У «Луча» проблемы с финансовой защитой Футбольный клуб может прекратить свое существование

Сразу два мероприятия, посвященные финансовым и спортивным итогам летне-осенней части ФК «Луч», состоялись в разных местах Владивостока в одно и то же время вечером 3 декабря.

В гостинице «Экватор» прошла пресс-конференция, на которой руководители футбольного клуба ответили на вопросы местных журналистов.

Про игру

– В настоящее время в ФК «Луч» сложилась крайне тяжелая спортивная ситуация, – отметил и.о. исполнительного директора Евгений Стрижиченко. – Команда завершила пятимесячный игровой марафон на 15-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Напомню, что долгое время приморцев не отпускали неудачи, в 11 подряд поединках были лишь ничьи и поражения. Из-за этого команду покинули наставник Рустем Хузин и его помощники.

Последние две игры были удачными для нас. Во главе с новым главным тренером Валерием Петраковым «Луч» смог победить в матчах со «Спартаком-2» и «Торпедо» (одного из лидеров первенства и претендента на выход в премьер-лигу) с одинаковым счетом 0:2. В гостевых поединках в Москве удалось взять шесть очков и покинуть красную зону вылета. Ранее была одержана историческая победа в Кубке России над легендарным московским «Динамо» во Владивостоке.

Но, в общем, это не тот результат, на который нацеливался «Луч» в начале сезона. В планах было занять место не ниже десятого, а при хорошем стечении обстоятельств и при имеющемся подборе действующих футболистов можно было и вовсе рассчитывать на лидирующую группу.

Две последние победы вселяют надежду, что «Луч» все-таки успешно пройдет весеннюю часть нынешнего турнира, который стартует в марте.

Про деньги

Но только в том случае, если сумеет решить свои финансовые проблемы. В противном случае футбольный клуб может прекратить свое существование.

Он сейчас проходит стадию наблюдения – предварительный этап перед процедурой банкротства.

Скоро состоится заседание арбитражного суда, который может поставить точку в судьбе лучшего на Дальнем Востоке футбольного коллектива с богатой историей.

Нельзя сказать, что ничего не делается. Еще два года назад общая кредиторская задолженность превышала 400 млн рублей. С помощью партнеров удалось существенно снизить эти долги до уровня чуть более 200 млн. Но и эта сумма неподъемная и не позволит клубу двигаться дальше.

Сейчас основная команда находится в отпуске. Футболистам и сотрудникам с августа не платят заработную плату.

Во Владивостоке у равных по силам игроков зарплаты несколько иные, чем в командах из европейской части России. В противном случае сюда никто бы не поехал из профессионалов. Кстати, подобная ситуация с окладами футболистов складывается и у соседей в хабаровском СКА.

О развитии клуба сейчас даже речь не идет. В такой ситуации важно сохранить сам бренд «Луча». Ведь в случае банкротства мы лишимся на четыре года своего названия и возможности выступать в первой лиге. Таково правило Российского футбольного союза.

Положение могло быть еще хуже, если бы не помощь администрации Приморья и партнера команды. Так, с помощью рыбаков удалось несколько стабилизировать финансовую ситуацию в клубе. За этот год кредитная задолженность «Луча» была снижена на 140 млн рублей, более 15 млн рублей генеральный спонсор потратил на погашение налоговой задолженности.

Для нормального функционирования клубу в течение календарного года требуется порядка 300 млн рублей. Сюда входят не только зарплаты, но и перелеты на матчи в чемпионате ФНЛ и Кубке России, а также тренировки и участие в турнирах команд разных возрастов детско-юношеского центра «Луча». Конечно, в идеале хотелось бы также иметь современный стадион для домашних матчей и подготовленную базу для тренировок. Про стадион никто не заикается, а вот для строительства учебно-тренировочной базы команды требуется порядка 90 млн рублей.

Про помощь

С 5 декабря работники ФК «Луч», включая тренеров, футболистов и обслуживающий персонал, приостановили трудовую деятельность. Об этом Евгений Стрижиченко заявил журналистам на пресс-конференции. Он зачитал открытое обращение. В нем говорится: «... Это крик отчаяния и, возможно, единственный шанс изменить сложившееся положение дел.

Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Пока что эти проблемы не решены, и они тянутся из года в год.

Что касается всего коллектива клуба, то мы устали от пустых обещаний. По этой же причине отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов и более 300 детей остались без тренировок».

Тем временем

Во вторник вечером в краевом департаменте физической культуры и спорта состоялось совещание с представителями ФК «Луч» и их потенциальными партнерами, на котором обсуждалась дальнейшая совместная работа по стабилизации финансового положения клуба.

Как сообщает пресс-служба края, директор регионального департамента Жан Кузнецов заявил, что в 2019 году футбольный клуб получил субсидии из краевого бюджета. По его словам, были выделены средства для основной команды на подготовку и участие в первенстве ФНЛ в размере 191,4 миллиона рублей. Кроме того, более 29 миллионов выделено на подготовку резерва.

По итогам завершающегося года администрация Приморья все свои обещания выполнила, деньги клуб получил полностью.

От редакции

На сегодняшний момент окончательного решения по ФК «Луч» не принято. Его судьба находится в подвешенном состоянии.

Имеющихся субсидий из бюджета и финансовых вливаний партнеров явно недостаточно. Для решения самых неотложных вопросов требуется срочная субсидия в размере 93 миллионов рублей. Эти деньги должны пойти на оплату труда футболистов и тренеров, проведение домашних и выездных матчей, оплату членских взносов в ФНЛ и налогов, а также на деятельность футбольной школы. Чтобы «Лучу» играть и дальше на уровне ФНЛ, годовой бюджет должен быть выше. В противном случае клуб надо распускать, чего также нельзя допускать, или переходить во вторую лигу, что кажется более реальным.

«В» продолжает следить за ситуацией с «Лучом».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ