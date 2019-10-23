Совершенно современно Куда продвигает любимый город продвинутая молодежь Владивостока

Яна Гапоненко, создатель Владивостокской школы современного искусства (ВШСИ), летом нынешнего года стала лауреатом российской премии «Инновация» в номинации «Образовательный проект». И это повод для гордости за современный Владивосток.

Чего не знаю, то и не нравится?

– Яна, как возникла идея создать такую школу? И как воплощалась в жизнь?

– Возникла идея в 2015 году на моем голом энтузиазме, на нем же да еще на энтузиазме участников ВШСИ она продолжает существовать.

Когда в центре современного искусства (ЦСИ) «Заря» открылась резиденция и ее участники стали встречаться с местными коллегами и рассказывать, что они знают о современном искусстве… Когда Ирина Петракова, резидент из Москвы, прочла лекцию о современном искусстве студентам нашего института искусств… В общем, оказалось, что мы здесь, во Владивостоке, если и не катастрофически, то очень-очень мало знаем о том, что же такое современное искусство. Мало того, оказалось, что многие не приемлют его вовсе. Не потому, что им не нравится. А потому, что не знают его и не понимают, как в нем разбираться, о чем оно говорит. С такой реакцией мне приходилось сталкиваться не раз.

Вообще, информации о современном искусстве в нашем городе не так много. В академии искусств не читается история искусства XX и XXI века. И в ДВФУ тоже – там есть специализация, но упор идет на классическое искусство. А если ты о чем-то мало знаешь, то чаще всего не приемлешь это…

Вот так я и поняла, что есть запрос, есть такая необходимость – получать знания о современном искусстве. И не только теоретически. Практически тоже: пойти, например, в мастерскую к Михаилу Павину, что-то сделать вместе с ним. Или к Ильясу Зинатуллину – поговорить с ним, посмотреть его работы. Это тоже очень важно. Живое общение с художником бесценно, побывать там, где создается искусство, бесценно! Мы ездим к Олегу Батухтину в Кавалерово, где он учит работать с деревом...

– Так какую цель вы ставили, создавая школу?

– Я наметила три направления: ВШСИ должна готовить художников, кураторов и критиков. Плюс в процессе обучения художникам предлагается попробовать себя в роли критиков, критикам – стать кураторами и так далее. Мы постоянно приобретаем новые навыки в пересекающихся областях, учимся выражать себя не только в живописи, но и в слове. В общем, я бы сказала, цель ВШСИ – дать человеку знания и своего рода толчок развиваться дальше.

Кстати, я постоянно получаю обратную связь: наша ВШСИ – проект не только про искусство, это как дополнение к гуманитарному образованию. К примеру, у нас был годовой курс философии, читал преподаватель ДВФУ. Мы накачиваем человека знаниями, а что из полученного он возьмет, зависит уже от него. Главная задача – научить критическому мышлению.

Также мы развиваем арт-пространство Владивостока, делаем выставки в самых разных местах: океанариуме, казино, частных квартирах, заброшенных домах…

– Программу лекций, темы определяете сами?

– Нет, я всегда ориентируюсь на запросы, которые озвучивают слушатели. Мне становится тяжело, если запросов нет. Ну как я могу формировать программу, не зная, что хотят те, кто будет слушать лекции? Так что каждый год программа – общее решение.

Толчок к переменам

– Стать слушателем ВШСИ может любой желающий?

– Конечно. У нас были и школьники, и люди, в целом далекие от искусства. Принимаем всех. Не скрою: много тех, кто вовремя уходит. И много тех, кто потом возвращается.

Кроме того, с самого начала работы у нас было множество открытых лекций – когда приезжал человек и читал не только для слушателей ВШСИ, но и для всех желающих, например, в библиотеке «БУК». К сожалению, в последний год не так часто удается именно привозить преподавателей, лекторов, но на помощь пришли цифровые технологии, и многие прекрасные специалисты читают нам лекции по скайпу. Хотя я все же выступаю за живые встречи: личное общение – незаменимая и важная вещь. Самая большая открытая лекция была в ЦСИ «Заря», послушать об авангарде пришло более ста человек.

– То есть ВШСИ – не учебное заведение, а именно образовательный проект?

– Да. Мы даем знания, которые затем человек может применить в своей жизни. И такие примеры есть. У нас работник музея после ВШСИ поступила в магистратуру по культурологии. Уже почти отучилась! Несколько человек пошли учиться дальше – в школе культурной журналистики от фонда Прохорова. Другая наша ученица создала керамическую студию. Семейная пара открыла детскую студию.

Инна Додиомова приняла участие в проекте NEMOSKVA, показывала свои работы в Брюсселе. Она выпускница первого нашего набора 2015 года. Тогда слушателей было всего пять человек. Инна говорит, что именно ВШСИ дала ей толчок заняться не только классической живописью, но и инсталляциями, видео и многим другим. Один из ее проектов, выставлявшихся в Брюсселе, был посвящен Хасанским событиям…

Вообще, мы стараемся наших слушателей направлять на практические занятия. Например, ЦСИ «Гараж» в Москве идет в этом смысле нам навстречу.

Мне хочется верить, что участие в ВШСИ дает толчок к переменам, вносит нечто новое в жизнь не только слушателей, но и Владивостока тоже. К нам часто приходят вольнослушатели, которые выбирают только те лекции и занятия, которые им близки и интересны. И уходят они, переполненные идеями, которые реализуют у нас, в нашем городе, изменяя его к лучшему.

– Никаких экзаменов или чего-то в этом духе у вас нет?

– Разумеется. Своего рода финальным аккордом становятся выставки. Это и есть самый главный экзамен.

– Сколько всего у вас было слушателей?

– Около 80. Если не считать вольнослушателей. Участие в школе добровольное, всегда можно прекратить, а потом вернуться.

– Неизбежный вопрос: сколько стоит обучение?

– Нисколько. Это не коммерческий проект, мы не зарабатываем на своей деятельности. Все вместе – я и участники ВШСИ – скидываемся только на гонорар преподавателям, и все. Я считаю важным поддерживать преподавателей, оплачивать их труд. Но многие у нас читают лекции дистанционно, причем это люди уважаемые, имеющие вес в арт-среде России.

– И как они реагируют на ваше предложение прочитать лекцию?

– Им интересно. Арт-среда в Москве немного перегружена, а у нас люди слушают с огромным интересом. Кроме того, для них это тоже наработка связей с потенциально интересными людьми в отдаленных регионах, закидывание удочек, скажем так. Вообще, налаживать связи с арт-тусовками в других регионах и городах очень важно. Ведь жизнь бурлит не только в столице, в регионах тоже много интересного происходит. Вот недавно познакомилась с коллегами из Екатеринбурга, уже думаю, кого привлечь к преподаванию в ВШСИ. У нас, кстати, были две слушательницы из других городов – Иркутска и Хабаровска.

– А арт-пространства Владивостока легко идут на сотрудничество со школой?

– Да, и мы им за это очень благодарны. Мы проводили совместные акции с «Артэтажем», «Зарей», «Хлебозаводом», «Аркой». Конечно, появление ВШСИ в городе встретили слегка скептически, мол, какой-то молодняк чего-то хочет. Но потом все понемногу изменилось. И я мечтаю о том, чтобы все арт-сообщество Владивостока объединилось.

Художнику было бы где творить...

– Премия, которую вы получили, очень престижна…

– Да. В 2016-м мы приглашали во Владивосток редактора портала «Артгид» Машу Кравцову, и она сказала: ваш проект достоин премии. Мы подали заявку, через год еще, но ничего не получили. В третий раз подавали уже на автомате, ничего не ждали. И тут такой сюрприз!

Вообще, честно скажу, я немного устала от постоянных заявок: ВШСИ, по большому счету, существует на гранты, нужно их находить, подавать заявки, и это не всегда легко и радужно. Но альтернативы нет. Пример «Хлебозавода» – центра современного искусства, на который перестали выделять деньги спонсоры, о многом говорит. Грантовая ситуация – самая правильная для такого проекта, как ВШСИ.

Но премия, конечно, порадовала. И теперь нужно еще больше работать, еще интереснее.

– Можно сказать, что ВШСИ держится на вас? Ведь вот вы уезжали на стажировку в Голландию, и проект затих, вы вернулись – и возродили его…

– Не совсем. У меня появляются помощники: Оля Буравская, Оксана Майкова, Кристина Александрова. У каждой есть свои проекты, но они находят время, чтобы поддержать, где-то подхватить мысль.

– Каким видите будущее ВШСИ? Солидный офис, планы развития?

– Это вряд ли. Но скажу о том, чего нам очень хочется: обзавестись мастерскими, помещениями, где можно и лекции читать, и работать. У многих наших участников условия не позволяют дома заниматься творчеством, и работа в мастерской была бы отличным выходом. Художникам нужно место, где они могут творить.

– А вы обращались во властные структуры с рассказом о вашей школе, с просьбой помочь, выделить помещение под мастерскую?

– Да, недавно начали делать нечто подобное. Пока не получили ответов, но надежды не теряем. Мы можем вдохнуть жизнь в заброшенное помещение, сделаем его открытым для горожан. Надеюсь, будем услышаны. Энтузиазма мы не теряем. Я чувствую: ВШСИ нужна, та среда, которую мы формируем, востребована. И это не дает опустить руки.

Справка «В»

«Инновация» – государственная премия в области современного искусства, она учреждена в 2005 году под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Предназначена для поддержки авторов, работающих в сфере современного искусства, выявления творческих достижений и привлечения к ним внимания общественности.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ