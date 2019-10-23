Дело Поплавского: суд в доказательствах не нуждается Даже свидетели обвинения заявляют о невиновности подсудимого, но их не хотят слышать

18 октября Фрунзенский районный суд Владивостока продлил домашний арест бывшему директору ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами президента РФ Андрею Поплавскому до 24 января 2020 года. Это будет пять лет после ареста – своеобразный юбилей.

«В сентябре «скорая» увезла в больницу подсудимого Поплавского, которому стало плохо во время затянувшегося заседания. В октябре после 11-часового разбирательства в стационар попал адвокат Граф»

По версии обвинения, Андрей Поплавский при пособничестве генерального директора ООО «НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко, растратил более 1 млрд рублей, выделенных на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» ДВО РАН на острове Русском. Также, по версии следствия, Поплавский получил от Косяченко и Шишова более 145 млн рублей за приемку, оплату и дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ, выполняемых генеральными подрядчиками по строительству океанариума. Обвиняемый своей вины не признает.

Два источника финансирования стройки

Напомним, что изначально океанариум планировали построить на материке, в районе бухты Патрокл, в 2004 году. Здесь же предполагалось обустроить жилой микрорайон. Впоследствии многоэтажки прописали в Снеговой Пади, а океанариум – на острове Русском, на полуострове Житкова. Вопреки досужим слухам НОК «Приморский океанариум» никогда не был объектом саммита АТЭС-2012, как, например, мосты Золотой и Русский, а также кампус ДВФУ.

Начали строить океанариум в 2009 году, после того как ФАУ «Главгосэкспертиза» России утвердила первые проектные решения, а также проверила достоверность стоимости возведения объекта, выросшую к 2014 году по объективным причинам до 21 млрд рублей. Сначала за стройку века бодро взялась приморская компания ЗАО «Косандра», с 2010 года – ООО «НПО «Мостовик» из Омска, до этого строившее мост на остров Русский.

Строительство финансировалось из двух источников. Во-первых, 12,274 млрд рублей с копейками пожертвовал международный благотворительный фонд «Константиновский» через заказчика-застройщика – ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО». Во-вторых, средства поступали из бюджета РФ через ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов». Эти организации с созвучными названиями замыкаются на Управление делами президента РФ (УПД). С той лишь разницей, что учреждение (ФГБУ) работает с бюджетными средствами, выступая заказчиком при заключении государственных контрактов. Предприятие (ФГУП), которым на тот момент руководил господин Поплавский, не имело ни права, ни возможностей распоряжаться бюджетными средствами. В его активе были только пожертвования, которые шли на оплату договоров строительного подряда. Контроль за их расходами вел благотворительный фонд.

Найти виновника и разобраться

Первый срок сдачи океанариума в эксплуатацию был определен на сентябрь 2014 года. Но закончили его в сентябре 2016 года. В процессе строительства в проект вносились изменения в сторону разрастания площадей зданий и увеличения площади застройки, отсюда незапланированное удорожание и перенос сроков сдачи.

Непредвиденные трудности создавало отсутствие дорог и инфраструктуры на острове Русском. Людей и строительные материалы доставляли на паромах, зависящих от капризной приморской погоды. Были случаи, когда из-за сильного волнения переправа не работала несколько дней. И все это время стройка стояла. Кроме того, к концу 2013 года «Мостовик» перебрался в Сочи достраивать объекты зимней Олимпиады-2014.

В ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин во время визита во Владивосток посетил недостроенный океанариум по приглашению Андрея Поплавского. Руководитель ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» рассчитывал на помощь главы государства в ускорении процесса строительства. Новый управляющий делами президента, приступивший к своим обязанностям в мае 2014 года, еще не вошел в курс дела, поэтому не мог выбрать нового подрядчика вместо уже вошедшего в банкротство «Мостовика».

Президент РФ остался недоволен долгостроем. По итогам ревизии он поручил Следственному комитету РФ найти виновника долгостроя и разобраться, почему не исполняются государственные контракты на строительство, а также на поставки оборудования НОК «Приморский океанариум» ДВО РАН.

Комитетчики разобрались быстро: 13 ноября 2014 года в отношении Андрея Поплавского было возбуждено уголовное дело. 19 ноября СК России сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении неустановленных лиц, похитивших 1,982 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на строительство океанариума во Владивостоке на острове Русском. Поплавского арестовали 15 ноября.

Два года и семь месяцев он провел в следственных изоляторах, сначала в «Матросской тишине» (г. Москва), затем в СИЗО-1 (г. Владивосток), и два с половиной года и по настоящее время он находится под домашним арестом, дожидаясь приговора суда.

Подарок ценой в миллиард

Под следствие попал и гендиректор «Мостовика» Олег Шишов. Через два месяца после ареста и заключения под стражу он подписал досудебное соглашение со следствием и дал показания на Поплавского. Шишов признался, что помог заказчику-застройщику похитить со строительства более одного млрд рублей. Его «покаяние» – это вся доказательная база, которой на сегодня располагает сторона обвинения в деле Поплавского.

В то же время, как утверждает обвинение, Поплавский этот миллиард не положил себе в карман, а безвозмездно, то есть даром, перечислил на расчетный счет «Мостовика». Поэтому экс-директору ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» вменяется не присвоение денежных средств, а безвозмездная растрата.

Примечательно, что изначально Шишову вменялось мошенничество в особо крупном размере, а это срок до 15 лет в колонии особого режима. Но под суд он пошел по обвинению в пособничестве. При этом никто у него не спросил: где миллиард, который Поплавский подарил его фирме? И сколько всего миллиардов бесследно испарилось со счетов «Мостовика»? Этими вопросами не озадачились ни Сбербанк, выдававший авансы под честное слово Шишова и его бухгалтера Кравченко, ни Следственный комитет, ни Управление делами президента РФ. Действительно, зачем, если главный расхититель уже обозначен.

Дело Шишова рассматривалось во Фрунзенском районном суде Владивостока в особом порядке, без исследования доказательств и свидетельских показаний. По приговору суда от 21 марта 2016 года он получил три года колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей. В марте 2017 года его освободили по УДО. В настоящее время Шишов – свидетель со стороны обвинения в деле Поплавского.

Генерального директора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко следствие подозревало в передаче денег Поплавскому. Хотя никаких доказательств, как утверждает защита, тому не было. Также ни следствием, ни судом не были установлены лица, которым якобы передавались деньги для Поплавского. Косяченко не дождался финала этой истории, он скончался во время предварительного следствия.

Суд защите отказал

Дело Андрея Поплавского, 1960 года рождения, получившего инвалидность III группы после нахождения в СИЗО, рассматривается во Фрунзенском районном суде Владивостока с февраля 2016 года. Если верить показаниям Шишова, главного свидетеля обвинения, то Поплавский намеренно завышал на 10 % авансы и расчеты за выполненные работы ЗАО «Косандра» и ООО «НПО «Мостовик» в период с 2009-го по 2013 год. На следствии он заявил: «Мы на всех стройках примерно 10% зарабатывали от стоимости» (имеются в виду стройки Олимпиады в Сочи, где также работали бригады «Мостовика». – Прим. авт.). Я не занимался вплотную океанариумом, его вели мои заместители Мингалев, Бер и Вопилов. Но, наверное, и на океанариуме они увеличили стоимость также на 10%».

Шишов утверждал, что он только вел общее руководство, все документы на оплату выполненных работ готовили его заместители и, возможно, еще кто-то из его сотрудников.

То есть сумму растраты более чем миллиард рублей, вменяемую Поплавскому, следствие фактически взяло с потолка. Между тем в ходе предварительного следствия никаких экспертиз (ни бухгалтерских, ни строительных) не проводилось. И все ходатайства защиты о назначении и проведении экспертиз как на стадии предварительного следствия, так и во время судебного следствия, были отклонены.

Судебная строительная экспертиза была назначена следствием лишь спустя пять месяцев после предъявления Поплавскому обвинения в окончательной редакции и начала ознакомления с материалами уголовного дела. О назначении экспертизы и привлечении экспертов ни Поплавский, ни его защита не были уведомлены. Более того, большая часть документации, которую передали экспертам на исследование, в материалах уголовного дела Поплавского отсутствует. Суд отказал защите в ее истребовании. Заключение экспертов Института криминалистики Центра специальной техники НИИ ФСБ России в качестве доказательства вины Поплавского представлено в суд 25 сентября 2017 года, когда судебный процесс уже набрал обороты. И почти все свидетели уже были допрошены. Разумеется, экспертиза НИИ ФСБ подтвердила вину подсудимого в завышении стоимости работ.

В то же время суд отклонил заключение другой судебной экспертизы с противоположными выводами, представленной защитой. Данная финансово-строительная экспертиза была назначена Арбитражным судом Москвы при рассмотрении арбитражного дела с участием «Мостовика», Управления делами президента РФ, ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» и Сбербанка России. Экспертиза установила, что директор ФГУП Андрей Поплавский жестко контролировал расходование средств, которые получил от МБФ «Константиновский». Подписывая акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, Поплавский торговался с подрядчиками-строителями буквально за каждый рубль. Факт недоплаты «Мостовику» в размере 2 млрд рублей из-за занижения цены работ подтверждается многочисленными свидетелями обвинения, допрошенными в суде, в том числе Мингалевым, Шишовым и Бером.

Ко всему, согласно отчетам, подписанным руководителями и главными бухгалтерами ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» и МБФ «Константиновский» по окончании строительно-монтажных работ, все 12,274 млрд с копейками, выданные ФГУП на строительство, освоены по договорам подряда в полном объеме. Долг у предприятия перед МБФ «Константиновский» отсутствует. Эти факты и цифры озвучены стороной защиты во время судебного разбирательства во Фрунзенском районном суде Владивостока. Но ни один из документов, подтверждающий фактическое расходование денег, суд у защиты не принял, как не имеющий отношение к данному уголовному делу.

Суд неоднократно принимал положительное решение о допросе свидетелей обвинения, но, когда речь зашла о допросах свидетелей со стороны защиты, пошли отказы. Хотя многие письменно сообщили суду о своем желании дать показания по делу. Даже иногородние свидетели защиты, проживающие в Москве, Омске, Санкт-Петербурге, просили судью допросить их по видеоконференции. И получили отказ. Видимо, опасаясь разоблачительных заявлений, суд заранее постановил: ничего они знать по делу не могут.

По той же причине представитель гособвинения и судья Орлова систематически отказывают стороне защиты в рассмотрении предъявленных доказательств или в вызове свидетелей защиты. Даже если это свидетель со стороны обвинения. Как это произошло со свидетелем Игорем Стрельниковым, заместителем гендиректора «Мостовика» (он же зять Олега Шишова), которому наверняка есть что рассказать суду. Например, для какой надобности он получил от гендиректора «Мостовика» заем в 20 млн рублей. По версии обвинения, эти деньги были предназначены для подкупа Поплавского. Хотя сам Стрельников утверждает, что кэш получил для покупки квартиры в Москве. И не 20 миллионов, а все 30.

Чтобы прояснить ситуацию, адвокат по назначению Александр Граф, защищающий интересы подсудимого, дважды ходатайствовал о вызове Стрельникова в суд на допрос и дважды натыкался на отказ. В уголовном деле есть показания зятя Шишова, а также документы о покупке квартиры, но судья при поддержке гособвинителя также отказалась их оглашать.

Стройка под тройным контролем

За годы следствия и судебного расследования дело Поплавского обросло ложью, небылицами и мифами, как днище корабля ракушками и водорослями, замедляющими движение плавсредства. Почти пять лет защита пытается доказать сначала следствию, затем суду, что вся сложность этого уголовного дела Поплавского иллюзорна. Прикрываясь объемом материалов, количеством следственных и процессуальных действий, способом представления доказательств, сначала сторона обвинения, а теперь и суд пытаются увести процесс от главного – в материалах 164 томов уголовного дела нет ни одного подтверждения, доказывающего, что к стоимости работ, выполненных «Косандрой» и «Мостовиком», был приписан фальшивый миллиард.

Даже свидетели обвинения один за другим заявляли, что никаких указаний от Шишова, тем более от Поплавского о приписках к стоимости работ они не получали. И что при той системе проверок, установленной заказчиком, это было невозможно. Кроме того, помимо контроля со стороны Поплавского строительство океанариума было под колпаком Главного контрольного управления президента РФ и Счетной палаты РФ. Более 50 свидетелей подтвердили, что при таком контроле невозможно завысить стоимость работ на 10%. Даже если очень захотеть. Но у суда и гособвинения было иное мнение.

Между тем за время судебного процесса к 164 томам уголовного дела добавилось еще восемь томов материалов, собранных уже за рамками следствия, по делу Поплавского. Судья Орлова приобщила их к материалам уголовного дела без законных на то оснований. Здесь уместно вспомнить выступление генерального прокурора РФ на недавно состоявшемся во Владивостоке Восточном экономическом форуме. На сессии, где обсуждалась защита прав предпринимателей от излишнего давления правоохранительных органов, Юрий Чайка предложил вернуть контроль прокуратуры над следствием. Чтобы блюстители закона могли своевременно вмешаться в ход следственных действий, если будет такая необходимость. Дабы впоследствии не было необоснованных арестов и приговоров. Его слова были встречены одобрительными аплодисментами присутствующих в зале.

Жаль, что на форуме не было следователей из Главного следственного управления СК России, работавших над делом Поплавского под руководством генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. Кстати, они же расследовали уголовное дело бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Среди прочих обвинений ему, так же как и Поплавскому, инкриминировали коммерческий подкуп.

Жесткий регламент для здорового человека

15 октября очередное заседание суда закончилось скандалом. Адвокат Александр Граф после 11-часового рассмотрения дела заявил отвод судье Наталье Орловой от дальнейшего судебного следствия по данному уголовному делу.

До этого момента представитель защиты дважды заявлял ходатайство об отложении судебного заседания по истечении рабочего времени, так как Фрунзенский районный суд работает с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 13 до 13.45. Эта информация выложена в Интернете на официальном сайте суда.

Между тем судья Орлова начинает рассмотрение дела Поплавского в 9 часов и заканчивает почти в 21 час с перерывом на обед с 13 до 14 часов. И так ежедневно, исключая субботу и воскресенье. Но это еще не рекорд. Как рассказали корреспонденту «В» коллеги госпожи Орловой, однажды она закончила заседание в 22 часа.

Как видим, регламент жесткий даже для здорового человека. Время на отдых участников процесса ограниченно. При этом представитель защиты на основании ст. 47 УПК РФ должен подготовиться к следующему заседанию. Но у него нет иной возможности, как работать ночью. Обосновывая свой отвод судье, адвокат Граф заявил, что суд систематически препятствует стороне защиты представлять доказательства невиновности его подзащитного, тем самым нарушает право адвоката на защиту и сбор доказательств по уголовному делу согласно ст. 119–121, а также ст. 271 УПК РФ.

Во время заседания 15 октября судом не было удовлетворено ни одно из более чем 20 заявленных ходатайств адвоката по приобщению к материалам дела доказательств защиты. При этом подавляющее большинство документов суд даже не исследовал. На сегодняшний день защитой заявлено более 250 ходатайств, и ни одно из них суд не удовлетворил. Если посмотреть со стороны, то судебное заседание по делу Поплавского напоминает игру в пинг-понг: адвокат выдвигает ходатайство, судья вместе с представителем гособвинения ему отказывают. Адвокат выдвигает очередное ходатайство, и вновь отказ, и так до конца рабочего дня. Только игра получается нечестная, двое против одного. Ни о какой состязательности в судебном процессе между защитником и гособвинением здесь не может быть и речи. По мнению адвоката Графа, в данном случае суд взял на себя функции обвинения, отказывая защите в представлении доказательств.

– Полагаю, что подобный подход суда к представлению доказательств защиты является недопустимым. Фактически это означает, что прямо или косвенно суд заинтересован в исходе дела и рассматривает данное уголовное дело с обвинительным уклоном, заранее предрешенным обвинительным приговором в отношении моего подзащитного. Поэтому при таких обстоятельствах я полагаю, что председательствующий судья Орлова Наталья Анатольевна не может объективно и беспристрастно продолжать судебное следствие по данному уголовному делу и подлежит отводу на основании статей 61–63 УПК РФ, – заявил адвокат Александр Граф.

Из зала суда в больничную палату

Кроме того, по мнению стороны защиты, суд нарушает права подсудимого. Андрей Поплавский с августа 2017 года по решению Приморского краевого суда находится под домашним арестом с небольшими послаблениями. Ему разрешено посещать парикмахерские, аптеки и магазины в радиусе полукилометра от дома. Также суд дал добро на посещение медицинских учреждений ввиду серьезных проблем со здоровьем. На процессы подсудимого доставляют из дома под конвоем сотрудников ФСИН. Гулять на свежем воздухе ему можно с 18 до 20 часов. Но и этой «льготы» Поплавский лишен, так как в это время находится в здании Фрунзенского районного суда.

Защитник Александр Граф дважды во время заседания обращался с ходатайством к судье перейти на щадящий режим работы. Последний раз – в 20 часов 43 минуты. И всякий раз получал отказ: «Окончание рабочего времени не препятствует продолжению судебного заседания в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом РФ». Представитель гособвинения судью поддержала. Их совместная мотивация: сторона защиты и подсудимый пытаются затянуть судебный процесс.

Иначе как психологическим и физическим прессингом подсудимого и его защитника такой режим работы суда назвать нельзя. Как заявил на суде адвокат Александр Граф, принятое судом решение идет вразрез как с общепринятыми нормами, установленными для нормального рабочего дня, так и для рабочего времени. Что не могло не сказаться на самочувствии некоторых участников процесса.

Так, в конце сентября «скорая» увезла в больницу Поплавского, ему стало плохо во время затянувшегося заседания. Девятого октября после 11-часового разбирательства в стационар попал адвокат Граф. Его также увезли на «скорой». Согласитесь, не такие судебные процессы и не такое поведение служителей Фемиды нам демонстрируют по телевизору, например, в программах «В зале суда» или «Дела домашние».

Не вижу смысла защищать

Между тем судья Орлова, руководствуясь ч. 2 ст. 64 УПК РФ, оставила без рассмотрения заявление адвоката Александра Графа. В свою очередь, сторона защиты посчитала его абсолютно немотивированным и незаконным, поскольку ходатайство изложено в порядке ст. 119–121 и ст. 271 УПК РФ, кроме того, по словам защитника, суд оставил данное ходатайство без рассмотрения и без выяснения мнения со стороны подсудимого и представителя прокуратуры.

Обсудив с подзащитным сложившуюся ситуацию, адвокат Александр Граф после кратковременного перерыва известил суд о том, что доверители Андрея Поплавского расторгли с ним соглашение об оказании юридической помощи. По словам адвоката, данное решение принято по согласованию с подзащитным, поскольку он, как правозащитник, не видит смысла в продолжении судебного следствия со своим участием при таком однобоком процессе. Защитник попросил суд освободить его из зала судебного заседания.

Поплавский также отказался от услуг своего адвоката в связи с тем, что его родственники, которые заключали соглашение с Графом, его расторгли.

И это был еще не конец. После категоричного заявления стороны защиты судья Орлова... продолжила заседание, как будто бы ничего не произошло. По ее мнению, это было правомочно, так как отказ от лица, заключившего сделку с адвокатом, в письменном виде в суд не поступил. На тот момент стрелки показывали 21 час.

Данное решение служителя Фемиды адвокат Граф назвал судебным произволом. По его словам, заявление в устной форме может быть подано в любой момент судебного следствия. И что данное заявление он сделал со ссылкой на телефонный разговор со своим доверителем. Поэтому у него отсутствуют юридические основания для осуществления юридической помощи Поплавскому Андрею Антоновичу.

Адвокат Граф покинул зал судебных заседаний, хотя судья Орлова запретила, так как суд не принял во внимание расторжение соглашения и от участия в судебном разбирательстве он не освобожден. Ситуация скандальная.

18 октября Фрунзенский районный суд продлил домашний арест бывшему директору ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Поплавскому до 24 января 2020 года. Адвокат Александр Граф на заседании суда отсутствовал, болеет. Суд назначил Андрею Поплавскому нового адвоката – Сергея Ильина, который впервые увидел своего подзащитного, как и материалы уголовного дела. Что, впрочем, не помешало судье Орловой заявить о том, что государство обеспечило защиту подсудимому Поплавскому.

Кстати, подобные эксцессы еще не фиксировались в стенах Фрунзенского районного суда. Интересно, что по этому случаю скажут коллеги адвоката Александра Графа, а также Борис Петрович Минцев, президент Адвокатской палаты Приморского края?

Автор: Сергей КОЖИН