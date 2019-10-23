100 лет любви к людям Замечательное письмо пришло к нам в редакцию. О жительнице Владивостока Марии Федоровне Перепелкиной, которая 25 октября отмечает свой 100-летний юбилей, написали ее дочери.

«Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции газеты «Владивосток».

Нашей маме Марии Федоровне Перепелкиной в этом году 25 октября исполняется 100 лет. Мы, ее дочери и все родственники, через вашу газету хотим поздравить нашу любимую мамочку с таким замечательным юбилеем. Родилась она в 1919 году в Курской области, в селе Спасском Медвенского района, в большой и дружной семье. Потом семья переехала на Донбасс, где мама впервые села за школьную парту. Окончив семилетку в 1935 году, поступила в Орловский сельскохозяйственный техникум на плодовое отделение. Получила диплом агронома-плодовода и по распределению отправилась в Приморье – в село Ивановка Михайловского района, где стала работать участковым агрономом. Там она и познакомилась с нашим папой Виктором Константиновичем Перепелкиным, который работал зоотехником. Мама говорит, что это была любовь с первого взгляда.

Как специалиста высокой квалификации и коммуниста папу направляли поднимать хозяйство в различных районах края. И мама, как истинная русская женщина, всегда следовала за мужем. Поэтому ей часто приходилось переучиваться и работать не по своему профилю. Кем бы она ни была – агрономом, библиотекарем, заведующим клубом, завкадрами, оператором инкубатора, она всей душой отдавалась работе, к своим обязанностям относилась со всей ответственностью, вела активную работу с общественностью, принимала участие во всех делах села. Нашу маму люди уважали, ценили, часто обращались за советом.

Ее знают и помнят в разных уголках Приморья как интеллигентного, благородного, деликатного человека, который, не задумываясь, всегда придет на помощь, поможет не только словом, но и делом. Она – ветеран труда, удостоена медали «Труженик тыла», а также награждена юбилейными медалями «К 50-летию Победы над Германией», «К 60-летию Победы над Германией».

Нам, ее дочерям, очень повезло, у нас есть мама, у которой мы многому научились, да и сейчас учимся: любить людей, ценить жизнь, быть, как и она, нужным кому–то. У нашей мамы четыре внука, шесть правнуков и пять праправнуков. Все мы ее очень любим, обожаем, гордимся ею и обращаемся к ней:

«Мамочка милая, нежная, славная,

Добрая, умная и лучезарная!

В ладонях я счастье тебе подарю,

Спасибо за все я тебе говорю!

Живи, улыбайся невзгодам-годам,

Заботы разделим с тобой пополам,

Забудь о болезнях, тревогах забудь.

Любовью осветим твой жизненный путь».

Передают привет и поздравления нашей маме, Марии Федоровне, ее односельчане и родственники: Демченко, Световы, Лазаренко, Петровы, Ярыга, Андриановы, Труфановы, Чернышовы, Заболотние, Гайлис и многие другие.

С уважением и любовью твои дочери Светлана Демченко и Галина Светова».

От редакции. Уважаемая Мария Федоровна, газета «Владивосток» присоединяется к поздравлениям и желает вам здоровья и еще долгих лет жизни. Пусть вас хранит любовь ваших близких, как ваша любовь всегда хранила семью.

Автор: Отдел новостей «В»