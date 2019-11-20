Врачи предупреждают о безмолвной эпидемии Почему приморцев не спасают от остеопороза ни морепродукты, ни солнце

Поверьте, чтобы получить перелом, вовсе не обязательно падать. Врачи непременно приведут вам множество примеров, когда люди умудрялись ломать себе ключицу, шейку бедра, лежа в собственной постели и неудачно повернувшись во сне. Понятное дело, со здоровым человеком подобное произойти не может. А вот при тяжелом остеопорозе – вполне.

«У 30% обследованных 19-летних девушек плотность кости ниже нормы»

«Например, остров Попова. Казалось бы, хорошая экология, богатый рыбой рацион, а у женщин – остеопороз»

А вы и не знали, что больны

– Коварство заболевания в том, что в течение очень длительного времени оно протекает без каких-либо симптомов, – рассказывает заведующая Приморским центром остеопороза Ирина Рубашек. – Идет постепенное снижение плотности кости, а человек этого никак не замечает.

Впрочем, есть косвенные признаки, которые должны заставить насторожиться. Например, ломота в костях при смене погоды. Или ногти стали слабыми, волнистыми, начали слоиться. А волосы – сухими, ломкими, секутся, быстро седеют. Начинают выпадать зубные пломбы, рецидивирующий пародонтоз, несмотря на лечение, не проходит.

Уменьшается рост: если за год-два вы стали ниже на 3-4 сантиметра, вас это очень должно насторожить. И, конечно, переломы, которые при нормальном состоянии здоровья были бы невозможны. В частности, существуют три перелома-маркера, которые точно показывают наличие остеопороза: перелом луча в типичном месте (запястье), компрессионный перелом позвоночника и, конечно, перелом шейки бедра.

Чаще всего остеопороз встречается у дам, перешагнувших 50-летний рубеж или, правильнее будет сказать, у кого уже наступила менопауза. И тому есть объяснение.

Блондинки в зоне риска

– Пока женских гормонов в достатке, кости сохраняют свою плотность, – рассказывает Ирина Алексеевна. – Как только снижается уровень гормонов, снижается и плотность костей. Если женщина исходно здорова, то к этому периоду она приходит с нормальной плотностью кости и это физиологическое снижение не должно приводить ни к каким заболеваниям и последствиям. Но такой исход – редкость. Мы непременно найдем возможность источить свои косточки.

Остеопороз могут спровоцировать, например, заболевания желудочно-кишечного тракта. Или эндокринные заболевания. Или дурные привычки. Доказано, что есть четкая связь между курением и усвоением кальция костями (то есть в этом случае кальций интенсивней выводится из организма с мочой). Не говоря уже о том, что у курящих женщин на 2-3 года раньше развивается менопауза.

Вероятно, к плохим привычкам (с точки зрения ЗОЖ) можно отнести и злоупотребление кофе. Особенно вредным – считается растворимый, даже несмотря на то, что кофеина в нем меньше, чем в натуральном. Безопасной дозой кофе считается пара чашек в день, выпитых до 16.00.

Может быть вредным и злоупотребление (внимание, любительницы здорового образа жизни) зеленого чая, также богатого кофеином.

В этом же списке и малоподвижный образ жизни.

– Наш организм – самонаводящая система, – поясняет суть проблемы доктор. – Опорно-двигательный аппарат должен находиться в движении. Если человек им не пользуется, то у организма нет стимула укреплять скелет, поэтому он не направляет кальций в кости, а, напротив, выводит его с мочой. У людей, ограниченных в физической активности, остеопороз случается именно от недостатка движения. Профилактическая нагрузка для того, чтобы сохранить плотность кости, – 3-4 километра в день пешком или от 5 до 10 тысяч шагов где угодно – дома, на работе, на улице.

Диеты – еще один бич здоровых костей. Девчонки практически не слазят со всевозможных диет, чем себя истощают.

– Мы проводили исследование среди студенток – 19-летних девчонок. Так вот, у 30 % уже имеется остеопения – состояние, при котором плотность кости ниже нормы,– утверждает врач. – Еще не остеопороз, но старт уже дан.

К слову, врачи составили портрет типичного больного остеопорозом. Это голубоглазая, тонкокостная блондинка (именно этот тип женщин наиболее часто подвержен заболеванию). В одной руке у нее сигарета, в другой – чашка крепкого кофе, который она пьет многократно. Наконец, она – автомобилистка, ну или просто ведет малоподвижный образ жизни.

Впрочем, если вы – кареглазая брюнетка, то это вовсе не значит, что хрупкость костей вам в старости не грозит. Вне зависимости от цвета глаз и волос необходимо впрок позаботиться о прочности своего скелета. Как? С помощью правильного рациона. Для того чтобы кости были крепкие, организму, как известно, необходим кальций. А для его лучшего усвоения – витамин Д.

Пейте, дети, молоко. Лет до сорока

Как известно, кальций присутствует в молочных продуктах (в 100 граммах сыра, например, содержится 600 мг кальция – почти половина дневной нормы, а в твороге всего 200-250 мг). Есть кальций в рыбе (в той, что приготовлена на пару или запечена в духовке, кальция больше) и в зелени – в сельдерее, особенно в корне, в петрушке, брокколи.

Другое дело, что женский организм хорошо усваивает кальций из его главного источника – молока до наступления перименопаузы, то есть в лучшем случае где-то лет до сорока. То есть кальций продолжает усваиваться, но гораздо в меньших количествах. И по идее, чтобы получить прежнюю норму микроэлементов, необходимо съедать в разы больше сыра и творога, что, согласитесь, нереально. Да и вредно. И здесь вроде бы в помощь таблетированные препараты. Но! Только после тщательного обследования и лишь по назначению врачей.

Если организм кальций не усваивает, более того, микроэлемент вымывается, а вы еще дополнительно будете его пить, он может начать откладываться там, где не надо, – в почках, суставах и так далее. Поэтому для длительного приема (как рекомендуют врачи, от 3 до 6 месяцев) нужно знать свой уровень кальция и нет ли камней в почках (в этом случае длительный прием кальция может быть и вовсе противопоказан).

– Ну разве что разово. Например, вы понимаете, что в этом месяце кальция в вашем рационе существенно недоставало. В этом случае можно месячный курс пропить, – предупреждает врач.

Еще один обязательный элемент – витамин Д, который врачи уже повысили до ранга Д-гормона, который влияет на многие функции в нашем организме, в том числе и на усвоение кальция.

Существуют два пути поступления витамина Д в наш организм. Первый – из продуктов питания. Наибольшее количество его находится в жирных сортах рыбы (или в рыбьем жире), а также в яичных желтках и в сливочном масле. Правда, чтобы он усвоился, должны хорошо работать почки и печень, именно здесь витамин Д преобразуется в активный метаболит.

Конечно, трудно рассчитывать на то, что весь витамин Д, который потребляют пожилые люди, усвоится в их организме, не говоря уже о том, что злоупотреблять и маслом, и яйцами в зрелом возрасте не рекомендуется. От остеопороза, может, и удастся защититься, но вот что делать с лишним весом и избытком холестерина? Поэтому с профилактической и лечебной целью им прописывают уже готовые активные метаболиты в каплях или в таблетках.

Второй путь – витамин Д образуется в коже под воздействием ультрафиолета. Достаточно летом 40 минут в день побыть даже не на ярком солнце, чтобы витамин Д образовался в необходимом количестве.

И рыба не в помощь, и от физической активности толку нет

Увы, но в нашем регионе солнечными бывают разве что осень да зима, когда мы ходим полностью одетые. Кроме того, в зимнее время ультрафиолета намного меньше, чем в летний период. А лето у нас, как правило, дождливое и туманное. Поэтому, несмотря на то, что Приморье находится на широте Сочи, в нашем регионе витамин Д в дефиците.

По этой причине или нет, но даже относительная доступность (хотя бы в сравнении с другими регионами) рыбы – источника фосфора, кальция, витамина Д не защищает жительниц Приморья от остеопороза.

– Мы проводили скрининг среди жителей края – исследовали плотность их костей, – рассказывает Ирина Алексеевна. – Первый этап включал исследование возрастных женщин в южном Приморье. Казалось бы, здесь и солнце, и морепродукты в избытке и доступности. Тем не менее исследование показало просто огромное количество больных. Например, остров Попова. Казалось бы, хорошая экология, богатый рыбой и морепродуктами рацион, а все же… Или село Красный Яр – мы проводили исследование и среди коренного населения. Вроде бы и избыток рыбы в пище, достаточное количество ультрафиолета, физическая активность... Все условия соблюдены, но у местных женщин показатели оказались даже хуже, чем у горожанок. Правда, здесь повлияли другие факторы. Например, большое количество детей: у многократно рожавшей женщины плотность костной ткани значительно уменьшается. Роды, как известно, физиологический процесс, который дает большую нагрузку на кости. И если организм матери не получает нужных элементов для построения скелета плода, он берет все необходимое из своих резервов, например из костей.

– Одни роды, наверное, большого ущерба организму не нанесут. А вот несколько, да еще подряд, без должной подготовки существенно истощат организм матери, – поясняет Ирина Алексеевна. – Особенно если к родам девчонки приходят после череды продолжительных диет, уже с остеопенией. К обеднению костей ведет и длительное грудное вскармливание. Сейчас же и вовсе принято кормить лет до двух. И это хорошо, но если мать правильно питается и восстанавливается. А ведь порой приходится настаивать на прекращении грудного вскармливания, если это становится опасным для материнского здоровья.

Вне пола и вне возраста

Если думаете, что остеопороз опасен лишь для женщин, то глубоко ошибаетесь. Мужчин эта проблема тоже не обошла.

– Они все делают, чтобы не отставать от женщин: неправильно питаются, мало двигаются. Да еще и курят больше, – перечисляет доктор Рубашек вредные факторы. – У них также есть гормональный фон, который меняется с возрастом и под воздействием стрессов. И также существует взаимосвязь между уровнем тестостерона и плотностью костей: чем ниже тестостерон, тем хрупче кости.

Нет для остеопороза и возрастных ограничений.

– Все чаще мы встречаемся с развитием заболевания у молодых людей, – рассуждает врач. – Это, как правило, так называемый вторичный остеопороз, возникающий в результате развития эндокринных болезней, заболеваний желудочно-кишечного такта, нарушения уровня половых гормонов, например, при синдроме эстрогенного дефицита (в зону риска по остеопорозу входят девушки, у которых поздно устанавливается менструальный цикл, и женщины, которые долго не могут забеременеть). Более того, сейчас специалисты упоминают о детском остеопорозе – заболевании, обусловленном генетически.

Как узнать?

Чтобы убедиться в наличии остеопороза, можно пройти специальное обследование – денситометрию, то есть измерение ренгеновским методом плотности костей. Измеряют, как правило, в двух зонах – в поясничной и в районе шейки бедра.

Проводятся лабораторные исследования показателей фосфорно-кальциевого обмена в крови, а также уровня витамина Д. Кроме того, исследуются маркеры костного метаболизма, которые показывают либо избыток разрушения или недостаток построения костной ткани.

Но, учитывая то, что многим женщинам сложно добраться до хорошего медицинского центра, чтобы получить полное обследование, врачи разработали программу, которая позволяет рассчитать вероятность перелома шейки бедра в их конкретном случае. Для этого достаточно зайти на сайт osteoporoz.ru, пройти по пути РАОП/FRAX, пройти по предложенной ссылке, вставить свои данные – и программа произведет расчет. Или просто воспользоваться калькулятором FRAX. И если ваши результаты говорят о наличие остеопороза, не затягивайте с визитом к врачу.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Анжелина ШИЛАН