За туманом и за запахом тайги Как проводит отпуск настоящий, образцовый, можно сказать, фотокорреспондент? Такой, например, как фотокор газеты «Владивосток» Алексей Воронин? Разумеется, он отправляется за вдохновением, за кадрами, от которых захватывает дух, за гармонией моря и камня, леса и песка, за туманом и за запахом тайги, как пелось в одной давней песне…

Вот и Алексей с товарищами, такими же влюбленными в свою профессию и родной край фотографами, отправились в бухту Кит, что неподалеку от деревни Глазковка в Лазовском районе. Снимать отроги Сихотэ-Алиня, белый песок, блестящие от воды камни, скрывающийся в тумане остров Опасный.

Путешествие, по словам Алексея, было захватывающим. Сначала приморская погода «порадовала» фотопутешественников туманами, на второй день – штормом, а потом еще и автомобиль, в котором ехали наши герои, намертво завяз в песке. Словом, есть что вспомнить. И как откапывали авто, и как за помощью в деревню ходили, и как домой добирались… Но все это лишь повод улыбнуться. А самое главное – вот оно, перед вами. Удивительной красоты кадры. В таких местах люди штопают душу и разгоняют мозговые тучи, как пишет фантаст Вадим Денисов. Давайте и мы просто посмотрим. На туманы, тайгу, море. Разгоним эти самые тучи…

Детали

Бухта Кит и остров Опасный находятся рядом с селом Глазковка на побережье Лазовского района. Природа здесь весьма живописна: песчаный пляж протяженностью около километра, множество небольших красивейших бухт.

Интересно, что на острове Опасном в советские времена тренировалась олимпийская сборная по дайвингу, основу которой составляли уроженцы Эстонии. Остров как бы делится на две части: высокую, с обрывистыми склонами юго-восточную и низкую песчано-галечную косу с северо-западной стороны. В бухте и вокруг острова обитает множество видов морских животных, в том числе нерпы, осьминоги.

Недалеко от бухты Кит и Глазковки находятся куполо-образные сопки Горал и Туманная.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ