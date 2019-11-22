Японцы и россияне всегда найдут чем удивить друг друга Во Дворце культуры железнодорожников в минувшую субботу негде было яблоку упасть. Сотни горожан посетили V ежегодный Фестиваль японской культуры, организатором которого выступили генеральное консульство Японии во Владивостоке и российское «Общество дружбы с Японией».

Гостей на входе встречали стенды с информацией об японских городах – побратимах Владивостока и экскурсиях по Стране восходящего солнца, выставки изобразительного и кулинарного искусства (гостям предлагали полакомиться японскими блюдами, изготовленными российскими шеф-поварами местных ресторанов восточной кухни). А также стать участниками мастер-классов по сеги и го (настольные игры) и каллиграфии (искусство красивого письма).

Кампай за дружбу, или почему саке не водка

Каждый посетитель мог найти себе развлечение по душе. Кто-то смотрел короткометражные кинофильмы японских старшеклассников об островном государстве, кого-то привлекла лекция о кимоно с демонстрацией нарядов. Девчонок было не оторвать от косплей-шоу с переодеванием в костюмы и отображением характера нового образа. Мальчишки зачарованно наблюдали за показательными боями на бамбуковых мечах в исполнении группы Нисикава. При этом юные зрители даже не знали, что спортивные секции кендо имеются в нашем городе и пользуются бешеной популярностью. Женщины посетили мастер-класс по приготовлению традиционного японского блюда онигири – вареного или жареного риса с различными начинками в виде тунца, корейской кимчи или соленой сливы. Мужчины с интересом слушали выступление об истории появления и методах приготовления саке. Оказывается, этот древний напиток крепостью до 20 градусов вовсе не водка, а скорее пиво, поскольку делается из рисового солода и сусла. Можно было продегустировать различные сорта этого легкого алкоголя. От желающих не было отбоя, но все пили неправильно. Пить саке нужно обязательно с тостом: «Кампай!» – буквально «До дна!»

Не каждый японец побывает на таком концерте

– Наш фестиваль юбилейный, он проводится уже в пятый раз, – рассказал журналисту «В» генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамуро. – Каждый раз мы стараемся принести и показать атмосферу жизни нашего народа жителям прекрасного приморского города. Тем более что именно здесь традиционно проходят встречи двух лидеров – премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина. Подобные фестивали также состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Южно-Сахалинске – местах расположения посольства и генеральных консульств Японии в России.

Что касается программы, то отмечу, что в самой Японии невозможно посетить лекцию о саке. Это как в России столкнуться с пропагандой водки. Но знать необычные вещи о напитке и пить его – это не одно и то же. Впервые Владивосток посетила группа исполнителей на японских национальных музыкальных инструментах «Отодама» из Ниигаты. У нас на родине она пользуется особой популярностью, и многие мечтают побывать на ее концертах. Большинство мелодий написали сами музыканты-исполнители, и они чаруют всех слушателей.

В завершение отмечу, что и российская сторона проводит подобные праздники в нашей стране. Таким образом, народы двух соседних стран быстрее и полнее узнают друг друга.

Интерес к русскому зашкаливает

– Надо отметить, что данный фестиваль с каждым годом набирает популярность, – поделился своим мнением с корреспондентом «В» президент региональной общественной культурной организации «Общество дружбы с Японией» Александр Луговец, экс-гендиректор Дальневосточного морского пароходства, бывший первый замминистра транспорта России, а ныне профессор МГУ им. Г.И. Невельского, доктор экономических наук. – Уже наработаны традиции, имеется долгосрочная программа по знакомству жителей Владивостока с культурой Японии. Каждый год наши соседи удивляют чем-то новым и неожиданным, поскольку они подходят творчески к подобным мероприятиям. К примеру, в прошлом году нам рассказали об обычаях японских свадеб. А в этот раз можно было научиться играть в древние игры наподобие шахмат.

Хочу отметить, что Дворец культуры железнодорожников очень подходит для подобных встреч представителей соседних народов. Во-первых, здесь много места, чтобы развернуться для показа сразу на нескольких площадках. А во-вторых, поблизости расположены учебные заведения и жилые массивы, поэтому без благодарных зрителей фестивали не остаются. А ведь шоу длится по пять часов, но каждый пришедший на него находит что-то интересное для себя.

К примеру, на сей раз изюминкой стал концерт народных инструментов, когда актеров долго не отпускали со сцены аплодисментами, а потом полчаса с ними фотографировались. Наши люди ценят творчество, потому что сами любят и умеют творить.

Но это не дорога в одну сторону. В самой Японии колоссальным успехом пользуются спортивные, культурные, научно-образовательные, детские, молодежные делегации из России. Владивосток отправляет на ежегодные международные фестивали в город и префектуру Тояма выставки фотохудожников, резчиков по дереву, коллекции мастеров прикладного творчества. Интерес ко всему русскому по ту сторону Японского моря просто зашкаливает.

Фото автора и Андрея МИХАЙЛОВА, РИА VladNews

Автор: Николай КУТЕНКИХ