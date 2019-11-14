Послание ожившей книги Суровый дайвер, выходящий из волн с охапкой книг… Акробат, делающий стойку на огромных стопках книжных томов… Развеселые музыканты, играющие на книгах, словно на музыкальных инструментах… Книги в самых необычных ситуациях и самых неожиданных местах можно увидеть на выставке французского фотографа Жан-Марка Годеса «Живые книги» (12+) в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС.

– Как ваш проект добрался до Владивостока и как вообще случилась эта выставка?

– Я рассказал о своем проекте посольству Франции в России и Французскому институту в Москве. Таким способом уже не раз показывал свои работы по миру – через сеть «Альянс-Франсез».

На мое предложение показать проект «Живые книги» в России откликнулись 5 из 13 представительств Альянс-Франсез. Выставка уже прошла в Иркутске, Новосибирске, а чуть позже ее увидят Самара и Саратов.

– Ваш проект полностью постановочный. Каждое фото продумано вами?

– Да, как в кино. Все начинается с идеи. Приходит идея снимка, делаю сразу же набросок, эскиз, чтобы не забыть. У меня всегда и везде с собой блокнот и ручка. Затем начинается воплощение идеи в жизнь. И тут я уже становлюсь режиссером, продюсером, бутафором и так далее. Един во многих лицах. Даже привожу с собой на съемки те книги, которые считаю необходимыми. Да, для каждого фото отбираю книги сам. И тут очень важно, чтобы они соответствовали, можно сказать, персонажу – его размеру, параметрам. Например, если на фото будет высокий, сильный человек, ему нужны одни книги, а ребенку – другие. Блокнотик в руках ребенка – нормально, а у взрослого человека в руках он смешон. Также слежу за макияжем моих героев, декорациями, освещением… Затем идут репетиции, и только в самом финале нажимаю затвор фотоаппарата. Вообще, в моих снимках нет никакой импровизации, все высчитано и проверено многократно. Так что нет ничего удивительного в том, что сам процесс съемки занимает от силы 5–10 процентов от общего количества времени работы над снимком.

Ну а когда кадр сделан, сажусь за компьютер и оцениваю получившееся: передает ли он те эмоции, которые я вкладывал изначально, выполняет ли поставленные мною цели.

– Сколько же у вас уходит времени на работу с одним снимком?

– Никаких точных сроков нет. Все подчинено не времени, а идее. Мои проекты всегда стоят на грани между реальностью и нереальным. И все они посвящены продвижению и популяризации книги и письменности. Кстати, я всегда снимаю книги так, чтобы не было видно автора или название. Потому что не делаю никому рекламы, а говорю о важности чтения, о необходимости книги как уникального носителя не просто информации, а духовной сущности… Книга – универсальная ценность.

Я буквально заворожен тем фактом, что книга – вы только вдумайтесь – это машина времени. Мы можем взять в руки роман, написанный человеком, ушедшим из жизни 300 лет назад, и он будет разговаривать с тобой, как будто находится здесь и сейчас, словно делится с тобой на ушко самым важным. Это мистика…

Когда книга лежит закрытой, она не жива. Когда вы прочитали ее, когда она вызвала в вас некие чувства, вот тогда она оживает.

Так и с моим проектом, кстати. Когда несу книги для постановки кадра, то вдыхаю в них жизнь, подпитываю воображение людей – пусть гадают: какие книги в кадре, о чем они, почему именно эти выбраны…

– На выставке представлено около 20 снимков, но в вашем портфолио их гораздо больше, верно?

– Над проектом «Живые книги» работаю далеко не первый год, и на сегодня в нем 207 фотографий. В том или ином наборе они участвовали более чем в 1000 проектов.

Цель этих снимков – не висеть на стене как декор. Каждый из них – это идея, рассказанная история, которая может дать зрителю некий посыл, побудить его фантазию к жизни, заставить думать о том, что он видит… И если у кого-то в голове увиденное фото превратилось в целую историю, моя цель достигнута.

– Вы говорите о том, что цель проекта – популяризация книги, но мало кто из ваших героев на снимках читает…

– И там даже есть кадры, где книг вообще нет, а только газеты или бумага на земле. Для меня не главное изобразить читающего человека, важнее – я уже говорил – заставить увидеть книгу как спутника человека, как нечто, что может сопровождать его всю жизнь и отвечать на любые его потребности…

– Вы сказали, что всего снимков 207, а на выставке – около 20. Как же шел отбор?

– Выбирал не я, а представители «Альянс Франсез» во Владивостоке. Как и в случаях с другими городами – там тоже отбор был не мой. Каждый город выбирал согласно своему вкусу и своим критериям, поэтому в каждом городе получилась своя выставка… И это меня очень радует – я вижу, что мои работы вызывают отклик у людей в разных городах…

Вообще, считаю, что выставку нельзя проводить без встречи с теми, кто на нее придет и кто будет на нее смотреть. Так что в каждом городе провожу своего рода вечер-встречу, творческую мастерскую… Вот во Владивостоке это будет встреча со студентами, которые увлекаются художественным словом. Я предложу им – как это делаю всегда – придумать подписи, тексты к каждому снимку. И буду с интересом ждать, что у них получится. Кстати, заметьте, что пока что снимки никак не подписаны. Это тоже моя принципиальная позиция.

Вообще, стараюсь не давить на зрителя, не выступать в роли ментора, наоборот, хочу, чтобы каждый нашел свое послание в моей выставке.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ