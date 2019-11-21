Скатилось с горки колесо… Своего рода «питерское нашествие» переживает сейчас Приморский краевой театр молодежи. Спектакль «Горка» (16+) по пьесе Алексея Житковского здесь ставят молодой режиссер Павел Макаров (наш земляк, живущий ныне в Санкт-Петербурге) и его коллеги – композитор Роман Столяр, художник-постановщик Егор Пшеничный, художник по свету Эмиль Авраменко.

«Горка» – пьеса, признанная лучшей в 2018 году в России. Драматург Алексей Житковский написал ее, как он сам признавался, по мотивам общения в родительском чате. Поясним для читателей, которых обошло стороной это явление: сегодня во всех популярных мессенджерах родители детей, посещающих, например, одну и ту же группу в детском саду, объединяются также в группу, чтобы быстро общаться при необходимости, задавать дистанционно вопросы воспитателю и так далее. История воспитательницы Насти, которая должна вместе со своими воспитанниками сделать утренник в группе, а кроме того, совместно с родителями сделать горку для детей, смешна и драматична одновременно. Эдакая комедия из жизни, комедия, в которой многие узнают себя сегодняшних, и то, что они увидят, им не очень понравится…

Настя одновременно любит и ненавидит свою работу, замучена буднями, живет скорее по привычке, чем с удовольствием, устала от всего, хотя еще очень молода. Она не слишком развита и не блещет интеллектом, но в ней глубоко внутри скрыто столько добра, любви, человечности… Просто до всех этих лучших качеств нужно достучаться. Кому это удастся? Увидите на премьере завтра и послезавтра.

– «Горку» буквально недавно поставили в театре на Таганке и, насколько я знаю, ставят еще несколько театров в Москве и по России. Мы своей постановкой надеемся удивить, порадовать зрителя, вскрыть новые смыслы в пьесе… Мне приятно работать в театре молодежи, – рассказывает Павел Макаров. – Именно этот театр взял на себя особую роль: он знакомит зрителей Владивостока с современной пьесой, а это совсем нелегко. Я знаком с художественной, театральной жизнью Владивостока изнутри и знаю, что современная пьеса, по сути, нигде, кроме театра молодежи, не ставится, к сожалению. А вот Игорь Селезнев, директор театра молодежи, не испугался дать нам большую сцену (обычно современную драматургию ставят на малой, чтобы окупить спектакль), на декорации выделить солидные суммы, пригласить команду из Санкт-Петербурга…

– Так вы выбрали «Горку» потому, что это известная, модная пьеса или по каким-то другим причинам?

– Потому что мне близки темы, смыслы «Горки», ее жанр… Пьеса интересна тем, что в ней нет чернухи, бытовухи, которую так любят сегодня многие драматурги. Зато все в порядке с юмором и со смысловой составляющей. И вообще, хочу сказать: чаще всего не режиссер выбирает материал, а материал выбирает его… В определенном смысле так получилось и со мной.

– А почему, на ваш взгляд, во Владивостоке другие театры почти не ставят современную драматургию?

– Потому что это определенный риск… Чехов уже себя зарекомендовал, он априори великий драматург. И многие зрители, выбирая, на что пойти в театр, выберут то, что они знают, понимают, что им объяснили еще в школе… А с современной драматургией не все понятно, никто не объяснит, как это понимать, надо самому думать, вникать… Зритель на таком спектакле находится один на один с собой и сам выстраивает путь понимания материала: можно ли здесь смеяться, можно ли плакать, как реагировать… И не всегда зритель готов пройти такой путь, ну и театру удобнее предлагать зрителю нечто более ему понятное. И это неплохо.

Но куда лучше, когда театр предлагает зрителю выбор, варианты, на что пойти. Захотел молодой человек посмотреть современную пьесу – пожалуйста. Я вот знаю, что в театр молодежи уже дети ведут родителей и учителей. И это здорово.

– Вы ставили во Владивостоке спектакли «Молоток», «Сукины дети» и всегда проводили перед репетициями тренинги. Вы продолжаете эту практику?

– Более того, нам повезло, что в нашей команде есть Роман Столяр, человек, который ведет по всему миру авторские тренинги по работе с голосом, с вокалом, так что он включился в процесс.

Кроме того, с нами в команде хореограф Татьяна Домовидова, которая первые две недели проводила с актерами физические тренинги.

– Как вы подбирали актеров для постановки?

– Кого-то я видел на сцене еще тогда, когда был школьником и много раз ходил в этот театр на спектакли. Кого-то знаю по работам в других театрах, с кем-то знаком лично – все же я много времени учился, работал во Владивостоке. А кого-то посоветовало руководство театра. Вот такая многогранная история… Могу сказать только, что ни одного случайного актера в спектакле нет.

– Роман, расскажите о музыкальном оформлении спектакля…

– Мы с Павлом встречались в Питере, обсуждали будущую постановку и подход к музыкальному оформлению, к тому, как это будет. Я предложил такой вариант, при котором использование фонограмм сводится к минимуму, вся музыка в спектакле состоит из живых звуков, которые издают актеры. У нас буквально три трека, остальное все создают артисты. И, разумеется, от них это требует огромных усилий, они к такому варианту не привыкли, поэтому я и провел с ребятами тренинги. Каждый день мы начинали с вокального практикума.

Вообще, принцип моей работы таков: музыка не должна существовать в отрыве от спектакля. Нереально выпустить саундтрек к спектаклю «Горка», потому что все существует только в контексте действия, выходит из разговорной речи и в нее же возвращается.

– Евгений, на афише спектакля – покрышка и знаменитая Венера Боттичелли… Почему?

– Венера – как символ хрупкости, легкости, красоты, которая живет в каждом из нас, даже если внешне это не очень заметно. Ну а покрышка… Это, конечно же, контраст, противовес, символ рока, который может прокатиться по каждому из нас… В общем, смыслы примерно такие, но я надеюсь, что у каждого из зрителей она будет вызывать свои ассоциации.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ