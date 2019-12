Вырезал свои мысли и чувства... Выставка одного из признанных мировых мэтров художественной фотографии – Роджера Баллена – открылась в галерее современного искусства «Арка» (16+).

Роджер Баллен – один из самых влиятельных и провокационных фотографов XX века, разработавший собственный визуальный язык для документирования жизни маленьких южноафриканских городов. В феврале 2017 года Музей современного искусства Zeitz в Кейптауне назвал свой фотоцентр Центром фотографии Фонда Роджера Баллена, тем самым гарантируя, что вклад мастера в фотоискусство как в Африке, так и за ее пределами будет продолжен и в будущем.

– Он родился в Нью-Йорке в 1950 году, но более 30 лет живет и работает в Южной Африке, – рассказала Вера Глазкова, владелица галереи «Арка». – Работа геологом привела художника в деревню, скрытый мир которой он начал исследовать с помощью камеры. Сначала Баллен изучал пустые улицы в ярком свете полуденного солнца, но, как только шагнул в двери к людям, обнаружил целый мир внутри этих домов, оказавший глубокое влияние на всю его дальнейшую работу. За последние 35 лет отличительная творческая манера Баллена развивалась с использованием черно-белой фотографии и простого квадратного формата. В его более ранних работах еще прослеживается связь с традиционной документальной фотографией, но в 1990-х годах художник разработал собственный стиль, который описывает как «документальную фантастику». В своей художественной практике Баллен все чаще использует соединение фотографии и рисунков и за счет их интеграции в фото- и видеоработы расширяет свой визуальный язык. Также он создает ряд знаменитых короткометражных видео, которые совпадают с сериями авторских фотографий.

Всего на выставке будет представлено 23 фотографии Роджера Баллена из серий «Животное» (The Animal), «Реальное против нереального» (Real versus Unreal) и из проекта 2016 года «Театр явлений» (The Theatre of Apparitions). При создании этой серии Баллен экспериментировал с использованием различных красок для распыления на стекле, а затем «рисовал» или удалял краску острым предметом так, чтобы она пропускала естественный свет. Результаты художника можно сравнить с рисунками первобытных людей: черные пространства на стекле – это холсты, на которых автор вырезал свои мысли и чувства.

