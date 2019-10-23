Об-она! – «Горе от ума» Мария Кожевникова официально заявила, что вышла из декретного отпуска. Актриса начала работать на съемках киноленты «Горе от ума», где она играет одну из главных ролей.

Режиссером-постановщиком картины стал Динар Гарипов, на съемочной площадке в качестве актеров также присутствуют Игорь Угольников, Сергей Медведев, Ольга Лерман и многие другие. Сюжет картины создатели проекта пока предпочитают не раскрывать. Известно лишь, что действие разворачивается в наше время.

Для Марии Кожевниковой это первая кинолента после большого перерыва. Актриса несколько лет не снималась. Она решила уделить как можно больше времени своим сыновьям: пятилетнему Ивану, четырехлетнему Максиму и двухлетнему Василию.

Автор: ИА «Столица»