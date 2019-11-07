27120 морских миль за 222 дня Учебное парусное судно «Паллада» отправилось в свою третью кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из порта Владивосток 1 ноября.

Провожать парусник в кругосветку на 33-й причал ТОФ пришли более 800 человек – курсанты, родители моряков и жители города. Как сообщили в пресс-службе Дальрыбвтуза, в торжественной церемонии приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека, а также ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

«Этот поход будет нелегким, но, уверен, вы преодолеете все шторма, как это сделали 200 лет назад наши выдающиеся соотечественники – русские моряки Беллинсгаузен и Лазарев. Они открыли новый континент, теперь и вам предстоит почувствовать себя в роли первопроходцев, продолжить великие традиции российского флота», – цитирует замглавы Росрыболовства пресс-служба края.

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершил молебен о путешествующих для моряков, отправляющихся на «Палладе». С полуденным выстрелом артиллерийских орудий учебный парусник направился в длительный и сложный поход.

Для опытного экипажа парусного судна «Паллада» предстоящий поход далеко не первое морское испытание. За плечами капитана корабля Николая Зорченко уже несколько кругосветных экспедиций. В этот раз путешествие продлится около восьми месяцев, возвращение в родной порт Владивосток запланировано на 9 июня 2020 года. Из 222 дней, отведенных на экспедицию, 195 дней «Паллада» проведет в море. Паруснику предстоит пройти 27120 морских миль и посетить девять портов иностранных государств: Апиа, Папеэте, Вальпараисо, Ушуайя, Кейптаун, Порт-Луи, Сингапур, Муара и Нагасаки.

Плавательную практику на борту парусника пройдут 100 курсантов из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, юнги, также в ходе экспедиции к ним присоединятся иностранные практиканты.

Как уже писал «В», в совместную экспедицию должны отправиться еще два учебных парусника Росрыболовства – «Седов» и «Крузенштерн». Они выдвинутся в путь в декабре из Калининграда.

Корреспонденту «Российской газеты» Анне Бондаренко Владимир Волкогон, ответственный за экспедицию и занимавшийся ее подготовкой, рассказал, что ничего подобного раньше не проводилось.

«Три парусника, два из которых самые крупные в мире, идут под одним лозунгом, с одной идеей, по согласованному маршруту».

Над маршрутами работала специальная рабочая группа, собранная Росрыболовством. Планы несколько раз корректировались – в расчет брались отклик портов, куда могли бы зайти парусники, экономическая целесообразность и политическая ситуация.

«Большинство портов откликнулись: для них заход таких парусников – событие. Но есть и другие нюансы. Так, мы долго решали, например, насчет Буэнос-Айреса, где 120 миль нужно идти в сопровождении лоцмана, а это значительные затраты. В первых вариантах маршрута было несколько портов США и Канады, но от этой идеи мы отказались из-за сложностей по оформлению виз. От нас потребовалось бы порядка 180 человек свозить в генконсульство в Москву, при этом гарантий, что они точно получили бы визы, не было. И это дополнительные расходы – 14 миллионов рублей», – объясняет Владимир Волкогон.

Расходы посчитали и когда решали, откуда выйдет барк «Седов». Первоначально его планировалось отправить в кругосветку из Кронштадта, откуда 200 лет назад стартовали экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, но уверенности в том, что к тому времени там не встанет лед, нет. В этом случае пришлось бы выводить парусник с помощью ледоколов, а на это потребуются дополнительные средства.

После корректировки планов в маршрут «Седова» добавился Петропавловск-Камчатский, а «Крузенштерн» по просьбе израильской стороны два дня проведет в Хайфе. В Израиле большая российская диаспора, поэтому организаторы пошли навстречу. По предложению правительства РФ в маршрут добавили Тунис. В дни, когда туда придет российский парусник, исполнится 100 лет с момента прибытия в порт Бизерта русской эскадры, на кораблях которой находились остатки армии генерала Врангеля.

Но все-таки, продолжает Волкогон, главная задача экспедиции – выполнение плавательной практики курсантами. На трех парусниках, не считая членов экипажей, поплывут более 330 практикантов из учебных заведений Росрыболовства и других ведомств.

Фото Анастасии ТРУШ, Полины ОЛЕЙНИКОВОЙ, Ксении ДМИТРИЕВОЙ, студенческий медиацентр / dalrybvtuz.ru

Автор: Отдел новостей «В»