Дмитрий Певцов: Я счастливый человек – время летит незаметно! У популярного артиста в этом году сошлись сразу несколько юбилеев, творческих и личных

Для Дмитрия Певцова этот год особенно юбилейный: народный артист России отмечает 35-летие творческой актерской деятельности и 20 лет – певческой. А другая важная дата – 25-летие брака с Ольгой Дроздовой, которая совсем недавно стала Певцовой, официально взяв фамилию мужа, что в актерской среде случается довольно редко.

Сам Дмитрий ведет отсчет свой творческой деятельности с момента окончания ГИТИСа – именно тогда вчерашнего студента взял к себе в труппу знаменитый Театр на Таганке. А через несколько лет артист перешел в «Ленком», где и служит по сей день.

Дмитрий Певцов всегда избирательно относился к тому, что рассказывать журналистам. Но все же нам удалось затронуть некоторые темы в биографии артиста.

С песней по стране

– Как планируете отмечать столь важную дату?

– Юбилейными концертами в Кремле. Планирую выступить с программой «Музыкальные шедевры советского кино», где будут звучать песни из самых культовых фильмов прошлого века – «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Девчата», «Ирония судьбы», «17 мгновений весны», «Асса», «Белое солнце пустыни» и многих других. У меня в этом году получается еще и 20 лет моей сольной карьеры. Много лет назад, когда у меня был творческий кризис, жена сказала: «Иди пой!» Я понимал, что многие поют, и надо было сделать то, что никто не делал. Именно она мне предложила идею такого музыкального спектакля – поговорить с людьми через себя, свою жизнь и судьбу…

– Юбилейные концерты будут только в Москве?

– Я думаю, что мы поедем с гастролями и по регионам, у нас в планах немало российских городов, мы вообще много ездим по стране, повезем и эту программу.

– Что для вас все эти числа значат?

– Я их не чувствую. Я счастливый человек: время летит незаметно! Так что я даже не понимаю, сколько лет прошло: 20, или 30, или всего пять...

– Раньше вы с Ольгой говорили о себе – «поющие дрозды». Теперь супруга поменяла фамилию. И?..

– …и теперь мы – поющие певцы! (Смеется.)

Кино и любимцы

– В вашей фильмографии очень много кинолент, но хочу в первую очередь спросить про «Бандитский Петербург». Знаковый фильм получился…

– Что касается нашей части с Ольгой Борисовной («Адвокат»), она снималась не на потребу. Когда Бортко нас вызвал на пробы, то сказал: «Ребята, я хочу снять фильм о любви». Он так и сделал. И наши серии, кстати, отличаются от других в «Бандитском Петербурге»…

– У вас, наверное, есть любимые фильмы – необязательно с вашим участием, а просто посмотреть для настроения, для души?

– «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Анатольевича Захарова, «Старший сын» Виталия Вячеславовича Мельникова. Такие замечательные актеры там играли! Может быть, я и пошел в эту профессию, потому что был влюблен в этих людей. Это большое отличие советского кино от того, которое есть сейчас. Тогда было огромное количество популярных артистов, их фото продавались в киосках, но было несколько человек – настоящих народных любимцев. Мне кажется, сейчас таких любимцев – чтобы любили безоговорочно – гораздо меньше… Наша профессия девальвировала. Сейчас другие приоритеты: успех, деньги, яхты… А тогда артисты с публикой общались на другом, на тонком уровне. Они отдавали сердце, душу, свою любовь… Это было не зарабатывание денег – хотя они тоже работали не бесплатно. Я помню, какие толпы ждали после спектакля Александра Абдулова, Николая Караченцова…

Отцы-режиссеры

– Марк Захаров однажды о вас сказал, что лучше всего Дмитрия Певцова он понял в фильмах и спектаклях, которые ставил и снимал режиссер Глеб Панфилов.

– Глеб Анатольевич всегда делал мне огромные подарки в кино – «Мать», «В круге первом»… Когда мы делали с Панфиловым спектакль «Аквитанская львица», то много с ним разговаривали. Это была роль на вырост – я тогда к ней не совсем был готов. Сейчас играю этот спектакль уже десять лет и понимаю, что это одна из самых сложных ролей и самая любимая. Глеб Анатольевич до сих пор приходит на каждый спектакль и делает какое-то замечание или дает рекомендации. Он вкладывает в свои слова что-то такое, на что реагируют не мои мозги, а мой актерский организм. Глеба Панфилова я называю шаманом. Очень благодарен и ему, и судьбе за то, что мы встретились. Панфилов для меня – крестный отец в кино.

«В круге первом» тоже был подарок, большая удача. Мы с Ольгой сыграли там супругов. Ольга Дроздова – абсолютный хулиган, при этом четкий организатор, и у нее режиссерские мозги. Глеб Анатольевич, как мудрый и талантливый человек, все Ольгины предложения обдумал, принял – и они вошли в фильм. Александр Солженицын утвердил все изменения в ее персонаже.

– Марк Захаров тоже для вас значимый человек…

– Марк Анатольевич меня хорошо понимал и душевно ко мне относился. Раза два за все годы, что я проработал в «Ленкоме», он называл меня Димой. А это – особая нежность. Он весь театр называл по имени-отчеству, не только артистов. Когда не стало Марка Анатольевича – не стало моего отца… Я всегда называю его «Учитель» с большой буквы. Помимо того, что он мне давал играть, он часто вызывал меня к себе в кабинет и говорил о том, кто я, Дима Певцов, такой. И кем чтобы стал, как театральный деятель, какие есть пути моего развития. Он говорил со мной как отец. Я буду помнить это всегда.

Расставание с экстримом

– Вы сын заслуженного тренера СССР по современному пятиборью Анатолия Певцова. Ваш папа рассказывал, что вы в детстве занимались всеми видами пятиборья.

– Там не совсем пятиборье получается – я не занимался фехтованием тогда. Мое фехтование только сценическое было, и уже значительно позже. Хотя на лошади с четырех лет скакал. Папа меня научил плавать и бегать. И стрелял я из разного вида оружия.

– Теперь вас больше привлекает мотоспорт?

– Это уже немного устаревшая информация. Марка Анатольевича пугал мой мотоцикл. Он говорил, что переживал за меня, когда, например, я ехал после своего дня рождения из театра и у меня в одной руке было четыре торта, а другой я рулил. Мотоцикл я продал этим летом: последние два года ездил и понимал, что это мне не приносит уже никакого удовольствия. Я купил свое первое мотосредство 20 лет назад, чтобы быстро добраться из точки А в точку Б. Это было единственное желание. И никаких инцидентов на дорогах у меня не было. Если у тебя есть голова и ты едешь с молитвой, то все будет хорошо.

Говорить с людьми…

– Как относитесь к театральным и кинопремиям?

– Любое соревнование в искусстве – полная ерунда, уж извините. Я и к «Оскару», и к нашим премиям отношусь скептически. Ну как можно сказать, кто талантливее и круче – Де Ниро или Янковский? По мне-то – Янковский. Но ведь это не спорт, где считают килограммы, секунды, метры или количество ударов по голове, как в боксе. Поэтому мне гораздо больше нравятся успехи нашей армии и спортсменов. Это меня больше волнует. А соревнования в искусстве вообще не интересуют.

– В своей профессии за эти годы не разочаровались? Вы ведь вот говорите, что она девальвировала…

– Профессия актерская провоцирует тебя на эгоцентризм, на постоянное внимание людей, где бы ты ни находился, на ощущение себя центром мира. Я в этом смысле к этой профессии очень настороженно отношусь. Несколько лет назад я пришел в храм Божий, потому что в результате трагедии, которая произошла в семье (у Дмитрия трагически погиб старший сын Даниил. – Прим. авт.), пропали все смыслы моего существования. Но только потому, что я пришел в храм, я и сижу здесь – я выжил, не спился, не спрыгнул с моста, не улетел на Бали…

– У вас есть какое-то творческое кредо или актерское правило?

– Я не могу назвать свое кредо, потому что самая большая моя проблема – это я сам. Мне бы со своими грехами разобраться.

– Знаю, что к выбору ролей относитесь очень придирчиво…

– Без всякого кокетства скажу: мне уже много лет неинтересно, что и как я сыграю как артист, чего я достигну в профессии. Вот честно вам говорю! Мне гораздо важнее, что я своей профессией несу в данном конкретном случае зрителям. Иногда я соглашаюсь на какую-то роль, пусть даже она неброская, но история, которую я через нее рассказываю, говорит о вере, надежде, любви, терпении… Вот об этом я готов постоянно говорить с людьми. Если этот материал есть в роли, то я ее и выберу.

Фото Вадима ТАРАКАНОВА (ИА «Столица»)

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ