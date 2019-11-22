Приручили акул к рукам… Теперь все акулы Приморского океанариума – обитатели северных морей катраны, так же как их собратья из тропиков, принимают пищу только из рук человека. Как сообщили в пресс-службе научного учреждения, такой способ кормления позволяет биологам и ихтиопатологам четко следить за объемом и сбалансированностью акульего рациона.

– Катраны не такие маневренные, как их соседи в аквариумах главного корпуса – окуни и кета, которые объедают хищников, оставляя их без обеда, – пояснил главный специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Марат Хайдаров. – Поэтому мы приучили катранов брать пищу из рук, причем сделать это было довольно просто: колючие акулы оказались легко обучаемы.

Каждое утро специалисты кормокухни готовят акулий обед: рыба нарезается порционными кусочками три на пять сантиметров. Акул поочередно кормят красной рыбой, терпугом и кальмаром.

В природе катраны едят практически все, что могут поймать у дна и в пелагиали (зона моря или океана, не находящаяся в непосредственной близости от дна. – Прим. ред.) и что в состоянии проглотить – сельдь, бычков, сардину, минтая, треску, камбалу, моллюсков, осьминогов, кальмаров, крабов и других ракообразных. Иногда их обедом может стать даже медуза. Лососи редко становятся добычей катранов: в море крупные взрослые особи не по зубам изящному хищнику, а в океанариуме колючие акулы предпочитают именно дефростированную красную рыбу.

Катранов приучают есть из рук не только для того, чтобы тщательно следить за питанием каждой рыбы, но и чтобы они не боялись людей.

– Акулы, научившись брать еду из рук, привыкают к человеку. Поэтому еженедельные плановые осмотры ихтиопатологов проходят для рыб без стрессов, – рассказал Марат Хайдаров. – Прирученные катраны не боятся водолазов, которые наводят порядок в водорослевом лесу, легче переносят необходимые переезды в научно-адаптационный корпус.

В Приморском океанариуме живут 16 катранов. Пять акул находятся в экспозиции «Берингово и Охотское моря», остальные – в научно-адаптационном корпусе.

Фото предоставлено Приморским океанариумом

Автор: Отдел новостей «В»