Будет сытно и смешно Надежда Ангарская, звезда шоу «Сomedy Woman», запустила свое авторское кулинарное шоу «Не похудеешь – не поешь».

Сама артистка называет шоу домашним, так как съемки проходят у нее на кухне. Никаких студий, постановочных красивых и уже готовых блюд, никакого сценария – в кадре может происходить все что угодно. А в гостях – только лучшие друзья певицы. Так, гостем одной из первых программ стала актриса и телеведущая Наталья Медведева.

– Это оригинальный жанр, – рассказывает нам Надежда. – Обещаю, что мои кулинарные передачи будут полезны для всех: кто хочет похудеть – похудеет, кому надо набрать вес – наберет. В шоу все, как я люблю: много юмора, смеха, музыки, еды, импровизации и новых рецептов.

Правда, пока это шоу будет выходить только в Интернете.

Автор: ИА «Столица»