Для судей мы все «Иваны»: дальневосточники о деле Игоря Пушкарева Земляки присылают экс-главе Владивостока слова искренней поддержки. И ждут его домой

Экс-глава приморской столицы Игорь Пушкарев продолжает отвечать на вопросы, которые земляки-дальневосточники задают ему в рамках акции «Обратная связь».

Неравнодушные жители Приморья и других регионов Дальнего Востока отмечают абсурдность и несправедливость дела экс-главы Владивостока, называют судилищем решение апелляционной коллегии Мосгорсуда, интересуются дальнейшими действиями защитников. Кроме того, земляки присылают экс-главе Владивостока множество слов искренней поддержки и признаются, что ждут его домой.

«Из вашей жизни вычеркнули столько дней…»

– Игорь Сергеевич, неужели это все и нет надежды? И вы будете отбывать это страшное и несправедливое наказание – 15 лет?

– Надежда есть – есть кассация и Верховный суд. Будем бороться.

– Игорь, мы – забайкальцы, все выстоим, ведь не каждому дано в таком суровом краю родиться и жить. Ты – настоящий гуран, Забайкалье с тобой и за тебя!

– Спасибо за поддержку.

– Самый лучший руководитель города Владивостока – это Пушкарев.

– Спасибо за оценку моей работы. Я же думаю, что лучший руководитель Владивостока – Яков Семенов.

– Очень жаль, что из вашей жизни вычеркнули столько дней. Грустно от того, что это происходит у нас на родине. 37-й год… Сколько сил вам нужно, чтобы жить в этом театре абсурда… Только и остается написать: держитесь! Сил вам и вашим родным.

– Спасибо за поддержку.

– Игорь Сергеевич, у меня ваше дело своей абсурдностью и несправедливостью стойко ассоциируется с арестом Александра Солженицына. Знаю, что благодаря вам во Владивостоке появился памятник этому писателю. Всегда было интересно, почему ему? Про памятник Высоцкому вы рассказывали, с Муравьевым-Амурским – все понятно, а вот по поводу Александра Исаевича – загадка.

– Кроме названных вами памятников появились памятники святому Илье Муромцу, Анне Ивановне Щетининой, скульптуры моряка загранплавания, Катюши – Екатерины Алексеевны и другие. Александр Солженицын – великий человек. Он вернулся в Россию через 20 лет после изгнания. Вернулся через Владивосток. А от нас поехал через всю страну в Москву. Еще будучи студентом, я присутствовал на площади, где он выступал. В этом году – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Был указ президента о праздновании этой даты. Я поддерживал и поддерживаю важные моменты в истории нашей страны, связанные с городом Владивостоком. Возвращение Солженицына – один из таких моментов.

«Ваш Высоцкий ждет вас»

– Здравствуйте, Игорь Сергеевич! Очень сложно комментировать то, что произошло. Но тем не менее нормальные люди верят в вас и в вашу полную невиновность. Сил вам и крепости духа!

– Спасибо за поддержку.

– Игорь Сергеевич, стало ли известно, куда вас этапируют и когда?

– Это неизвестно, место и время станут известны по факту.

– Игорь Сергеевич, железной стойкости, неиссякаемого терпения, недюжинной силы духа. Вы реальный герой нашего времени! Справедливость в любом случае восторжествует, главное – не сдаваться.

– Спасибо за поддержку.

– С большой любовью отношусь к творчеству Высоцкого, за памятник и амфитеатр вам огромное спасибо. Иногда, проходя там, присяду на 10 минут послушать песни. Как будто не памятник, а реальный человек, можно просто рядом присесть.

– Для этого памятник и создавался. Спасибо.

– Игорь, как Лушников Андрей?

– Лушников молодец.

– Игорь Сергеевич, каковы дальнейшие действия? Обратитесь в Европейский суд по правам человека?

– Кроме всевозможных судебных инстанций мы обратимся и в ЕСПЧ, после того как получим приговор.

– Глупо, конечно, но иногда посещает фантазия: попасть к вам в сокамерники на месяц, отойти от мирского дурдома и обменяться мыслями. Хотя понимаю, что каждый день в этом каменном мешке – невосполнимая утрата. Держитесь, ваш Высоцкий ждет вас!

– Лучше не стремиться сюда и стараться держаться подальше от этих мест.

– Нельсон Мандела 26 лет провел в тюрьме за Христа и всегда молился даже в одиночной камере. Всегда благодарил и славил Бога за все. Через 26 лет вышел на свободу из тюрьмы, стал президентом ЮАР и простил всех своих гонителей.

– Да, есть много достойных людей, которые с честью прошли испытания.

«Страшно, когда невиновные получают сроки»

– Игорь, каким образом кассация рассматривается?

– После получения вступившего в силу приговора будет подана кассационная жалоба. В течение месяца после поступления дела в суд она должна быть рассмотрена.

– Читала все, следила за судом. В недоумении от решения. В бессильном гневе. В ужасе от нашего правосудия. Это судилище! Сил вам, Игорь Сергеевич. Терпения и сил вашей семье.

– Спасибо за поддержку.

– Игорь Сергеевич, а как ты сейчас относишься к партии «Единая Россия»?

– Я был членом только одной партии – «Единой России». С момента моего ареста членство было приостановлено. Если ты считаешь, что необходимо менять что-либо, то надо участвовать в политической жизни. Хотя бы на выборы ходить, а если хочешь большего, то для этого есть политические партии. Тогда имеется возможность что-то поменять.

– Держитесь, Игорь Сергеевич, Спасск-Дальний с вами.

– Спасибо.

– Слов нет, так обидно за вас. Будем надеяться на Верховный суд, борьба продолжается!

– Будем бороться и будем надеяться.

– Игорь Сергеевич, а как вы познакомились с космонавтом Леоновым?

– В управлении «Спасскцементом» в 2000 году я принимал участие благодаря инвестициям фонда «Беринг Восток», где в то время работал Алексей Архипович Леонов. Так я с ним и познакомился.

– Как странно: простые люди давно во всем разобрались, а вот судьи нет. Так судьи кто? Держитесь, Игорь Сергеевич! Все закончится. Мы молимся за вас!

– Спасибо за поддержку.

– Все эти решения с подачи Москвы… Игорь, даже Находка с вами. Держитесь!

– Спасибо и привет Находке.

– Говорят, от тюрьмы да от сумы не зарекайся, но как же страшно, когда невиновные люди без всяких внятных доказательств получают такие сроки. Отбивает желание жить в этой стране, растить детей здесь. А у вас было желание уехать за границу на ПМЖ?

– Раньше не было

«И сейчас надеюсь на правосудие»

– Иван Пушкарев – это вымышленный персонаж. Может, это и есть то самое «неустановленное лицо» – источник всех бед Владивостока? Ну а Игоря Пушкарева нужно отпустить, кто ж еще мог простить городу почти 1 миллиард долгов. «Иван» бы точно не простил. А для судей мы все «Иваны».

– Спасибо. Да, это версия про «Ивана».

– Вот так у нас и законы принимают. Что мы можем сделать для вас, может, необходимо составить обращение от жителей Владивостока, которые поддерживают вас?

– Когда меня арестовали, люди выходили на митинги в мою поддержку. Но потом к этим людям приходили «компетентные» органы и вызывали на допрос. Когда я узнал об этом, попросил передать всем, что не нужно этого делать. Я надеялся, что правосудие разберется, справедливость восторжествует, а я докажу невиновность. Я и сейчас на это надеюсь и доказываю.

– Игорь, здравствуйте! Я уроженка поселка Вершино-Дарасунский. После школы уехала во Владивосток. Так и живу здесь. Очень давно узнала, что вы из наших мест. Очень гордилась этим. Все должно уже скоро закончиться. Вас скоро освободят. Знаю о вас от учителей вашей школы. Все вас очень любят, переживают, и поддерживают. Вы держитесь! Все у вас будет хорошо.

– Спасибо.

– Сил вам и терпения. И, конечно же, удачного завершения этого странного дела. Вы лучший мэр, который был в нашем городе. И нам вас не хватает.

– Спасибо за поддержку.

– Здравствуйте, Игорь Сергеевич! В интервью вы говорили, что планируете после своего освобождения заниматься благотворительной деятельностью на благо жителей Приморья. Так вот, в Москве сейчас существует община приморских земляков, там есть неравнодушные люди, которые хотят делать реальные проекты на благо жителей и видеть, как край преображается. Если вы заинтересованы в помощи жителям, будем ждать обратной связи.

– Спасибо, но у меня сейчас нет какой-либо возможности с кем-либо общаться, и мое нынешнее положение не позволяет мне заниматься ничем, кроме моего дела.

– А Владивосток верит вам и ждет вас домой!

– Спасибо.

– Игорь Сергеевич, 40 месяцев в СИЗО считается вдвойне? То есть уже 80 месяцев – и можно подавать на УДО (условно-досрочное освобождение. – Прим. ред.)?

– Нет, это не так. Время нахождения в СИЗО-1 осужденному на строгий режим (как в моем случае) засчитывается один к одному. И до УДО еще очень долго.

– Игорь Сергеевич, здравствуйте! Хочу выразить вам огромную благодарность за памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому. С большим удовольствием приезжаю во Владивосток на концерты у памятника. Очень круто, что вы его сделали. Спасибо вам!

– Спасибо за оценку моей работы.

Напомним, что задать вопросы экс-главе Владивостока можно на официальном сайте Игоря Пушкарева, а также в комментариях на страницах социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники». Акция «Обратная связь» стартовала в ноябре 2017 года – Игорь Пушкарев поблагодарил всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки, и отметил, что будет отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес.

Автор: Евгений СИДОРОВ