Иск к «Востокцементу» на 3,2 миллиарда будут рассматривать во Владивостоке Новостями о взыскании иска на 3,2 млрд рублей с группы компаний «Востокцемент» поделился экс-глава приморской столицы. На личной странице в социальной сети Facebook Игорь Пушкарев сообщил, что иск будет рассмотрен судом Советского района Владивостока, подчеркнул, что для подачи таких исковых требований нет никаких законных оснований, а также напомнил, почему Генпрокуратура хотела рассмотреть иск в Москве.

Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт в поддержку бывшего мэра Владивостока.

«Появились новости об иске Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с меня и моих компаний.

Напомню: 9 августа Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы и вынес решение о рассмотрении данного иска по месту нахождения ответчика – это или Приморский край, или Еврейская автономная область.

Стало известно, что иск поступил в Советский суд города Владивостока.

По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могу сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности. Отмечу, что и я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передаче иска на рассмотрение в Тверской суд», – подчеркнул Игорь Пушкарев.

Автор: Отдел новостей «В»