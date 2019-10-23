В следующем году держите свои планы в тайне. Но не врите в любви До нового, 2020 года еще два с лишним месяца, а народ уже интересуется: что там впереди? А впереди у нас Крыса, причем Металлическая, которая придет на смену Свинье.

В целом будущий год астрологи dailyhoro.ru называют довольно опасным и неоднозначным. И не только из-за того, что стихия Металла не очень хорошо сочетается с Крысой. 2020-й – високосный год и могут происходить непредсказуемые события, которых никто не ожидает.

Черные и белые полосы могут постоянно сменять друг друга. И вы как на качелях: то в радости, то в неприятностях.

Но именно в такие периоды стоит активизироваться и брать инициативу в свои руки. В некоторых жизненных ситуациях придется проявить храбрость и лидерские качества. Хотя Крыса будет склонять к эгоизму. Лучше ей не поддаваться, бороться с этим качеством и помогать окружающим. Потом все окупится.

Благоприятный период для физической работы. Тем, кто занимается интеллектуальным трудом, рекомендуют проявлять смекалку, быть чуть более хитрыми и не рассказывать никому о своих планах.

А вот для дорогостоящих покупок это просто идеальный год, но лучше планировать их заранее. Осторожность в такое время лишней точно не будет. Перед важной сделкой или покупкой лучше не торопиться, а проверять информацию несколько раз. Здесь выручит Крыса – поможет стать более дальновидными, а стихия Металла — терпеливыми.

А еще это животное – символ любви и внимания. Но проблема в том, что в високосный год внимание не всем идет на пользу. Некоторые люди могут не замечать добра, которое для них делают, игнорировать симпатию со стороны окружающих. Мало того, у вас появятся недоброжелатели, которые будут маскироваться под друзей. Поэтому будьте предельно осторожными, не доверяйте малознакомым людям.

Но любовные отношения в Год Крысы лучше строить на взаимном доверии. Это животное-талисман не терпит, когда люди что-то скрывают друг от друга. Нужно быть предельно честными, чтобы новоиспеченные отношения оказались счастливыми и долговечными.

Что касается здоровья, то 2020 год должен всех нас порадовать. Эксперты рекомендуют быть как можно более активными, заниматься спортом, выйти из зоны комфорта. Это улучшит настроение и самочувствие.

Автор: Отдел новостей «В»