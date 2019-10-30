Художником ты можешь и не стать… Но отличать хорошее от плохого мастера тебя научат

Владивостокское художественное училище в этом году отмечает 75-летний юбилей. С момента основания оно собирало в своих стенах талантливых ребят и давало им путевку в творческую жизнь. Так оно работает и сегодня.

Возвращение престижа

– В этом году уже 20 лет, как я преподаю в училище, – говорит Мария Холмогорова, художник, преподаватель спецдисциплин Приморского краевого художественного колледжа. – Да, сегодня он называется Приморским краевым художественным колледжем, но мы, преподаватели, по-прежнему именуем его Владивостокским художественным училищем, мало того, стараемся сохранить все традиции, которые сложились в ВХУ за 75 лет.

Мой дедушка, Кирилл Иванович Шебеко, преподавал в нем больше 10 лет. Еще для меня родное училище навсегда связано с именем Валентина Чеботарева, моего учителя. Для нас он был примером интеллигентного преподавателя, настоящего профессора. Валентин Степанович всегда уважительно и искренне относился к каждому студенту, всегда был подчеркнуто опрятен, в пиджаке и галстуке – словом, образец для подражания.

Также моим учителем была Альбина Жоголева, она и сегодня преподает в училище, и я счастлива, что сегодняшние студенты имеют возможность общаться с таким прекрасным человеком и настоящим профессионалом. Училище у нас маленькое, такое камерное. Поэтому в нем своя особая атмосфера, все на виду, со временем каждого студента знаешь в лицо и тебя все знают.

– Сколько студентов вы набираете на первый курс?

– В этом году – 55 на бюджетные места: 25 человек на живописное отделение и 30 – на отделение дизайна. И знаете что? В этом году у нас даже был конкурс – 3,5 человека на место! Еще совсем недавно, четыре года назад, когда я набирала курс, мы брали – вынуждены были брать – всех, кто подал документы, потому что конкурса не было совсем. И учить были вынуждены тех, кого набрали. Иногда это было непросто… Но, кстати, выпуск у меня получился очень неплохой! Научили, значит.

А теперь возвращается, чему я безумно рада, пусть не престиж, но уважительное отношение к профессии. Сегодня папы и мамы уже не так старательно гонят своих детей на престижные специальности типа экономиста или юриста, а прислушиваются к тому, чего хотят дети, к чему лежит их душа, настраивают детей на то, чтобы они выбирали не потенциально высокооплачиваемую, а любимую работу. И это хорошо!

И вот в этом году я набрала новый курс, ребята подготовленные, это заметно, средний уровень намного выше, чем четыре года назад. Интерес к профессии у них огромный.

Уроки уважения к людям

– Кстати, вот я говорила о том, что мы стараемся сохранить традиции ВХУ и сегодня. И одна из них – это довольно редкая уже система обучения, когда художник набирает раз в четыре года курс и ведет его до выпуска. Как в театральном вузе. Мы боремся за эту систему. Я как мастер беру детей и четыре года их учу. На каждом, скажем образно, стоит печать: «Мария Холмогорова». Я о каждом могу сказать: мой студент. И они говорят обо мне: мой мастер – Мария Холмогорова. Понимаете, мы же не механическому процессу учим, у нас творческая специальность, здесь нужно понимать человека, чтобы сформировать из него… ну ладно, пусть не художника, но личность творческую.

Я беру студентов и работаю с ними четыре года, причем большую часть учебной недели они проводят со мной. Я веду рисунок, живопись, композицию. Также студенты отделения живописи изучают у других преподавателей цветоведение, пластическую анатомию, историю искусств и другие дисциплины (в том числе общеобразовательные – для тех студентов, которые приходят к нам после 9-го класса). На отделении дизайна – свои спецдисциплины, например, компьютерная графика, шрифты.

Еще одна славная, я уверена, традиция училища: почти на 90 процентов у нас преподают те, кто здесь учился, кто пришел когда-то сюда студентом и вернулся, получив уже высшее образование, став художником. Вернулся, чтобы делиться своими знаниями и помочь другим пройти этот путь.

– Чему помимо профессии вы стараетесь научить студентов?

– Пониманию того, что есть художник. Уважению к людям. Любви к искусству. Меня радует, что наши выпускники подают надежды, что они с любовью учатся, им нравится. Валентин Степанович Чеботарев не раз говорил, и теперь я тоже часто повторяю эти его слова студентам: вы не будете все художниками, даже больше – почти все вы не будете художниками, но если мы научили вас отличать хорошее от плохого, мы не зря трудились. Так что мы учим наших студентов любить искусство и отличать хорошее от плохого, разбираться в искусстве.

А после выпуска художниками станут единицы. Вот из выпуска нынешнего года одна студентка (с курса Евгения Макеева) поступила на компьютерную анимацию во ВГИК, две девочки (с моего курса и курса Макеева) пошли в институт искусств. Были и те, кто поступал в разные вузы, но не получилось…

А многие просто не пошли в вузы. На мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Это раньше была непреложная истина: после училища – в институт искусств сразу! А сегодня ребята действуют по принципу «чтобы получить ответ, нужно задать правильный вопрос» и стараются понять, их ли это путь, их ли это стезя. Идут работать, а уж потом, если захотят, пойдут получать высшее образование. Поступать в вуз надо не потому, что так положено, а потому что душа требует.

Время и место взрослеть

– К вам приходят в основном ребята после 9-го класса?

– Да. Но есть и гораздо более взрослые студенты, те, кто решает получить творческую профессию уже в сознательном возрасте, часто с уже имеющимся высшим образованием. Кстати, чаще всего отсеиваются на первых порах именно они. Почему? Потому что оказывается, что в художественном училище нельзя учиться по совместительству, нельзя пропустить денек-другой и потом наверстать.

– Вот как? Почему?

– Потому что спецдисциплины – это очень насыщенная программа. Вот смотрите. У нас день спецдисциплин: это четыре часа рисунка, три часа живописи и два часа композиции. Да, я с ребятами в этот день с утра до позднего вечера с перерывом на обед. И наверстать такой пропущенный день очень непросто…

– У вас все студенты – творческие люди, да и вы сами. Каждый проявляет себя по-разному, каждый видит по-своему. И как же быть в таком случае с обязательной программой? Вот у вас задача рисовать кувшин и вазу, а вам студент сдает, ну, не знаю, красный квадрат – потому что он так видит. Что будете делать?

– Я никогда не добиваюсь унификации. Поощряю творчество, поощряю собственную точку зрения у студента. Но есть академическая программа, которую они обязаны освоить. И я это им объясняю. Но разрешаю на 80 процентов творчески подойти к любой учебной постановке.

А если красный квадрат… Я пойму. Но повторю: программу, дорогой мой, ты должен выполнить.

– Много ли у вас пленэров?

– Каждый год. Это необходимая составляющая подготовки художника. К сожалению, уже лет 20 именно выезды на пленэры хуже всего финансируются. И потому на 90 процентов такие поездки – инициатива и работа педагога, держится это на нашем энтузиазме. Но пропускать пленэры нельзя. Впрочем, это быстро понимают и ребята. Они видят, как растет их мастерство именно после выездов. Ведь там они отключаются от мам, телевизора, компьютера, вечно пикающих смартфонов и погружаются в творчество с головой. У многих словно крылья вырастают!

– В училище часто проводятся творческие конкурсы, выставки?

– Постоянно. Ребята должны находиться в такой среде, когда ты сравниваешь свои работы, видишь, как работают другие. Дважды в год методические выставки по итогам семестра – показываем лучшие работы, по результатам пленэра, ну и тематические выставки проходят регулярно. Мы поощряем участие в конкурсах, в том числе международных, российских, в Дельфийских играх. Это и опыт работы в новых условиях, и возможность посмотреть свой уровень, оценить чужой.

– А посещение выставок в картинной галерее, Союзе художников обязательно?

– Училище – не школа и не детский сад. Никто за ручку не водит. Я сразу говорю студентам, что теперь они уже взрослые, сами принимают решения. Хотя, увы, с каждым годом из школ к нам приходят все более и более инфантильные ребята. Они ждут, чтобы им дали четкие указания, куда-то отвели, устроили что-то типа коллективного выхода. А я считаю, что это должны быть их желание и инициатива. Вот недавно подошли ко мне мои первокурсники: а мы пойдем все вместе на выставку Боттичелли? А я отвечаю: если вы считаете, что вам нужно, необходимо, важно посмотреть своими глазами на шедевр этого художника, вы собираетесь и идете. Если считаете, что нет, не нужно – ну, как хотите.

Водить за руку не буду. Взрослые. Самим пора.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ