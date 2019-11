И восхитит, и изумит, и разобьет ваше сердце Сегодня в столице ДФО в 16-й раз откроется Международный джазовый фестиваль (16+) – культурное мероприятие, без которого уже невозможно представить последний месяц осени во Владивостоке.

Как рассказали организаторы, с самого начала джазовый фестиваль в нашем городе ставил своей целью не только показать владивостокцам и гостям города лучших исполнителей в этом жанре со всего мира, но и дать возможность местным – приморским и дальневосточным – музыкантам выступить на одной сцене с мэтрами, показать себя и получить бесценный опыт. Не станет исключением и XVI джазовый фестиваль.

В этом году приморских любителей этого музыкального направления ждут выступления таких звезд, как Вадим Эйленкриг, Батист Эрбин, Себастьян Студницкий, Woongsan Вand, Олег Бутман и других. В афише фестиваля – и выступления приморских коллективов Positive Light, Jazz Acoustic Project, Talk is Cheap…

Откроет фестиваль концерт квартета Вадима Эйленкрига (16+).

Вадим Эйленкриг (труба) – российская джазовая звезда, зрелый талантливый мастер, профессионал сцены. Виртуозное владение инструментом и необычайная харизматичность сделали Вадима востребованным и любимым джазовым музыкантом на российских и европейских музыкальных площадках. Эйленкриг играет в лучших джазовых оркестрах столицы: гнесинском биг-бенде, в оркестре Олега Лундстрема и биг-бенде Анатолия Кролла, с 1999 года Эйленкриг был соло-трубачом в биг-бенде Игоря Бутмана.

В 2009 году компания Butman Music Records выпустила первый сольный альбом Эйленкрига The Shadow of your Smile. Продюсеры сделали все возможное, чтобы обеспечить действительно звездный состав музыкантов, принявших участие в записи: вместе с Эйленкригом играли знаменитые The Brecker Brothers – в составе с басистом Will Lee и самим Randy Brecker. В том же 2009 году Эйленкриг вместе с Тимуром Родригезом создал джазовый шоу-проект The Jazz Hooligunz.

Также одним из хедлайнеров Владивостокского джазового фестиваля станет группа нью-йоркской певицы Меган Фаррел.

Как рассказали в генеральном консульстве США во Владивостоке, джазовый коллектив Sweet Megg & The Wayfarers из Нью-Йорка выйдет на сцену Приморской филармонии 13 ноября (16+).

– Sweet Megg &The Wayfarers – это музыкальный проект певицы Меган Фаррел, широко известный в Нью-Йорке и США, – рассказал консул по связям с общественностью Эрин Конкорс. – Коллектив сумел завоевать сердца поклонников и благожелательные отклики экспертов в городе, где за концертные площадки конкурируют сотни самых ярких музыкантов. Голос Меган Фаррел ценят за «загадочное очарование» и умение наполнить каждую песню «меланхолией и эйфорией, которые и восхитят, и изумят, и разобьют ваше сердце». Стиль группы определяют как смесь свинга Нового Орлеана и Гарлема, парижского кабаре и блюза, который, как написал один из музыкальных критиков, переносит слушателя во времена сухого закона. Однако сама Меган Фаррел заявляет, что ее цель не воссоздать прошлое, а исследовать его и смешать с будущим, сотворив новый мир, где каждый слушатель мог бы получить свою частичку радости.

Помимо солистки Меган Фаррел, которая также играет на банджо, в состав группы входят известные музыканты. Саксофонист Райан Вайшайт – один из наиболее востребованных сессионных музыкантов Нью-Йорка, выступавший на одной сцене со многими иконами современного джаза (помимо саксофона Райан играет на кларнете, бас-гитаре и поет). Сэм Чесс – тромбонист и композитор, который влюбился в джаз в Аризоне, где он провел детство, слушая альбомы своего деда, и был поражен духовной глубиной джазовой музыки. Гитарист Тор Йенсен играет еще в нескольких группах, исполняющих джаз, рок-н-ролл и авангард, недавно он выпустил свой сольный альбом. Роб Адкинс – виртуозный мастер игры на контрабасе. Ударник Крис Гелб переехал в Нью-Йорк в 2014 году. Он стал настоящим экспертом по стилю 1920–1930-х годов и сейчас выступает с самыми разными музыкальными коллективами.

Завершит XVI международный джазовый фестиваль 16 ноября выступление эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии (16+), а солисткой вечера станет знаменитая Сай Смит – певица, давно укрепившая свое место в мире Underground Jazz & Soul. Eе называют одной из самых известных артистов в этом жанре.

Фото предоставлено генеральным консульством США во Владивостоке

Автор: Отдел новостей «В»