Кто посмел поставить льву фингал? Интригующе хитроумные вопросы, ответы на которые не смогли найти прославленные знатоки

Популярная телепередача «Что? Где? Когда?» сделала многих знатоков знаменитостями. Но и эти высокоинтеллектуальные суперэрудиты, разумеется, не могут знать абсолютно все. Те, кто сморит передачу регулярно, в курсе, как команды знатоков проигрывали команде телезрителей, не сумев взять неожиданно каверзные вопросы.

Сайт AdMe.ru сделал подборку таких вопросов и предлагает читателям заодно проверить себя: а вы смогли бы дать правильные ответы на них?

Внимание: король!

Вопрос: В середине XX века в США стали давать различным временным отрезкам шутливые названия. Почему время «3:13» американцы прозвали «королем»?

Ответ знатоков: Возможно, из-за 13 марта – дня рождения Элвиса Пресли по прозвищу Король (на самом деле король рок-н-ролла родился 8 января. – Прим. ред.).

Правильный ответ: В середине XX века в Америке вошли в обиход электронные часы. Если повернуть их вертикально, когда они показывают 3:13, то можно увидеть изображение короля с короной, глазами, усами и бородой.

Совсем как Змей Горыныч

Вопрос: По народным сказкам мы знаем, что бороться со Змеем Горынычем бесполезно – отрубаешь ему голову, а на ее месте вырастают две. Но и в обычной жизни мы можем столкнуться с принципом Змея Горыныча: если попытаться лишить ее одного, их станет на один больше. Придумайте отгадку на эту загадку.

Ответ знатоков: Дыра на одежде. Если ее лишиться, швов станет на один больше.

Правильный ответ: Геометрическая фигура с углами. Если лишить ее одного угла, то углов станет на один больше.

Кто их, птиц, поймет…

Вопрос: Продолжите хокку (японское трехстишие. – Прим. ред.):

Рассыпать рис во дворе -

Тоже грех.

Птицы...

Ответ знатоков: Улетели.

Правильный ответ: Дерутся.

Рыба, которая никогда не плавала

Вопрос: Только если она чувствовала язык одного и руки другого, изведала, что такое удар и темнота, только тогда она обретает свою ценность. Если же всего этого у нее не было, то она – рыба, которая никогда не плавала, птица, которая никогда не летала. О чем это?

Ответ знатоков: О глине.

Правильный ответ: О почтовой марке.

Да не убоишься ты царя зверей…

Вопрос: Какую новость посетителям зоопарка Буэнос-Айреса сообщал этот плакат?

Ответ знатоков: В зоопарке родился детеныш льва и не львицы, а, например, тигрицы. Кто-то обиделся и набил льву морду.

Правильный ответ: В зоопарке появился кенгуру. Это животное отлично владеет лапами (как передними, так и задними, кстати), в Австралии даже проводятся чемпионаты по боксу среди кенгуру.

Цифры, привязанные к словам

Вопрос: Семь слов: любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите восьмое.

Ответ знатоков: Любовь. Возможно, это первые буквы нот, поэтому восьмая вновь «любовь».

Правильный ответ: Чудо света. Речь идет об устойчивых выражениях с числительными: первая любовь, второе дыхание, третий Рим, четвертая власть, пятая колонна, шестое чувство, седьмое небо, восьмое чудо света.

Японцы знают, о чем говорят

Вопрос: Закончите японскую поговорку: «Любая женщина кажется красивой издалека, в темноте и под...»

Ответ знатоков: Под одеялом.

Правильный ответ: Под зонтиком.

Искусство скрытых смыслов

Вопрос: Некоторые искусствоведы полагали, что в этой картине художник хотел показать, что в каждом человеке живет и бог, и дьявол. С помощью чего они доказывали это утверждение?

(Картина «Старый рыбак» венгерского художника Тивадара Чонтвари Костки написана в 1902 году; иногда ее так и называют – «Бог и дьявол». – Прим. ред.)

Ответ знатоков: С помощью пейзажа над разными плечами старика – слева вода спокойная, а справа бурлит.

Правильный ответ: С помощью зеркала: его нужно приложить к середине картины.

(Прикладывать нужно ровно по линии носа – в таком случае появятся два новых лица: если в зеркале отразится левая сторона, мы увидим лицо доброго и мудрого старика – образ бога; если зеркало перевернуть вправо, отражение создаст противоположный образ – страшную и злую дьявольскую личину. – Прим. ред.)

В погоне за экзотикой

Вопрос: Остров в Индийском океане у побережья Танзании, пустыни на юге и севере Африки, остров в Экваториальной Гвинее и река в Южной Африке. Кто собирался посетить все эти места и с какой целью?

Ответ знатоков: Чарльз Дарвин на корабле «Бигль», чтобы доказать теорию происхождения видов.

Правильный ответ: Доктор Айболит, чтобы лечить зверей:

Мы живем на Занзибаре,

В Калахари и Сахаре,

На горе Фернандо-По,

Где гуляет Гиппо-по

По широкой Лимпопо.

Вот она, настоящая популярность…

Вопрос: За время существования игры «Что? Где? Когда?» из художников здесь чаще всего говорили о Леонардо да Винчи, из поэтов – о Пушкине, из писателей – о Набокове. А какой ученый чаще всего упоминался в передаче «Что? Где? Когда?»?

Ответ знатоков: Альфред Нобель.

Правильный ответ: Академик Королев.

Вот это тим-билдинг!

Вопрос: На эту экскурсию лучше ехать большой и дружной компанией. Сначала вас переоденут (если пожелаете). Затем начнется увлекательное действо с веселыми торгами, подписанием договора и распределением ролей внутри вашего коллектива. А что является кульминацией необычной экскурсии, которую предлагают посетить туристам в Угличе?

Ответ знатоков: Свадьба.

Правильный ответ: В конце участники тащат баржу, как настоящие бурлаки на Волге.

Китайцы часто бывают правы

Вопрос: Закончите китайскую пословицу: «Пока не попадешься на крючок, не станешь...»

Ответ знатоков: Мудрее.

Правильный ответ: Знатоком.

Как арбуз стал раритетом

Вопрос: В черном ящике то ли «большой арбуз», то ли «большие арбузы». Американцы называют это и так и так, хотя точнее сказать «арбузы», ведь их три. Но в черном ящике лежит не сам «большой арбуз», потому что в мире их осталось всего три штуки. Что в черном ящике?

Ответ знатоков: Копия купюры в $3.

Правильный ответ: Копия купюры в $1000.

Автор: Отдел новостей «В»