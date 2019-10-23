Сингапур, знакомься. Это Приморье Традиционная (прошедшая уже в 12-й раз) международная выставка путешествий для азиатского рынка ITB Asia 2019 завершилась в Сингапуре. Участие в ней приняли и представители приморского Туристско-информационного центра, которые презентовали потенциал Приморья как нового рынка для зарубежных партнеров.

Выставка ITB Asia, как поясняет пресс-служба края, оптимально отражает основные тенденции развития международного туризма и его сегменты. Ее целевая аудитория – преимущественно туроператоры из стран АТР, которые уже приходили с запросами на формирование конкретных турпродуктов, в том числе межрегиональных туров через Владивосток, организацию корпоративных туров на территории Приморья.

По мнению участников выставки, наш регион больше всего привлекает природным разнообразием, заповедниками, близостью моря, европейской архитектурой в Азии, гастрономическими турами, игорной зоной и возможностью посетить культурные достопримечательности, включая Приморскую сцену Мариинского театра.

Автор: Отдел новостей «В»