50 тысяч рублей за вечную нежность друг к другу «Семейная доблесть» – так назовут новую награду для супругов со стажем, которую предлагает учредить в Приморье комитет по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания края.

Депутаты на очередном заседании рассмотрели проект закона «О внесении изменений в закон Приморского края «О наградах Приморского края» и направили инициативу на заключение губернатору, уточняет пресс-служба краевого парламента.

Этим законопроектом предлагается учредить в Приморье почетный знак «Семейная доблесть». Им будут награждаться супружеские пары, состоящие в браке не менее 50 лет и при этом постоянно проживающие на территории Приморского края не менее 10 лет, пояснила председатель комитета Татьяна Косьяненко.

Суть награды – глубокое уважение государства к людям, создавшим социально ответственную семью, основанную на взаимной любви и верности. Именно такие люди подают пример в укреплении института семьи.

Планируется, что почетный знак будет иметь несколько степеней в зависимости от стажа семейной жизни. Супруги могут награждаться в связи с юбилейными годовщинами: 50-летием, 55-летием, 60-летием и следующими круглыми датами со дня государственной регистрации их брака в органах записи актов гражданского состояния.

Законодатели предлагают также при награждении почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» выплачивать юбилярам единовременно денежное вознаграждение, минимальный размер которого составит 50 тысяч рублей.

Если предложение членов комитета поддержат коллеги по ЗС ПК, новая награда появится в крае с 1 января 2020 года.

Цифры и факты

По данным краевого департамента ЗАГС на 1 июля 2019 года, в Приморье проживают 70 пар со стажем семейной жизни 50 лет, 17 пар, отметивших 55-летие совместной жизни, и 16 пар, проживших вместе 60 лет. По подсчетам специалистов, в 2020 году претендовать на почетный знак «Семейная доблесть» и единовременное вознаграждение смогут 182 семьи приморцев, проживших в любви и согласии более полувека.

Автор: Отдел новостей «В»