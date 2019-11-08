Замечания классиков уже не совсем уместно Предостережение из популярной песенки о том, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, уже лет 30 как неактуально.

Сейчас ребята рискуют остаться в сторонке, потому что у девчонок выбор существенно вырос, заявили в пресс-службе Всероссийской переписи населения (ВПН-2020).

В канун Всемирного дня мужчин, который отметили в России 2 ноября, статистики разбирались, как обстоят дела со спросом и предложением на российском рынке женихов и невест, в каком возрасте мужчина наиболее склонен к женитьбе и где концентрация сильной половины человечества наиболее высока.

Природа так запрограммировала, что мальчиков во все времена и во всех обществах рождается больше, чем девочек. Однако с возрастом разница в количестве лиц мужского и женского пола постепенно сходит на нет. Когда же женщин становится больше, чем мужчин?

По данным переписи населения 1959 года, количественный перевес девочек над мальчиками наблюдался уже в возрастной группе 10–14 лет. С 1980-х годов в возрастной группе 30–34 года на 1000 российских мужчин приходится 987–992 женщины.

На селе численное превосходство сильного пола над прекрасным наблюдается до 40 лет, в то время как в городской среде оно заканчивается примерно в 25 лет, отмечает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Среди девушек бытует мнение, что «хороших парней разбирают щенками». Так ли это на самом деле и в каком возрасте российские мужчины предпочитают жениться? В 1960–1990-х годах более половины всех женихов заключали браки в совсем юном по нынешнем меркам возрасте – 18–24 года. Все изменилось в начале 2000-х. Теперь все больше молодых людей оттягивают этот волнительный момент на более позднее время: в 2018 году 51 % российских женихов вступили в семейную жизнь в возрасте 25–34 года, а почти треть – после 35 лет («мама очень хотела внуков…»).

В сегменте невест подобная тенденция также наблюдается, но в меньшей мере. Если еще восемь лет назад большая часть россиянок выходила замуж до 24 лет, то сейчас наиболее популярным возрастом вступления в брак для соотечественниц стали 25–34 года. Вспоминается ехидное «молодая была уже немолода», но замечание классиков здесь не совсем уместно. Сейчас молодые россиянки настроены на самореализацию и все чаще стараются добиться определенных успехов в профессии и карьере до рождения первого ребенка.

Наконец, какие регионы испытывают дефицит мужчин, а какие можно назвать заповедниками, созданными для сохранения потомков Адама? По данным Росстата, меньше всего мужчин – до 45 % всего населения – проживает в Ярославской, Ивановской областях, Республике Ингушетия, Тульской области и Санкт-Петербурге. Почти половину населения (49,5 %) составляют мужчины в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Чеченской Республике. И лишь в одном регионе России мужчин однозначно больше, чем женщин, – в Чукотском автономном округе. Вот так, однако.

Как далее будут развиваться гендерные тенденции, станет понятно по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.

Фото с сайта pixabay.com

Автор: Отдел новостей «В»