодческий совхоз, который так и назывался – «Женьшень». Научную поддержку ему оказывала сама Академия наук СССР и ВИЛАР – Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений, зональная опытная станция которого была создана в поселке Трудовое под Владивостоком, а ее опорный пункт – в Староварваровке. Целебное сырье поставлялось на фармацевтические фабрики, применялось для лечения военных, моряков, спортсменов, партийных руководителей и даже для реабилитации космонавтов.

В Староварваровке установлен памятник выдающемуся представителю семейства аралиевых – около усадьбы Александра Дзюбы, последнего директора предприятия, руководившего им до его закрытия, создан музей жерновов. Его тоже непременно показывают туристам.

В селе еще живут и другие бывшие сотрудники совхоза, научные работники, знающие о женьшене и его особенностях не по книжкам, а из практики. Сейчас они могут выступать консультантами для тех, кто решил открыть новую страницу в истории приморского женьшеневодства, вновь начинает развивать его. В последнее время интерес к этому есть, в частности, проявляют его экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин и ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР). Представители компании осваивают деляны в Уссурийской тайге, закладывают плантации корня. Что из этого получится, выводы делать рано.

Поэтому монополистами на этом рынке остаются пока китайцы. Они и цены диктуют.

Наследство от богатого совхоза

26 октября Староварваровка праздновала 135-летие. Приехали самодеятельные артисты, гости. Сейчас в селе живет несколько сотен человек, в основном пенсионеры. Благодаря наследству совхоза бедным село не назовешь. Есть средняя школа, Дом культуры, школа искусств.

По случаю праздника хозяйка музея женьшеня Наталья Жгилева подготовила выставку, посвященную первопоселенцам Староварваровки и женьшеню. Наталья Дмитриевна гордится тем, что в музее удалось сохранить все уникальные, самые крупные корни, выращенные на плантациях совхоза.

Хотя главные экспонаты – все-таки таежные корни-рекордсмены весом 319 и 419 граммов. Эта находка в свое время произвела сенсацию. Ведь средний вес 20–25-летних дикорастущих корней обычно не превышает 30 граммов. Корень весом более 100 граммов считается редкостью, а тут такие великаны! Да и возраст их заставляет в почтении склонить голову: 200 лет.

Даже молодежь на экскурсиях в музее обычно слушает обо всем этом, раскрыв от удивления рот. А сколько вопросов бывает у японцев, корейцев, китайцев! Для них женьшень вроде бы не такая уж невидаль, однако подробно обо всем расспрашивают, фотографируют. Поток иностранных туристов не иссякает. Как-то приезжала биолог из Японии, жила в Староварваровке, много работала в музее, ходила по лесам.

С большим интересом знакомятся иностранцы и с выпущенной недавно Натальей Жгилевой книгой «Чудо-корень». В ней она рассказала об истории совхоза «Женьшень», описала применявшуюся здесь агротехнику, познакомила с людьми, вписавшими свою строку в историю села и предприятия.

Снимайте, пока не поздно

Создавал и финансировал музей совхоз «Женьшень». А начиналось все с замечательной инициативы молодого директора совхоза Владимира Семичастнова и выделенной в 1979 году маленькой комнатки при местном Доме культуры, с заинтересованной помощи работников музея имени Арсеньева и неиссякаемого энтузиазма подключившегося к сбору экспонатов Виктора Георгиевича Ивлякова. С севера Приморья доставили даже оморочку, выдолбленную из прочного ствола дерева, в которой искатели легендарного корня сплавлялись по горным рекам. Этот экспонат всегда вызывает особый интерес посетителей, оморочку обязательно фотографируют на память.

Позже музей справил новоселье в построенном под детский сад двухэтажном здании. Экспонаты были распределены уже по четырем залам. После закрытия совхоза уникальное культурное учреждение стало подразделением районного историко-краеведческого музея и ему удалось избежать печальной участи, постигшей предприятие. Во всяком случае, удавалось до сих пор.

Наталья Дмитриевна продолжает пополнять экспозиции, находит что-то новое, интересное для посетителей. Хотя, надо признать, не так-то легко было продержаться все эти годы. Почти 10 лет помещение не отапливается, средств на развитие выделяется мало. А тут еще недавно огорошили: вручили уведомление, что с 1 января 2020 года краеведческий музей, а вместе с ним и музей женьшеня закрываются, а ее должность сокращается.

Однако, рассказывая об этом, Жгилева не паникует. Веря то ли в чудодейственную силу женьшеня, то ли в свою счастливую звезду, она не допускает пессимистического сценария развития событий. Убеждает себя и нас, что это постановление – формальность, вызванная очередным перекраиванием границ поселений.

– Завершится очередная реформа, и все встанет на свои места, – рассуждает она.

Но, может быть, стоит все-таки на всякий случай сфотографировать оморочку и другие ценные экспонаты?

С уважением к «человеку-корню»

– Наталья Дмитриевна, а как вас, жительницу Владивостока, художника-педагога, судьба связала с этими местами?

– В село я решила переехать, уже будучи пенсионеркой: мечтала быть поближе к природе, выбраться из города с его суетой, пробками, сомнительной экологией. А когда в Староварваровке предложили работу в музее женьшеня, ни минуты не сомневалась.

Уважение и любовь к символу жизни на земле – женьшеню мне привил отец. Он знал законы тайги, правила копки корня. А еще отмечал на карте места посева женьшеня по всему Приморью. Эту карту он оставил мне, и она до сих пор самый ценный для меня экспонат музея. Благодаря рассказам отца знаю приметы, с которыми уходили в тайгу искатели корней, могу объяснить назначение всех приспособлений, которые нужно с собой взять, специальной экипировки корневщиков.

Когда папа возвращался с женьшенем, по квартире распространялся таежный запах. Корень он приносил в конверте из коры кедра с уложенным внутри мхом. Мох служил антисептиком и защищал от повреждений мелкие корешки. Иногда еще выкопанный корень помещают в специальную берестяную коробочку и обязательно пересыпают землей, взятой с места его произрастания. Такая упаковка обеспечивает хорошую сохранность корня при доставке его на заготовительный пункт.

Извлечь из земли корень женьшеня не так-то просто. Ведь нужно не оборвать мельчайшие его ответвления, уходящие вглубь, при этом не перепутать корни женьшеня с переплетенными корнями других растений.

– Говорят, есть корни, похожие на мужские фигуры, а есть – на женские. Чтобы больше был целебный эффект, желательно их по «половому признаку» подбирать. Так ли это?

– В переводе с китайского «женьшень» означает «человек-корень» (жень – человек, шень – корень). Вот откуда у фигурок ноги растут. Ну а если поверить в многочисленные легенды, которые веками слагались об этом удивительном растении, то увидишь и танцующих человечков, и предупреждение о беде, и другое. Что касается наибольшей эффективности лечения, то мудрые люди советуют постараться найти корень, который является вашим ровесником.

Приезжайте к нам в Староварваровку, приходите в музей. Узнаете о легендарном растении так много, что непременно поверите в его силу, целительные свойства. Я еще и экскурсии в теплое время вожу, рассказываю и о других лечебных травах. Заварим целебный чай с дороги, и усталость как рукой снимет.

– Спасибо, Наталья Дмитриевна, за приглашение. Тогда уж и вы к нам!

Вам женьшеневая почта!

Нетрудно угадать, куда мы пригласили Наталью Жгилеву, когда она на днях приехала во Владивосток. Конечно же, в музей! Причем родственный ее собственному, в который она вложила столько сил и о котором болит сейчас душа.

– А мы вас поведем в музей трепанга! Как и женьшень, этот вид морских иглокожих животных с необычайно полезными свойствами является визитной карточкой Приморья. Его даже сравнивают с корнем жизни, – замечает директор музея, председатель ассоциации «Туриндустрия Приморья» Дмитрий Павлов.

На гостью современный, хорошо оборудованный музей произвел неизгладимое впечатление: сама давно мечтает о подобном оборудовании для своего детища.

Оказалось, Дмитрию есть чем обнадежить Наталью Жгилеву. Он познакомил ее с разработанным проектом, который призван не только сохранить в Староварваровке музей женьшеня, но и способствовать развитию в крае уникального таежного туризма, развитию маршрутов здоровья и долголетия. И во всем этом чудо-корень будет играть заглавную роль. Не зря некоммерческая организация, учрежденная в 2018 году учеными, специалистами в области женьшеневодства и туризма, переработчиками дикоросов, получила название «Земля женьшеня».

Планы у участников проекта грандиозные. Клуб ценителей женьшеня и дикоросов будет выпускать свой журнал, организовывать таежные экспедиции, лектории, мастер-классы, ярмарки, саммиты – вплоть до ежегодного всероссийского фестиваля женьшеня и дикоросов. Помимо пропаганды бережного отношения к женьшеню и недопустимости его незаконного сбора будет оказываться всяческая помощь в освоении агротехники выращивания целебного растения, приобретении посадочного и посевного материала, реализации выращенной продукции. Будут поддерживаться крестьянско-фермерские хозяйства, создающие женьшеневые плантации – женьшенарии, занимающиеся культивированием женьшеня, создание питомников, пунктов приема и продажи посадочного материала женьшеня и дикоросов. Задача-максимум – массовое привлечение населения к любительскому женьшеневодству и выращиванию других биологически активных лекарственных растений. При этом планируется создавать и специальные питомники дикорастущих форм женьшеня для сохранения экологически чистого генофонда.

Разработан и уже вызвал большой интерес маршрут здоровья и долголетия «Земля женьшеня».

– И все это с вашим участием, включением в программу туров в Староварваровку, заездами в ваш музей. И поддержка вашего учреждения, – заверил автор проекта, председатель правления центра сохранения дикоросов «Земля женьшеня» Валерий Сушков. – Создаем даже единственную в своем роде женьшеневую почту с фирменными марками, ящиками и гашением! Игра, говорите? Увлекательная игра еще никому не навредила.

Эти новости Наталью Дмитриевну порадовали:

– Ну вот, я же всегда верила, что женьшень способен творить чудеса!

Научные факты

Женьшень женьшеню рознь. Из восьми встречающихся на планете видов этого растения именно женьшень, родиной которого являются Приморский край и прилегающие к нему территории Китая и Кореи, обладает наилучшими целебными свойствами, является самым сильным стимулятором и адаптогеном.

По свидетельству авторов книги «Культура женьшеня», вышедшей в издательстве Дальневосточного университета в 1992 году, естественные запасы женьшеня никогда не были большими. В Приморье плановые заготовки сырого корня составляли не более 200 кг за сезон.

Справка «В»

Совхоз «Женьшень» был основан в 1961 году и просуществовал 40 лет, едва не став предприятием-милллионером. В пору его процветания посадками женьшеня было занято 35 гектаров, получаемая продукция измерялась тоннами. Сухой корень женьшеня был востребован не только на фармацевтических фабриках, но и даже отправлялся в кремлевскую аптеку. Выращивался для реализации и посадочный материал. Его поставляли в госпромхозы края, в другие регионы страны: на Украину, в Белоруссию.

В селе активно велось строительство, возводились новое жилье, объекты соцкультбыта. Производственная база пополнялась сушилками для лекарственного сырья, стратификатором для подготовки семян женьшеня к посеву, оборудованием, техникой. Но все это оказалось никому не нужным после 2002 года, когда совхоз «Женьшень» перевернул последнюю страницу своей летописи.

Есть сведения, что с закрытием предприятия семена и часть документации по агротехнике вывезли в Самарскую область и теперь выращивают это лекарственное растение в далеком от Дальнего Востока Поволжье. Не исключено.

Факты истории

Богатство дарит природа. И предприимчивость

До прихода русских женьшень в районе нынешней Староварваровки выращивали китайцы. На месте села стояло семь фанз. Часто на них нападали приходившие из Поднебесной хунхузы и отбирали все ценное.

Первым нашим соотечественником в этих краях оказался военный географ Михаил Венюков. По его маршруту 135 лет назад пришли переселенцы и тоже стали искать женьшень. В советское время объемы сдачи государству дикого корня росли. В 50-е годы Крайпотребсоюз закупал у корневщиков по 10–15 тысяч корней в год!

А вот переселять дикорастущие растения на огородные участки под пологом леса еще в начале ХIХ века стали монахи в Шмаковском монастыре. Незадолго до Великой Отечественной занялись культивированием корня жизни в заповедниках – Супутинском и Кедровая Падь. Именно из Супутинского заповедника совхоз «Женьшень» получил первые семена и рассаду.

Прочитав об этом в книге Натальи Жгилевой «Чудо-корень», мы поинтересовались у автора, правда ли, что первую российскую плантацию женьшеня в культуре заложил в Сидими Михаил Янковский? Наталья Дмитриевна подтвердила это и рассказала, что специально ездила в Сидими, чтобы пополнить фонды музея фотографиями и сведениями о вкладе известного предпринимателя в приморское женьшеневодство. Янковский поставил его на коммерческую основу: к 1910 году его плантация достигла 60 тысяч корней различного возраста.

В Приморье культивированием чудо-корня помимо совхоза «Женьшень» занимались и другие предприятия. Довелось как-то побывать в командировке в селе Ленино Чугуевского района, которое в советские годы считалось самым богатым в нашем крае: почитай, в каждой семье была легковая машина. И все тоже благодаря женьшеню. Кто бы что ни говорил, а научил он сельчан многому, преподал уроки предприимчивости, умению находить выход из трудных ситуаций, быть бережным с природой.

Особые приметы

Хотите стать счастливым долгожителем?

Один из таежных туристических маршрутов, разработанный некоммерческой организацией «Земля женьшеня», называется «По следам Дерсу Узала в поисках женьшеня». Он уже прошел тестирование самими организаторами. Идея была одобрена.

Грядущей весной планируется организовать пресс-тур, чтобы приобщить к таежной романтике и заразить любовью к женьшеню журналистов. Так что есть повод перечитать Владимира Арсеньева и прислушаться к мудрым советам его проводника Дерсу Узала.

Во время грозы гольд старался заметить место, куда упала звезда, и там искать чудо-корень. Но он, как и другие близкие к природе люди, свято верил: женьшень может найти только человек с чистой душой и тот, кто никогда не стрелял в тигра. Нехороший человек, даже если и увидит растение, просто-напросто потеряет его из виду: то ли упавшее сухое дерево его напугает, то ли стая черных воронов.

Удэгейцы, нанайцы, орочи и другие аборигены Приморья считали также: если встретишь в тайге корень жизни, будешь счастливым долгожителем…

А вот что стало с плантацией женьшеня из 22 корней, которую Дерсу Узала вырастил в глухом таежном месте и подарил Владимиру Арсеньеву? Это сейчас GPS запоминает, а потом подсказывает координаты посаженного где-нибудь в глуши корня. А тогда писатель отметил место на карте, сделал какие-то пометки в записной книжке, но искать корни так и не стал.

К сегодняшнему дню та плантация могла уже разрастись и превратиться в ценнейший таежный клад. Мысли об этом будоражат многих походников и искателей кладов и приключений. Вот и предлагает «Земля женьшеня» не рисковать, а отправиться в такой поход с профессионалами. Заманчиво!

Личный пример

Объединяющий символ

В семье Цымбалов к этим фотографиям относятся как к рекликвиям. Не так уж много лет прошло со времени съемки, но как все изменилось! Вышли из обихода пленочные фотоаппараты, распался Советский Союз, и приморскому женьшеню был отрезан путь в некогда братские республики, фармацевтические фабрики которых закупали его очень много.

– Мы жили раньше в Староварваровке, и подъем женьшеневодства проходил на моих глазах, – рассказывает Владимир Цымбал, ныне известный в крае виноградарь и садовод. – Но сам его выращивать я начал уже после того, как мы переехали в Чернышевку. Делал все согласно разработанной в те годы технологии и корня собирал немало.

– Выгодно это было? – интересуемся. – В советские времена не так уж много было возможностей заработать что-то помимо официального места работы. Лишняя копейка водилась разве что у пчеловодов да у сельчан, которые не ленились держать хозяйство…

– Женьшенем было выгоднее заниматься, чем пчелами, – утверждает Владимир Александрович. – Я сухой корень в заготконтору мешками сдавал. За грамм платили по 50 копеек. Стоимость дикого корня была, конечно, выше – 2 рубля 80 копеек за грамм. Но ты попробуй еще найди его. Поэтому те семьи, которые вложились в закладку приусадебных плантаций, сделали приспособления для их притенения, приобрели специальные сушилки, не прогадали.

Мы и сами применяли корень для лечения, профилактики болезней, повышения работоспособности и не считали выращенный в культуре женьшень каким-то ущербным, неполноценным. Это подтверждали и наши медики, ученые. Настойку женьшеня выпускала Владивостокская фармацевтическая фабрика, но у нее объемы были небольшие. В основном корень из Приморья отправляли в Прибалтику, на Украину. А когда мы все «раздружились», рынка сбыта для нашего корня не стало, вот мы и начали переориентироваться на что-то другое. Хотя, знаю, есть в крае преданные женьшеню люди, которые все эти годы продолжали им заниматься, делали посадки в тайге, пополняя природную популяцию. Если вновь начнется подъем женьшеневодства, за таких людей можно будет только порадоваться.

Продолжение темы читайте в следующих номерах «В»

Фото авторов

Автор: Надежда БРАЖИНА, Николай КУТЕНКИХ