Нелегальные кредиторы заполонили Приморье По количеству незаконно работавших финансовых организаций Приморье лидирует в ДФО. Причем со значительным отрывом от соседних регионов.

За девять месяцев 2019 года Дальневосточное главное управление Банка России выявило 106 организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке самого крупного федерального округа страны. Как и прежде, в основном это нелегальные кредиторы, таких организаций обнаружено 76, уточняет пресс-служба ведомства.

Больше всего нелегальных кредиторов выявлено в Приморье – 24 организации, в Якутии и Хабаровском крае промышляло по 15 таких организаций, на Сахалине – 11, в Приамурье – семь, на Камчатке – два, в Магаданской области и Еврейской автономии выявлено по одному нелегальному кредитору.

Регулятор также выявил 23 недобросовестных посредника, которые работали на страховом рынке. На Камчатке было обнаружено 18 таких компаний, в Приморье – три, в Амурской и Магаданской областях – по одной. За деньги мошенники предлагали гражданам содействие в оформлении полисов ОСАГО в электронном виде, что запрещено законом.

– В общей сложности Банк России выявил 58 недобросовестных посредников, работавших на страховом рынке. То, что на Дальний Восток приходится основной массив таких организаций, объясняется прежде всего низкой доступностью финансовых услуг на территории, – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Центробанка Артем Кузьмин.

По словам эксперта, подобные организации, рассчитывая присвоить часть страховой премии, направляют страховщикам в электронном виде заявления с недостоверными данными о лицах, допущенных к управлению транспортным средством (ТС), а также о характеристиках самого ТС. Таким образом, в автоматизированную информационную систему ОСАГО попадает заведомо ложная информация. Кроме того, и лицензированные страховщики, и сами автомобилисты несут финансовые потери.

За девять месяцев на Дальнем Востоке также выявили шесть финансовых пирамид. Как видим, жизнь людей ничему не учит…

Автор: Отдел новостей «В»