Попробуй море кончиками пальцев Новые тематические занятия «Море в ладонях» начали работу в Приморском океанариуме.

Еженедельно в рамках проекта «Просветительская среда» проводятся адаптированные занятия для детей с особыми потребностями, заявили в пресс-службе организации.

– Для детей с нарушениями зрения мы разработали занятие «Море на кончиках пальцев», в котором акцент делается на работу с тактильными материалами. Рассказывая о побережье и обитателях Японского моря, мы используем камушки, ракушки, засушенные морские звезды и реалистичные макеты морских обитателей, – пояснила старший специалист отдела просвещения Приморского океанариума Марина Маслова. – Занятие проходит и в аудитории, и в экспозиции. В аудитории мы говорим с детьми о том, какими совершенно разными могут быть побережье нашего Японского моря и его обитатели, а после теории изготавливаем открытки – каждый ребенок создает себе маленькую часть морского побережья. Самая эмоциональная часть занятия проходит в экспозиции океанариума возле тачпула – тактильного бассейна, где дети ближе знакомятся с морскими звездами, морскими ежами, моллюсками и актиниями.

Второе занятие разработано специалистами отдела просвещения для детей с особыми потребностями, оно называется «Двое на лежбище, не считая моржа».

Оба занятия проводятся с учетом возраста, возможностей и особенностей детей.

– Участниками проекта «Море в ладонях» могут стать как коррекционные школы, социально-реабилитационные центры, так и общественные организации, которые занимаются детьми с особыми потребностями, – пояснила Марина Маслова. – Каждую неделю мы принимаем одну группу, в составе которой не более 10 детей.

Фото с сайта primocean.ru

Автор: Отдел новостей «В »