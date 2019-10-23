Школьная столовая: Минздрав предупреждает Почему родителям стоит озаботиться организацией школьного питания

Врачи подсчитали: один год неправильного питания в детстве забирает впоследствии два с половиной года жизни. А теперь давайте подумаем, чем и как питаются наши дети. Не в выходные, когда мы в состоянии контролировать их режим и рацион, а остальные пять дней.

Заставить ребенка перед школой позавтракать – подвиг, который не каждому родителю по плечу. Поэтому мы обходимся малой кровью – выдаем чаду деньги, чтобы тот поел в школе. Как-нибудь поинтересуйтесь у ребенка, чем питается он в школьной столовой, а еще лучше, что едят его одноклассники (поверьте, в этом случае он будет более откровенным). Сосиска в тесте или пицца из школьного буфета – это, пожалуй, будет самое безобидное в перечне из чипсов, сухариков и сухой сублимированной лапши из магазина, очень выгодно расположившегося через дорогу от школы. Потому как котлета из школьной столовой малосъедобна или, что еще вероятней, перемены, чтобы протолкнуться к выдаче, банально не хватает. А ланчбоксы из дома… Ну как-то не комильфо жевать домашнюю котлетку, когда приятели вокруг могут себе чипсы позволить…

Периодически в соцсетях и в СМИ появляются всплески родительского недовольства относительно качества школьных обедов, ассортимента школьных буфетов, но эмоции выплескиваются практически впустую. И если из буфетов удалось убрать газировку и чипсы, то воевать с расположенными по соседству с учебными заведениями продуктовыми лавочками, делающими выручку на сухариках и ролтонах, занятие абсолютно бесперспективное.

Способ борьбы за здоровый рацион ребенка, по сути, один – создать в школе все условия для нормального питания.

Буфет как зло

Ровно эту же задачу поставила перед собой общественная организация из Ярославля с говорящим названием «За школьное питание». И сама организация, и одноименный сайт были учреждены Институтом отраслевого питания, занимающегося разработкой систем питания, в том числе и школьного, а также контролем за их внедрением. А главной действующей силой в деле организации правильного школьного питания, по мнению общественников, должны стать те, кто наиболее заинтересован в здоровье школьников, – их родители.

– В вопросах школьного питания задействованы три больших кластера – бизнес, власть и потребители (читай: родители), – поясняет суть работы организации ее исполнительный директор Владимир Калугин. – Вернее, должны быть задействованы, поскольку сейчас участие родителей в этом партнерстве ограничивается лишь посильным финансовым вкладом – оплатой школьных обедов. Мы же занимаемся тем, чтобы общественность была вовлечена реально. Иными словами, пытаемся дать возможность родителю, который оплачивает питание своего ребенка (а таких большинство), контролировать и качество питания, и его разнообразие…

Смотрите, что сейчас получается: путем электронных торгов определяется подрядчик, который будет в дальнейшем организовывать школьные завтраки и обеды. Однако давайте не будем забывать: согласно муниципальному (региональному заказу) он обеспечивает питанием в лучшем случае 30 процентов всех школьников – учеников младших классов, детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также инвалидов и детей с ограниченными возможностями. И тем не менее эти 30 процентов становятся входным билетом на огромный, весьма прибыльный рынок. Остальные 70 процентов школьников, которые ежедневно платят деньги за свои завтраки и обеды (надо сказать, немалые деньги – это краевому бюджету дневное питание одного ребенка в школьной столовой обходится в 42 рубля, в несоциальном меню тот же набор блюд выйдет куда дороже. – Прим. авт.), идут приятным бонусом.

При этом мам-пап просто ставят перед фактом: эта компания будет кормить вашего ребенка. Качественно? Вкусно? Ну это уже как получится. Зачастую получается именно никак. «Это не суп, это вода с водорослями», «котлета с непонятным вкусом и неприятным запахом», «подлива с резиной» – реальное описание реальных подростков блюд школьного меню. В результате как минимум до 14.00 дети (речь идет об учащихся средних и старших классов) вынуждены сидеть на булочной диете – чего-чего, а ассортимент булок в школьных буфетах богат. Что не полезно даже здоровому ребенку.

По идее, не должны оставаться без внимания родителей и школьные буфеты.

– Это одно из самых больших зол в школьном питании, – категоричен Калугин. – По нормам СанПина в буфете можно продавать соки и воду либо пакетированные, либо бутилированные. Чай, компот или морс в стаканчике – под запретом. Разница в стоимости стакана чая и сока в пакетике существенная. Что делают дети (и это не домыслы, это результаты нашего наблюдения!)? Они не берут питье, покупают лишь фастфуд и портят себе желудки сухомяткой. И вот одна из причин, почему количество детей с системными (хроническими) заболеваниями к 11-му классу увеличивается в разы. А почему дети идут в буфет? Да просто они не успевают нормально поесть в столовой на перемене! Ну так давайте сделаем не буфет, а дополнительную линию раздачи эспресс-питания с каким-нибудь одним блюдом и стаканом чая, и таким образом уйдем из-под норм СанПина.

Самые заинтересованные

– Согласно СанПину школьное питание может быть организовано двумя способами: либо школа самостоятельно готовит и кормит учеников, либо отдает эту функцию отдельной организации. И у нас, и у вас школьное питание полностью отдано на аутсорсинг. И если на этапе конкурса в союз власть–бизнес родителям никак не втиснуться, то за качество питания побороться можно и нужно.

Родителям тем более нужны эти полномочия, поскольку подрядчику, выигравшему торги, по большому счету без разницы, понравится его продукция или нет, съедят ее дети или выбросят. Расторгованные деньги он в любом случае получит, да еще бонусом плату за обеды от остальных школьников. Согласитесь, выгодная позиция – редко какой ресторан может похвастать стабильным доходом вне зависимости от качества его блюд.

Не говоря уже о том, что родители как потребители имеют абсолютное право, подтвержденное законодательством, на получение качественной услуги, за которую они платят. Другое дело, что механизмы контроля и влияния на ситуацию не выработаны. Этими пробелами мы и занимаемся. И уже в течение года опробываем методику (надо сказать, успешно) на ярославских школах, – продолжает делиться опытом Владимир Львович. – Методика заключается не просто в наборе действий, а в решении поставленных вопросов: кто меня допустит к школьной столовой, что я там смогу узнать и что мне с этим знанием делать дальше…

Вопрос первый – о порядке допуска родителей в школьную столовую. Администрация школы может быть против того, чтобы столовая была проходным двором, и это нормальное, оправданное желание. Но с другой стороны, если, допустим, мой ребенок плохо ест, я хочу узнать, почему это происходит. Проще говоря, увидеть и попробовать то, чем он питается. Контрольные органы, конечно, время от времени проводят проверку качества школьных обедов. Но давайте рассуждать откровенно: все эти проверки по большей части фикция. Проверяемые, как правило, в курсе намечающегося мероприятия, и, конечно, стараются не ударить в грязь лицом, – уверен Калугин. – Согласитесь, родительский контроль будет более критичен.

Новый закон «Об образовании» несколько упрощает задачу: 29-я статья предписывает школам озвучивать меню и ежедневное, и цикличное (например, вывешивать на сайте). В этом же документе прописано, какая информация должна быть публичной. В частности, примерное меню должно содержать ссылки на книгу рецептов. Или как минимум содержать информацию о составе продукта, чтобы было понятно, из чего сделано то или иное блюдо.

Алгоритм контроля

– Школьная столовая представляет две отдельные зоны: пищеблок и обеденный зал с линией фронта в виде раздачи. Пищеблок – закрытая зона, куда без санкнижки путь закрыт, и это правильно. Но вот в обеденном зале даже неспециалист может узнать многое, – перечисляет основные этапы родительского контроля Владимир Калугин. – Родители составляют график проверок, которые должны быть регулярными, иначе все вновь сведется к показухе.

В чем проверка заключается? Фиксация меню (можно сфотографировать на телефон), проверка журнала бракеражной комиссии (в каждой школе должна работать бракеражная комиссия, чья задача проверять и оценивать блюда ежедневного меню). Проверяется вес продукта: берутся, допустим, десять котлет, взвешиваются, после чего полученный результат делится на десять. По правилам полученный вес должен соответствовать заявленному.

Горячее в приоритете

Еще одна проблема: дети вынуждены есть холодную пищу. Согласно СанПину температура первого блюда должна быть не менее 75 градусов, второго – 65. Я ни разу не видел, чтобы проверяемые нами блюда соответствовали нормам, – рассуждает Калугин. – Даже если в супе белки, жиры и углеводы максимально сбалансированы, он (суп) суперполезный и даже, возможно, вкусный, но холодный, дети его есть не будут!

Скажу больше: при температуре 30 – 40 градусов блюдо превращается в питательную среду для развития бактерий и микробов. А ведь школьное питание разогревать нельзя. Причина, как вы понимаете, проста: не вовремя накрытый стол. Работники столовых наших школ делают это в середине урока, хотя нужно за 5 – 10 минут до начала перемены. Когда родители, вооружившись бесконтактными термометрами, взяли на контроль и этот вопрос, количество съеденных блюд существенно увеличилось.

И вкусно, и дешево?

– Время от времени проверяются контрольные столы: просим один стол не убирать и смотрим, какие блюда остались недоеденными или нетронутыми. И уже на основании этих наблюдений готовим рекомендации в меню, – дальше делится опытом борьбы за вкусные обеды Владимир Калугин. – В итоге нелюбимые блюда были заменены, меню стало вкусным… И, заметьте, ситуацию реально изменить и при тех же подрядчиках, которые уже работают на рынке, и даже, вероятно, при тех же ценовых возможностях.

Неопределенность в словах Калугина обоснованная. Дело в том, что со стоимостью дневного рациона на одного школьника не совсем все понятно. У нас в регионе, к слову, тоже. В приморских школах стоимость дневного питания одного ребенка составляет 42 рубля (плюс 20 рублей на молоко для младшеклассников) и для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 98,4 рубля. А вот по какому принципу, из каких расчетов появилась эта цифра, никто из чиновников сказать не может. Во всяком случае, «В» не нашел специалистов, которые смогли бы ответить на этот вопрос.

По мнению Владимира Кулагина, наиболее эффективно школьное питание на сегодняшний день организовано в Санкт-Петербурге. Здесь существует единственное в стране управление социального питания, которое в том числе занимается разработкой меню для школ. То есть именно конкретное меню, разработанное заказчиком услуги, содержится в конкурсной документации. И именно с учетом конкретного меню выбирается подрядчик. В остальных регионах заказчик ограничивается абстрактной фразой «согласно нормам СанПина» и стоимостью дневного рациона (сбалансировать который можно в том числе с помощью сои и растительного масла, что многие и делают).

– Конечно, одномоментно все вопросы решить не удастся. И ситуацию нам кардинально не изменить. Но какие-то подвижки уже есть. Представители организации входят в общественно-экспертный совет при уполномоченном по правам ребенка, где разработали рекомендательное меню, и сбалансированное, и состоящее из блюд, которые устраивают детей.

– Вы знаете, как можно будет понять, что обеды в школьных столовых стали вкусными? – задается вопросом Владимир Калугин. – Когда там начнут питаться старшеклассники. Не начальная школа и даже не средняя, те еще ходят по инерции. А вот когда ученики старших классов начнут оставлять деньги, выданные им родителями на питание, не в фастфудах и пиццериях, а в школьных столовых, тогда можно будет утверждать, что со школьным питанием дело наладилось.

Автор: Анжелина ШИЛАН