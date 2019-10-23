Про Юлию Началову тайно снимают кино В обстановке строжайшей секретности началась работа над съемками художественного фильма о Юлии Началовой. По условиям контракта участники съемок не имеют права разглашать каких-либо подробностей. Но все же некоторые моменты удалось узнать.

Юлию Началову в киноленте сыграет актриса Марина Орлова, а ее бывшего супруга футболиста Евгения Алдонина – Алексей Гаврилов-Лемар. Артист на радостях даже поделился этой новостью в одной из социальных сетей, но пост провисел недолго: продюсеры киноленты напомнили об условиях контракта.

Как нам удалось узнать, семья Юлии Началовой читала сценарий и дала согласие на съемки. Напомним, что артистки не стало весной этого года.

Автор: ИА «Столица»