Опасно: «Рязань» придержала «Скифа» Не полетела ракета – полетят погоны с плеч?

В целом успешные стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром-2019», которые состоялись на минувшей неделе под непосредственным руководством президента России и Верховного главнокомандующего Владимира Путина, омрачила нештатная ситуация.

Подобные маневры проводятся регулярно каждый год. Они демонстрируют возможность Вооруженных сил РФ мгновенно ответить на ракетно-бомбовое нападение потенциального противника всеми возможными средствами.

На сей раз в «Громе» участвовало около 12 тысяч военнослужащих, 213 шахтных и мобильных пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, 105 самолетов, в том числе пять воздушных стратегических ракетоносцев, а также 15 надводных кораблей и пять атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов.

Нештатная ситуация случилась на Тихом океане. Был отменен запуск одной баллистической ракеты (по классификации НАТО – Skiff) с атомной подлодки «Рязань» из состава 25-й дивизии ТОФ. С акватории Охотского моря подводный крейсер должен был отстреляться двумя баллистическими ракетами по полигону Чижа в Архангельской области. И если первый «Скиф» с массогабаритными макетами боевых блоков был успешно пущен и достиг цели в соответствии с планом учений, то второй не вышел из шахты. Подводный ракетоносец вместе с ракетой вернулся на базу в бухте Крашенинникова на Камчатке.

Как позднее сообщила пресс-служба Минобороны России, «ничего серьезного не случилось». «Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ «Гром», – говорится в официальном заявлении военного ведомства.

А вот у военных экспертов иное мнение на сей счет.

– Отмену пуска ракеты можно однозначно считать чрезвычайным происшествием, – не сомневается ветеран ВМС СССР, бывший командир атомной подводной лодки ТОФ капитан 1-го ранга в отставке Николай Вальков. – В советские годы за подобное многие офицеры и адмиралы, включая командира подлодки и начальника ракетно-артиллерийского управления соединения, могли бы лишиться своих постов. Ведь это угроза стратегической безопасности страны. Если бы случилась кризисная ситуация, то наши вооруженные силы не смогли бы полноценно ответить агрессору. Конечно, необходимо тщательно разобраться в причинах произошедшего. Наверняка расследование уже ведется на самом высоком уровне с привлечением специалистов флота, конструкторов и производителей ракет. У меня однажды торпеда не вышла, так столько шума было. А тут баллистическая ракета…

К слову, подобное уже было в истории российских ВМС, напомнил боевой офицер.

– В 2004 году Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Ивановым и главкомом ВМФ адмиралом Владимиром Куроедовым наблюдал за аналогичными учениями с борта атомного подводного крейсера «Новомосковск» Северного флота в акватории Баренцева моря. Тогда был отменен пуск с этой подлодки сразу двух ракет по камчатскому полигону Кура. Зато подводники угостили Верховного главнокомандующего блинами (учения совпали с Масленой неделей). А учебные стрельбы состоялись чуть позднее с борта уже другой подлодки.

Что касается жидкостной трехступенчатой баллистической ракеты Р-29РМ, то в советское время она была одной из лучших в мире. Ее, без сомнения, боялись наши заклятые друзья в Америке и потому дали ей наименование «Скиф» – в честь древнего воинственного народа. Однако сейчас она уже считается устаревшей. На смену пришли новые, более грозные твердотопливные ракеты «Булава», которые несут на борту современные подводные лодки проекта «Борей», – завершил рассказ Николай Вальков.

Справка «В»

К-44 «Рязань» – атомная ракетная подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар», с 2008 года входит в состав Тихоокеанского флота. «Рязань» отмечена в книге рекордов Гиннесса в качестве первооткрывателя самой быстрой в мире «ракетной почты». Спускаемый модуль с научной аппаратурой и почтой, запущенный из Баренцева моря, через 20 минут, пролетев более 5000 морских миль, приземлился на Камчатке. Кроме того, подлодка неоднократно производила не только успешные пуски баллистических ракет, но и произвела однажды запуск по баллистической траектории экспериментального космического аппарата «Демонстратор-2».

Автор: Николай КУТЕНКИХ