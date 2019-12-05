Тропический гурман предпочитает гребешок и креветку Необычные обитатели тропических вод – фараонова каракатица и мечехвост поселились в соседних аквариумах экспозиции «Эволюция жизни в океане», сообщила пресс-служба Приморского океанариума.

Каждый из этих обитателей тропиков по-своему примечателен: каракатицу по праву называют мастером маскировки, а мечехвоста – живым ископаемым, ведь эти членистоногие появились 450 миллионов лет назад и практически не изменились с тех времен, сохранив форму древних предков.

– Мечехвост такого большого размера – диаметр его купола около 40 сантиметров – еще ни разу не был представлен в экспозиции океанариума, – пояснил ведущий специалист сектора экзотических животных Вадим Покровский. – Мечехвост прибыл к нам с Тайваня, он быстро акклиматизировался и хорошо прошел адаптацию: уже на следующий после перелета день стал активно есть, он предпочитает гребешок и креветку, а вот мидию и рыбу ест по настроению.

Фараонова каракатица, представленная в экспозиции, тоже довольно больших размеров – около 30 сантиметров. У этого вида половое различие выражается рисунком на теле, у самцов – а во Владивосток прибыл именно самец – это тигриная полоска. Несмотря на то что каракатицы, маскируясь, меняют окраску, характерный рисунок остается. Маскировка нужна каракатицам как для охоты, так и для защиты от более крупных хищников. Если избежать нападения не удалось, головоногий моллюск выпускает струю чернильной жидкости, отвлекая агрессора, а сам сливается с толщей воды, меняя окраску на блеклую. Переменой цвета каракатица показывает и свое настроение. Если она раздражена, то ее тело становится коричневым, а в качестве дополнительной демонстрации недовольства животное высоко поднимает верхнее щупальце.

Интересно, что в Европе мечехвостов зовут краб-подкова, в Японии считают, что панцирь этого членистоногого похож на шлем самурая, поэтому называют мечехвостов краб-шлем. А из чернильной жидкости каракатицы готовят коричневую краску, которую назвали созвучно с латинским названием каракатицы – сепия.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»