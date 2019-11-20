«Восток» отправляется за новыми медалями Русский хоккей начинается с Приморья

23 ноября матчем между двумя сибирскими командами «Сибсельмаш-2» и «Кузбасс-2» в Новосибирске стартует очередной чемпионат России по хоккею с мячом в высшей лиге. В этом турнире Приморье представлено арсеньевским «Востоком» – двукратным вице-чемпионом первенств 2018 и 2019 годов.

Для участия в нынешних всероссийских соревнованиях сезона 2019-2020 года заявки подали семь клубов – «Саяны» (Абакан), «Енисей-2» (Красноярск), «Сибсельмаш-2» (Новосибирск), «Кузбасс-2» (Кемерово), «Байкал-Энергия-2» (Иркутск), «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск) и «Восток» (Арсеньев). Хотя изначально ожидалось участие десяти коллективов.

Любители русского хоккея в Приморье переживали за своих земляков, смогут ли они выступить в престижном турнире. Ведь не секрет, что многолетний спонсор «Востока» в лице авиастроительной компании «Прогресс» может в следующем году остаться без гособоронзаказа и, соответственно, был бы вправе отказаться от финансовой поддержки клуба. К счастью, этого не произошло.

Хотя негативных примеров пруд пруди. За короткий срок только на Дальнем Востоке прекратили существование клубы русского хоккея «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), «Надежда» (Биробиджан), СКА ВВО (Хабаровск), «Урожай» (Смидовичи), «Локомотив» (Магдагачи). В настоящее время на весь Дальневосточный федеральный округ осталось два боеспособных коллектива – «нефтяники» в Хабаровске и «авиастроители» в Арсеньеве.

С формой в тон мяча

Нашу команду не спутать ни с какой другой. Во-первых, ярко-красная форма более всего подходит в цвет оранжевому мячу на льду. А во-вторых, у приморцев собственный рисунок игры, заточенный на атаку по всему ледовому полю вне зависимости от уровня подготовки соперников.

В нынешнем сезоне главному тренеру Валерию Лежнину (в следующем году исполнится ровно четверть века, как Валерий Арнольдович находится у руля «Востока») удалось сохранить костяк команды. Коллектив покинули всего три спортсмена – защитник Александр Бескровный, полузащитник Максим Бовт и вратарь Александр Дубровский, которые перебрались на запад в «Никельщик», «Кировец» и «Мурман». Их выбор был обусловлен семейными обстоятельствами. Особенно жаль, что Арсеньев покинул один из снайперов хавбек Максим Бовт.

Им на смену уже пришли или подъедут в последний момент опытные хоккеисты со званиями кандидатов и мастеров спорта. Окончательный список до конца не определен (он станет известен накануне первой официальной игры в Хабаровске). Ожидается, что в него включат 17-18 человек, практически все они опытные турнирные бойцы с дальневосточными или сибирскими корнями. Это так называемый самый минимум участников. Если, не дай бог, пойдут травмы, то на замену будет некому выходить на лед. Но, как говорится, не до жиру.

«В» известно пока о 14 хоккеистах. В их числе защитники Сергей Акимов и Вячеслав Капустин. В состав включены полузащитники Никита Никитин, Дмитрий Барашков, Роберт Гиниатуллин, Константин Добрелин, Денис Корев, Андрей Савчук, Степан Бибаев. Линию нападения представляют Егор Лобаев, Павел Корев и Сергей Радченко. На последнем рубеже обороны находятся голкиперы Евгений Тололо и Александр Иванов.

Тренировки на чужом льду

Спортсмены приступили к коллективным тренировкам еще в середине сентября, хотя многие хоккеисты уже в конце лета стали заниматься по индивидуальным программам. Было проведено медицинское обследование игроков, на основании которого сформированы персональные нагрузки для каждого спортсмена.

На стадионе «Востока» проводилась общефизическая подготовка. Ледовое мастерство и техника скольжения, работа с мячом и клюшкой оттачивались на крытой арене «Олимп» в соседней Чугуевке. Мастера русского хоккея так занимаются уже третий год подряд. Раньше им приходилось для ледовой подготовки и вовсе ездить в Уссурийск.

Между тем в недрах краевой администрации уже несколько лет – еще со времен экс-губернатора Миклушевского – мертвым грузом лежит проект строительства и эксплуатации в Арсеньеве собственного крытого катка. Понятно, что в первую очередь он будет открыт для всех любителей катания на коньках в городе авиастроителей. Но главное в том, что профессиональным спортсменам не придется тратить время на длительные поездки.

Крытый тренировочный каток с искусственным льдом будет представлять собой двухэтажное здание размером 40 на 80 метров. Размер ледовой арены – 28 на 56 метров. Предусмотрены также места для судей, запасных игроков, трибуны для зрителей на 250 человек. По периметру ледового зала разместятся учебно-тренировочные помещения для спортсменов, административно-хозяйственный блок. Искусственный лед требует правильного ухода и эксплуатации – для этого предусмотрен сложный комплекс технологического оборудования катка, включающий в себя хладоцентр, помещения для льдоуборочной техники, место для ремонта оборудования, помещения водоподготовки, электрощитовую. С его появлением появятся и новые возможности для дальнейшего развития любимого и популярного в Арсеньеве хоккея с мячом, а юные спортсмены местного ДЮСШ смогут круглый год гонять на льду оранжевый мяч.

Навстречу ледовому «побоищу»

Что касается предстоящего календаря, то «Восток» по традиции начинает сезон на выезде (относительно теплая погода в конце ноября и в начале декабря в Приморье не способствует заливке льда).

Поэтому чемпионат наши земляки откроют 25-26 ноября спаренными матчами в Хабаровске. Ровно год назад в дальневосточном дерби победу одержал «СКА-Нефтяник-2» со счетом 3:0 и 4:2.

Арсеньевцы тогда только-только осваивали большое поле. Зато потом стали громить всех подряд (сильнее всех досталось именно хабаровчанам в ответных поединках в Арсеньеве). И первым «под каток» попал буквально следующий соперник в Иркутске.

Как и в прошлом году, 5-6 декабря наши земляки сразятся с «Байкалом-Энергией-2». Через неделю – в Красноярске с «Енисеем-2». В середине месяца в Абакане скрестят клюшки обладатели золотых и серебряных медалей – «Саяны» и «Восток».

На домашнем стадионе свою команду любители бенди увидят буквально накануне новогодних праздников. 28-29 декабря приморцы примут байкальских хоккеистов. В середине января в гости пожалует «СКА-Нефтяник-2». А на излете второго зимнего месяца ожидаем приезд «Енисея-2». 3-4 февраля в Арсеньеве пройдут поединки с «Саянами», следом состоятся матчи с «Сибсельмашем-2». Завершится затяжная домашняя серия играми с «Кузбассом-2».

Конец сезона дальневосточники проведут на выезде. 20-21 февраля в Кемерово состоятся встречи с «Кузбассом-2». А завершат чемпионат наши земляки играми с «Сибсельмашем-2» в Новосибирске.

Всего, согласно календарю, команды проведут 82 матча, у каждого с каждым состоится по два матча на своих и чужих полях.

Пожелаем успеха «Востоку» в стартующем первенстве!

Справка «В»

Бенди считается неолимпийским видом спорта. Предложения о включении его в зимние Олимпиады звучали неоднократно, но в программе Игр он так и не появился.

Причин две. В русский хоккей играют на территории всего пары десятков стран северного полушария. Исключение составляет сборная Сомали из Африканского Рога, но эта команда готовится к чемпионатам мира в холодной Скандинавии.

Явных лидеров двое – сборные России (СССР) и Швеции, только они всегда бьются за титул сильнейшей на планете, наши соотечественники чаще выходят победителями. Остальные и близко не могут придвинуться. На почтительном отдалении от них за бронзовые награды сражаются национальные команды Финляндии, Казахстана, Норвегии. Пробиться в этот элитарный клуб пяти сборных стремятся представители Нидерландов, Китая, Эстонии, США, Венгрии, Канады, Белоруссии и Германии. К экзотическим любителям помимо Сомали можно отнести Индию, Венесуэлу, Украину, Японию, Киргизию, Латвию, Монголию, Чехию, Словакию, Великобританию, Швейцарию и Армению.

Фото ХК «Восток» со страницы ВКонтакте

Автор: Николай КУТЕНКИХ