Об-она! – «Горе от ума»

Мария Кожевникова официально заявила, что вышла из декретного отпуска. Актриса начала работать на съемках киноленты «Горе от ума», где она играет одну из главных ролей.

23 окт. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4595 (6300) от 23 окт. 2019

Режиссером-постановщиком картины стал Динар Гарипов, на съемочной площадке в качестве актеров также присутствуют Игорь Угольников, Сергей Медведев, Ольга Лерман и многие другие. Сюжет картины создатели проекта пока предпочитают не раскрывать. Известно лишь, что действие разворачивается в наше время. 

Для Марии Кожевниковой это первая кинолента после большого перерыва. Актриса несколько лет не снималась. Она решила уделить как можно больше времени своим сыновьям: пятилетнему Ивану, четырехлетнему Максиму и двухлетнему Василию.

Автор: ИА «Столица»