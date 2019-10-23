Михаил Пореченков снова впал в мистику Начались съемки второго сезона мистического детектива «Гадалка» с Михаилом Пореченковым в главной роли.

Сюжет обещают еще более динамичным и острым. Дар главной героини разовьется, она научится им управлять и благодаря этому сможет раскрыть многие загадочные и страшные преступления.

Кроме уже полюбившихся зрителю героев – майора Потапова (его, как и в первой части, будет играть Михаил Пореченков) и необычной девушки Люси (эта роль снова досталась Екатерине Олькиной), во втором сезоне появятся и новые персонажи. Их сыграют известные актеры, но их имена создатели сериала пока держат в секрете.

Планируется, что съемки продолжатся до января 2020 года и во втором сезоне будет 16 серий.

Автор: ИА «Столица»