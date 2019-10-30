Супервитаминное овощное меню Составляем его вместе с журналом «Сады и огороды Приморья»

Оптимальный срок для подзимнего посева овощных культур в наших условиях приходится примерно на 6-7 ноября. Но в любом случае нужно следить за температурой и предусмотреть, чтобы семена перед наступлением морозов не успели прорасти. На этот счет предостерегает кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов в публикации, помещенной в октябрьском номере журнала «Сады и огороды Приморья», где вы найдете также целую подборку материалов с советами ученых Приморской овощной опытной станции.

Александр Степанович советует: осенью сеять следует гуще, чем весной, потому что в среднем 25 процентов семян за холодные месяцы по разным причинам погибает. Ученый порекомендовал делать мульчирование посевов слоем 3–4 см, используя листья или перегной. Перед мульчированием хорошо провести легкое увлажнение, чтобы ликвидировать пустоты между семенами и почвой.

По поводу внесения известковых удобрений для снижения кислотности Александр Корнилов поясняет так: это можно делать как весной, так и осенью при обработке почвы один раз в 3-5 лет. Но если требуется внести повышенные дозы известковых удобрений, то лучше все-таки этим заняться с осени, заделывая их поглубже, чем весной (на глубину вспашки). Эффективность известкового удобрения тем выше, чем оно тоньше размолото и лучше перемешано с почвой. Действие извести повышается при одновременном внесении органических удобрений. Известь нужно использовать также для нейтрализации кислотности торфа, добавляя ее при компостировании. Кстати, золу тоже нужно заделывать в почву, а не разбрасывать по грядке, иначе никакого эффекта не будет.

Больше других нуждаются в известковании почвы капуста кочанная и цветная, огурцы, лук, чеснок, свекла, салат, шпинат, сельдерей, морковь, фасоль, горох. В меньшей степени – редис, редька, кабачки, помидоры, щавель, картофель.

А вот, к примеру, репу вообще можно сеять в любое время, за сезон успеете сделать это в 4–5 сроков и получить хороший урожай. Об этом рассказал на страницах журнала доктор сельскохозяйственных наук Юрий Михеев:

– Мы давно ведем селекцию по этой культуре, создали сорт с округлыми корнеплодами оригинальной пурпурно-белой окраски, который называется Пурпурная Приморья. Среднеранний, созревает за 75–80 дней. Корнеплоды весят 150–200 г, имеют остро-сладкий вкус. Сорт отличается высокой урожайностью и хорошей лежкостью при хранении. Сейчас на станции в Суражевке идет работа над созданием нового сорта репы по типу известного огородникам Петровская 1. Его корнеплоды имеют плоскоокруглую форму, желтый цвет, нежную и сочную мякоть.

Все разнообразнее становится фасолевое меню на столе наших дачников и огородников. Некоторые семьи уже оценили преимущества японской фасоли адзуки, которая хоть и мельче обычной зерновой, зато не создает проблем при приготовлении обедов-ужинов – быстро разваривается. Вдобавок, по информации Александра Корнилова, новая для Приморья культура оказалась довольно устойчивой в здешнем климате и в нынешнем непростом по погодным условиям сезоне дала хороший урожай.

Что касается фасоли, которая готовится в стручках, то далеко не все хозяйки сразу разобрались в отличиях овощных сортов от зерновых, поскольку на первый взгляд они ничем не отличаются. Но когда начинаешь готовить какое-то блюдо, тогда-то и чувствуется разница. У овощной фасоли нет пергаментного слоя, а вот зерновая при созревании образует грубые волокна, да и сами бобы быстро грубеют – это не тот продукт, который хотелось бы иметь на своем столе. Из-за такой ошибки некоторые даже разочаровались в спаржевой фасоли и вообще перестали ее выращивать. Но стоит правильно подобрать семена, как все становится на свои места.

Октябрьский номер журнала рассказывает также и о совершенно новой для наших мест культуре – луке рокамболь (это гибрид лука и чеснока). Его секреты раскрыл для читателей опытный овощевод и садовод Алексей Герасименко.

– Казалось бы, все просто, поскольку агротехника почти такая же, как у чеснока. Сажаешь детку (она сродни воздушной бульбочке чеснока) – получаешь однозубку, высаживаешь однозубку – получаешь товарную головку. Но фокус в том, что если просто посадишь детки, всходов не дождешься: оболочка слишком плотная. Поэтому оболочку нужно аккуратно расколоть (как орешек) пассатижами и снять. А уже потом без скорлупки сажать в грунт. Дальше никаких трудностей.

Но мало правильно подобрать культуры и сорта, выдержать правильные сроки посева-посадки, надо еще свой огород устроить так, чтобы это и посадкам шло на пользу, и вам было удобно и легко ухаживать за ними. Наши дачники-огородники сейчас массово переходят от сплошного, занимающего на участке все жизненное пространство огорода к модульному, имеющему четко выстроенную структуру посадок, продуманную геометрию грядок. Такая модель позволяет более рационально распорядиться землей, распланировать огород в соответствии со своими возможностями и потребностями. Кроме того, он становится красивым!

Целый ряд примеров на этот счет из местной практики приводит свежий номер журнала, который можно приобрести в розничной сети, в почтовых отделениях. А многие его почитатели предпочитают получать журнал по подписке. Подписаться на журнал на следующий год можно во всех приморских отделениях «Почты России».

Фото автора

Автор: Надежда БРАЖИНА