Риски последнего времени – миграция, климат и анонимы Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью корреспонденту РИА «Новости» Людмиле Белоножко рассказала о наиболее серьезных биологических угрозах, помощи, которую оказывает Россия другим государствам, а также о непростой ситуации по заболеваемости корью и значимости вакцинации.

– Анна Юрьевна, какие наиболее значимые биологические угрозы на сегодняшний день видит Роспотребнадзор?

– Одна из главных биологических угроз – это распространение инфекционных болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от инфекционных болезней гибнет около 16 миллионов человек. А риски последнего времени связаны с появлением новых заболеваний, возвращением старых, «забытых», изменением территорий традиционного проявления природно-очаговых инфекций. Ученые отмечают, что в последние годы выявлено более 200 новых патогенов (в первую очередь вирусов), неизвестных предыдущему поколению. Рост экономических связей и повышение миграционной активности населения приводят к расширению возможностей заноса инфекций в различные страны и регионы.

Также изменения климата приводят к необходимости более пристального внимания к обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока. Например, паводки в Иркутской и Амурской областях, Хабаровском крае грозили формированием масштабных эпидемических очагов. Дабы избежать такого развития событий, Роспотребнадзором была организована иммунизация населения против дизентерии, вирусного гепатита, брюшного тифа, проведены дезинфекционные обработки, установлено наблюдение за состоянием природных очагов.

Три вакцины справятся с простудой

– А как в нынешнем эпидемическом сезоне складывается ситуация с заболеваемостью гриппом в России? Сколько человек уже привито? Ниже ли у нас заболеваемость по сравнению с европейскими странами?

– Борьба с гриппом сегодня – одна из важнейших задач мирового здравоохранения. В преддверии сезона подъема заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями в нашей стране мы уделяем этой теме отдельное внимание. Одним из важнейших направлений является вакцинация населения, позволившая за последние 20 лет снизить заболеваемость гриппом более чем в 200 раз. В прошедшем сезоне 2018–2019 года мы достигли наибольшего уровня иммунизации населения, когда было привито более 49 %, что составило порядка 70 миллионов человек.

В преддверии наступающего сезона гриппа и ОРВИ 2019–2020 года прививочная кампания стартовала уже в начале сентября этого года. На сегодня (25 октября. – Прим. ред.) привито более 37,1 миллиона человек, что составляет более четверти всего населения России, при этом почти 10 миллионов привитых – дети. Около 3 миллионов человек получили вакцину за счет средств работодателей, чаще всего такая практика встречается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Ростовской, Московской и Воронежской областях.

Традиционные вакцины против гриппа (трехвалентные вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов гриппа – вируса гриппа A (H1N1), вируса гриппа A (H3N2) и вируса гриппа B (одного из двух циркулирующих в сезоне). Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов гриппа (четырехвалентные вакцины). Они защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная вакцина, и содержат второй циркулирующий вирус гриппа B.

Сегодня в России так же, как и в Европейском регионе, отмечается низкая заболеваемость гриппом. Роспотребнадзор проводит еженедельный мониторинг ситуации. Пока превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в субъектах Российской Федерации не зарегистрировано.

Антипрививочные настроения нагнетают анонимы

– Вакцинация, несомненно, очень значимая часть профилактики различных заболеваний. Но, несмотря на огромное количество сообщений о ее пользе, антивакцинальные настроения все равно сохраняются. Как решать эту проблему?

– Да, действительно, одна из главных задач, стоящих перед медицинским сообществом сегодня, это противостояние антивакцинальному лобби.

В последние годы вакцинация стала нормой жизни для большинства наших сограждан, но, к сожалению, пока не для всех. Но надо отметить, что антипрививочные настроения чаще всего исходят от анонимных источников в Интернете. Мы ведем ежедневную последовательную работу по информированию населения о необходимости вакцинации. И сегодня цифры говорят сами за себя: после старта в начале 60-х годов прошлого столетия прививочной кампании против дифтерии, коклюша, кори и краснухи заболеваемость снизилась от нескольких десятков до нескольких тысяч раз. Например, от дифтерии в 5 тысяч, от кори в 580, а от краснухи в 12 тысяч раз.

– А если говорить в целом, сколько россиян охвачено профилактическими прививками в рамках национального календаря?

– Сегодня охват населения (детей и взрослых) плановыми профилактическими прививками в профильных возрастных группах в целом составляет более 97 %. Это выше уровня, рекомендованного ВОЗ, что позволяет предупреждать тяжелые и летальные случаи заболеваний, а также обеспечивать стабильную ситуацию в стране.

Европа угрожает корью…

– Непростой остается ситуация по заболеваемости корью на Украине. Что можно сказать о России? Какой процент населения в целом привит на сегодняшний день? Выше ли заболеваемость корью в России по сравнению с прошлым годом?

– В последние годы неблагополучная ситуация по кори сформировалась во многих государствах мира. Но особое внимание привлечено к странам Европейского региона, где в течение пяти лет продолжается рост заболеваемости. По итогам 2018 года очаги кори наблюдались в 47 из 53 государств Европы. За восемь месяцев 2019 года уже было зарегистрировано более 97,5 тысячи случаев кори, что выше уровня предыдущего года более чем в три раза.

Крайне неблагополучная ситуация остается на Украине (более 70 % всей европейской заболеваемости), где за восемь месяцев 2019 года, по информации ВОЗ, было зарегистрировано 56430 случаев кори, что превышает цифры прошлого года в разы.

Учитывая сложившуюся ситуацию и высокие риски завоза инфекции в страну, несмотря на высокие уровни охвата иммунизацией населения России против кори (более 97 %), Роспотребнадзор считает важным проведение дополнительных, так называемых подчищающих мероприятий, которые позволят повысить охваты в некоторых группах населения, в том числе среди кочующих лиц и мигрантов.

На сегодняшний день в рамках только «подчищающей» иммунизации привито около 730 тысяч взрослых и более 159 тысяч детей. В их числе более 170 тысяч трудовых мигрантов, иммунизацию которых мы будем продолжать и в 2020 году.

Кроме того, в рамках международных проектов, проводимых Роспотребнадзором, оказываем помощь по борьбе с корью в зарубежных странах. Особое внимание уделяем странам СНГ, куда в течение последних лет передаются диагностические системы и вакцины против кори, а также проводим обучение специалистов. Например, в этом году Кыргызстану будет передано 100 тысяч доз вакцины против кори.

…а Африка – эболой

– С какими странами еще сотрудничает Россия в рамках борьбы с биологическими угрозами?

– Во время вспышки лихорадки Эбола в Гвинее в 2014–2016 годах Россия отреагировала одна из первых и направила туда мобильную лабораторию. Позже, в 2017 году, для оказания системного содействия в обеспечении санэпидблагополучия населения Гвинеи был открыт Российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. Мобильные лаборатории Роспотребнадзора, подобные той, которая работала в Гвинее, сегодня работают во Вьетнаме, Монголии, странах СНГ. Планируется передача такой лаборатории в Демократическую Республику Конго, где сегодня складывается неблагополучная ситуация, вызванная вспышкой лихорадки Эбола.

Роспотребнадзор продолжает также оказывать помощь странам Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) в борьбе с ВИЧ/СПИД и другими инфекционными болезнями. Совсем недавно состоялась передача представителям Армении, Кыргызстана и Таджикистана еще трех мобильных клиник, которые предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также предоставления ряда услуг, связанных с обследованием на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, акушерской и гинекологической помощью, кардиологией и урологией. Всего в страны ВЕЦА поставлено 12 мобильных лабораторий для оказания помощи населению. С 2013 года по настоящее время услугами таких мобильных комплексов уже воспользовались более 1,5 миллиона человек.

Фото Евгения РЕУТОВА / photo.roscongress.org

Автор: Отдел новостей «В »