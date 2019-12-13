Каждый второй ученик 11-го класса оценивает свои знания крайне пессимистично Российские школьники накануне праздников не ощущают особой уверенности в будущем, уверяет корреспондент газеты «Известия» Ярослава Костенко.

Согласно опросу «Новогодние каникулы: планы выпускников», результаты которого имеются в распоряжении «Известий», 52 % учеников 11-х и 9-х классов чувствуют себя готовыми к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) или основного государственного экзамена (ОГЭ) на тройку. В ударники себя записала треть

(33 %) респондентов, на двойку собственные знания оценили 11 %.

И только 1 % выпускников поставил себе максимальный балл.

– За полгода до ЕГЭ и ОГЭ выпускники оценивают свою подготовку к государственной итоговой аттестации довольно скромно. Это может быть связано с тем, что школьники в приоритете рассматривают поступление на бюджет и уже оценили проходные баллы вузов по выбранным направлениям, – прокомментировал итоги опроса «Известиям» Михаил Мягков, генеральный директор компании Maximum Education, проводившей исследование.

Подтягивать свои знания российские выпускники намерены даже на зимних каникулах – об этом заявили 75 % опрошенных. При этом большинство респондентов (62 %) планируют готовиться к экзаменам во время зимних каникул самостоятельно, 30 % – с помощью курсов, а 8 % воспользуются услугами репетиторов.

Результаты ЕГЭ прошлых лет говорят о том, что школьники сгущают краски, считает директор Научно-исследовательского центра анализа образовательных данных ФИРО (Федерального института развития образования) Евгений Малеванов.

– Если смотреть на конкретные результаты, то картина получается другая, гораздо более оптимистичная. По тому же русскому языку оценки выше тройки обычно получают примерно три четверти сдающих, – сказал он «Известиям».

Данные об уже сданных ЕГЭ действительно превосходят ожидания нынешних выпускников. Например, высокобалльниками (получившими за экзамен от 81 до 100 баллов) по русскому языку в прошлом году стали 23,5 % выпускников, в 2018 году их было 26,7 %, а в 2017-м – 25 %. Исходя из этих данных можно предположить, что четверть будущих абитуриентов и в 2020 году получит по русскому языку выше 81 балла. На этом фоне пессимистичный 1 % смотрится чересчур уж заниженно.

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по учебным предметам в 2018-м и 2019 годах показал сокращение доли выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию. Зато налицо рост среднего балла по математике профильного уровня, информатике, физике, химии, истории и английскому языку, сообщил «Известиям» начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. Кроме того, отметил он, увеличилось количество стобалльных результатов и число участников ЕГЭ, набравших за несколько предметов 200, 300 и 400 баллов.

По мнению Евгения Малеванова, такая самокритичность выпускников может быть связана с тем, что количество стобалльников и высокобалльников с каждым годом растет, а значит, усиливается конкуренция за бюджетные места в вузах.

Сегодня на школьников и их родителей оказывается очень большое давление с разных сторон, отметила в беседе с «Известиями» заслуженный профессор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирина Абанкина.

– Очень высокие стандарты предъявляются даже к тем, кто участвует и побеждает в олимпиадах. И ведущие вузы только усугубляют ситуацию, повышая требования и к баллам ЕГЭ, и к различным творческим конкурсам, – рассказала она.

Кроме того, отметила эксперт, многие российские школы не готовы брать на себя ответственность за достижение их учениками высоких результатов – они предпочитают давать необходимый базовый минимум, предусмотренный Федеральным государственным образовательным стандартом, а за более глубокими знаниями отправлять на дополнительные курсы и занятия с репетиторами.

– Чтобы успешно сдать экзамены, выпускникам, независимо от имеющихся способностей, следует проявлять усердие и настойчивость в овладении знаниями в течение всего времени обучения, – сказал Игорь Круглинский. – Самая главная рекомендация – учиться с 1-го класса все 11 лет. К сожалению, не все этому совету следуют. Есть выпускники и родители, которые вспоминают об этом, когда уже надо сдавать экзамены.

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Автор: Отдел новостей «В»