Владивосток: от adagio до prestissimo Молодой японский дирижер Шизуо Кувахара недавно стал главным приглашенным дирижером Приморской сцены Мариинского театра. Это значит, что не менее пяти-шести раз в год он будет работать в нашем городе, предлагая вниманию приморской публики симфонический концерт, программу которого он определит сам. А также дирижировать одной из опер, которую ему предложат из репертуара приморской Мариинки.

Совсем недавно Шизуо Кувахара представил концерт, в который вошли Девятая симфония Дворжака и Первая симфония Рахманинова. И это выступление прошло под гром аплодисментов. Зрителей покорила эмоциональность дирижера, его виртуозная работа с оркестром – энергетика маэстро покоряла не только музыкантов, но и пришедших на концерт слушателей.

Но интереснее всего, что участники оркестра Приморской сцены Мариинского театра сами попросили руководство чаще приглашать маэстро для работы в наш город. В прошлом году Шизуо Кувахара впервые встал за дирижерский пульт Приморской сцены и вместе с оркестром исполнил концерт Витольда Лютославского. Именно после этого выступления музыканты оркестра сказали: «С ним музыка звучит иначе! Мечтаем, чтобы такой дирижер с нами работал». И вот их пожелания сбылись.

– Это и моя мечта, – улыбается Шизуо Кувахара, – я влюбился в оркестр и в ваш город с первого приезда и с удовольствием откликнулся на предложение стать главным приглашенным дирижером. С первой программы, когда мы играли сложнейший концерт Лютославского, между мной и оркестрантами возникла, можно сказать, особая химия, особые эмоции. До этого оркестранты ни разу не играли произведения Витольда Лютославского, но справились превосходно.

Как вижу свою миссию главного приглашенного дирижера? Я американский японец, родившийся в Японии, но живущий в США, работаю с российским оркестром. Это ли не лучшее доказательство того, что музыка интернациональна, что она объединяет народы? Я верю в то, что такое сотрудничество может стать примером, как вообще нужно строить международные отношения, стать своего рода посланием миру. Знаю, что сегодня между Россией и США натянутые отношения, и хочу своим творчеством внести хоть немного, хоть малую лепту в то, чтобы улучшить их, сдружить наши страны. Вместе мы можем создавать нечто прекрасное – как та музыка, которую исполняет российский оркестр под моим руководством. Надеюсь, что такой пример вдохновит и других.

– Какие произведения вы бы хотели исполнить вместе с оркестром Приморской сцены?

– Все! – хохочет Шизуо Кувахара. – Да, все. Можно бесконечно перечислять, ведь столько великолепной музыки создано в этом мире. Но я всегда ориентируюсь не только на свой вкус, но и на публику и на то, сможет ли с этим справиться оркестр, по силам ли ему сейчас то или иное произведение.

Конечно, в приоритете музыка русских композиторов. И я бы хотел еще исполнить во Владивостоке музыку японских композиторов, например, Тору Такэмицу. Он писал музыку для фильмов выдающихся японских кинорежиссеров, например, для картин Акиро Куросавы. Его музыка звучит и в фильмах русского режиссера Александра Сокурова. Хотелось бы показать ее слушателям Владивостока.

А еще музыку американских композиторов тоже хотелось бы сыграть. Кстати, вот смотрите, в недавней программе мы исполнили произведения Дворжака и Рахманинова. Такие разные стили, такая разная музыка, такие полярные в ней эмоции, но как эти две симфонии дополняют друг друга в одном концерте. Оптимизм Рахманинова и легкая тоска в музыке Дворжака… Кстати, когда я только переехал в США, чувствовал себя там потерянным, и вот музыка Дворжака помогла мне найти в себе новые силы, двигаться дальше. Уверен, что мне удалось передать эти эмоции приморскому слушателю.

– Когда вы подбираете программу для концерта, вы думаете о том, что это поможет оркестру вырасти, или о том, что публика будет наслаждаться?

– Обо всем сразу. Но в первую очередь об оркестре, ведь мы вместе с музыкантами хотим, чтобы он поднялся на недосягаемую высоту. Впрочем, повторюсь, мне нужна гармония, я хочу, чтобы и оркестр рос, и публика получала удовольствие от услышанного. Кстати, одно не бывает без другого, ведь если музыканты играют не очень хорошо, то и никакого катарсиса у публики не будет.

– Вы бывали в зале Приморской сцены на концерте или на спектакле как слушатель?

– Да. И получил удовольствие. Вообще, хотел бы услышать весь репертуар, которым владеют оркестр и труппа театра. Мне это очень интересно. Кстати, я заметил, что во Владивостоке не так уж часто проходят симфонические концерты. Мне кажется, их должно быть больше.

– А как вам наш город? Вы ведь не впервые во Владивостоке…

– Город растущий, развивающийся, очень разный. То он медленный, неспешный такой, стоящий в пробках, то стремительный и резкий… Но всегда – прекрасный. Думаю, что если бы какой-то композитор взялся написать симфонию о Владивостоке, то в ней бы постоянно менялись музыкальные темпы – от adagio (медленно) до prestissimo (предельно быстро).

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ