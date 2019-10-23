Какая ты свекровь и что невестке с тобою делать? Мамы наших супругов такие разные: одной требуется уважение, другой восхищение, а третьей – любовник...

В молодости ты свято веришь, что никогда не будешь поступать так, как твоя свекровь (если, конечно, вы с ней не живете душа в душу, что все же иногда случается). Но куда деваются все твои позитивные помыслы, когда в жизни сыночка появляется другая женщина и ты для него уже не самая главная и дорогая. Хорошо, если у обеих хватит ума не устраивать семейной войнушки. Но не всегда получается… Поэтому мы предлагаем вам взглянуть на себя со стороны. Гороскоп выбрали не на эзотерическом сайте, хотя, надо признать, астрологи всех порталов едины в звездной характеристике свекровей. Мы предлагаем вам сайт медунивера (meduniver.com), который разместил этот гороскоп в разделе «Психология отношений». То есть все по-научному. И еще. Когда видишь не совсем приятные для себя характеристики, хочется сразу откреститься: «Да ну, я не такая». А если подумать?

Овен. Настоящая командирша. Уже с первой встречи она начнет вам давать инструктаж, как надо ухаживать за ее сыном: «Не надо покупать все время колбасу, мой сын любит горячий суп» или «Гладить рубашки нужно с двух сторон». Но даже если подобный приказной тон вас коробит, а указания кажутся унизительными, в конфликт со свекровью лучше не вступать. Хотите наладить с ней отношения – смиритесь. Не дай бог, будете ей возражать или ответите резким тоном. Чтобы добиться уважения такой свекрови, во время одного из ее визитов покажите себя таким же трудоголиком, какой она является сама. Увидев, какая вы старательная и трудолюбивая, она быстро изменит о вас свое мнение и похвалит вас перед вашим мужем.

Телец. Материальные ценности для женщины Тельца превыше всего. Поэтому не удивляйтесь, если ее будут интересовать не ваши отношения с ее сыном, а то, как вы его кормите и что купили ему из одежды. Не стоит отвергать ее заботу о вашей семье, у нее в гостях уплетайте все, что она вам положит в тарелку. Не отказывайтесь от подарка, который она вам предложит. Правда, дарить свекровь Телец драгоценности вам не станет, это будет вещь, которую она купила себе по ошибке. Свекровь Телец любит выдвигать новые идеи, например, поменять квартиру или переставить мебель. Спорить с ней бесполезно, лучше соглашайтесь с ней и делайте, как она скажет. Бояться того, что свекровь доведет вас до развода с мужем, не стоит, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах она посоветует сыну сохранять семью.

Близнецы. На первых порах общения с этой свекровью может показаться, что вам крупно повезло. Возможно, даже в начале знакомства вы станете с ней близкими подругами. Не спешите радоваться – это просто проверка. Свекровь Близнецы прекрасно знает людям цену, поэтому рассказывать ей все свои секреты не торопитесь. Но молчаливая и зажатая невестка также не нравится ей. Поэтому рассказывайте свекрови больше историй на нейтральные темы, которые не касаются вас и ваших отношений с мужем. Чаще названивайте и делитесь с ней последними сплетнями – для нее общение на первом месте. Если собрались в путешествие, не забудьте пригласить с собой «вторую маму», в этом случае она будет о вас прекрасного мнения.

Рак. На первый взгляд кажется, что свекровь Рак совсем безразлична к вам. Но если будете называть ее «мамой» и станете к ней ласковой, то свою любовь к сыну она распространит и на вас. Ваш муж для нее навсегда останется маленьким мальчиком, поэтому никогда не критикуйте его в присутствии свекрови, тем более не жалуйтесь на то, что он мало зарабатывает. Изучите внимательно пристрастия свекрови и делайте ей иногда знаки внимания. И тогда у вас есть шанс подружиться с ней и заиметь для ваших детей прекрасную няню в лице свекрови.

Лев. Наладить отношения с такой свекровью вам будет очень трудно. Уже при первой же встрече с ней вы поймете: ее сын из королевского рода и по своему происхождению вы ему не подходите. Будьте готовы к тому, что вы всю жизнь должны будете относиться к свекрови Львице с нескрываемым почтением и восхищением. Называть ее «мамой» или обращаться к ней на «ты» вам не советуем. Разговаривать с Львицей надо приблизительно таким образом: «Надежда Васильевна, как вы думаете…» или «Надежда Васильевна, что вы предпочитаете на ужин?». Ваша свекровь любит, когда ее слушают тихо и с восхищением, высказывать ей свое мнение или перебивать нельзя ни в коем случае. Говорите ей, какая она хорошая мать, как вкусно получаются у нее пельмени и т.д. Если вы осыплете ее комплиментами, то она будет довольна своей невесткой.

Дева. Свекровь Дева будет проявлять себя по отношению к вам двойственно: она будет помогать вам во всем и радовать этим, но в то же время она будет раздражать своими ценными указаниями и критическими замечаниями в ваш адрес. Она поможет вам в любой сложной ситуации, но при этом будет давать советы, которые вам абсолютно не нужны. Чтобы не портить отношения с практичной свекровью Девой, не принимайте ее нравоучения близко к сердцу. Она делает их из благих побуждений. Единственное, что может испортить с ней ваши отношения, – это ваша способность транжирить деньги и неряшливый внешний вид.

Весы. Вам крупно повезло, если у вашей свекрови есть муж (любовник) и отношения с ним у нее хорошие. В противном случае она обязательно будет требовать от сына постоянного внимания и заботы, ждать от него подарков и выполнения сыновнего долга. По характеру ваша свекровь добрая и отзывчивая, но она постоянно находится в поиске любви и уважения. Если ваша свекровь одинока, поскорее помогите ей найти спутника жизни. Иначе такие выпады в ваш адрес, как: «У тебя сегодня такая красивая прическа, что даже тебя она не портит» или «Ты прекрасно выглядишь, даже пигментных пятен на лице не видно» быстро доведут вас до белого каления.

Скорпион. При такой свекрови готовьтесь к серьезным испытаниям. Она всегда будет пытаться влезть к вам в душу, чтобы выведать все ваши секреты. Бестактность этой женщины может задеть любого, но вы ведь полюбили ее сына и поэтому научитесь вести себя с ней вежливо. Например, если она скажет вам, что вы не умеете готовить даже яичницу, улыбнитесь и попросите ее научить вас вкусно готовить. Не расстраивайтесь, если она будет накручивать вам нервы долгими рассказами о былых похождениях своего сына, перечисляя всех его бывших подруг и особо выделяя их достоинства. Немного артистизма с вашей стороны и терпения – и свекровь Скорпион будет целиком на вашей стороне. Но жить советуем с такой свекровью все-таки отдельно.

Стрелец. Такая свекровь любит блистать ярче невестки и сразу организует молчаливое соревнование с ней. Не надо стараться выглядеть лучше нее и хвастаться перед ней своими кулинарными способностями. Если даже вы приготовили к приходу свекрови пирог с клубникой, не забудьте признаться: «Ваши пироги были гораздо вкуснее, чем эти». Свекровь Стрелец растила сына с надеждой, что он обязательно женится на девушке с высшим образованием, которая сама добьется в жизни немалых успехов. Поэтому старайтесь перед свекровью создать образ делового человека, рассказывайте ей о том, как для вас важны работа и повышение квалификации. Если вы и в самом деле проявите себя успешной женщиной, то со свекровью вам точно повезло.

Козерог. Все, что требуется от вас в присутствии свекрови Козерога, – это не курить, не пить, одеваться прилично и не употреблять нецензурные выражения. Во время встречи бросаться в ваши объятия свекровь Козерог не будет, но и высказывать замечания и обвинения в ваш адрес не в ее правилах. Козероги предпочитают молчание и приличие, они не любят скандалы и выяснения отношений. Жить со свекровью Козерогом лучше под одной крышей, тогда вам гарантированы устройство на хорошую работу и немалое наследство. Чтобы расположить свекровь к себе, соблюдайте все требования приличия и относитесь с уважением к ее сыну. Тогда достойная и спокойная жизнь рядом с целеустремленной и трудолюбивой свекровью вам обеспечена.

Водолей. Помощи по хозяйству от свекрови Водолея не ждите, но она может стать вам прекрасной подругой. Делать вам замечания и давать ценные указания сыну насчет вас такая свекровь не станет, но сидеть постоянно с внуками и помогать деньгами она вам тоже не будет. Водолея больше занимает собственная жизнь, она любит проводить время с друзьями и с головой погружается в работу. Чтобы подружиться со свекровью Водолеем, надо чаще интересоваться ее жизнью, а не рассказывать ей о том, что вы вчера солили капусту или варили борщ.

Рыбы. Она искренне считает, что невестка будет к ней относиться с уважением и дочерней любовью. Достаточно вежливой фразы «Как поживаете?», чтобы ваша свекровь забыла все обиды и помогала вам. Но ее характер очень переменчивый: сегодня она вас искренне обожает и хвалит, а завтра – тихо недолюбливает. Отношение свекрови Рыбы к невестке зависит в основном от поведения ее сына: если он мало уделяет ей внимания, то виновата будет невестка. Чтобы наладить отношения со свекровью, достаточно уделить ей больше внимания и попросить мужа чаще интересоваться здоровьем мамы.

Автор: Александра КАЛИНИНА