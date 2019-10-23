«Скорую» не заметил и не услышал Полиция установила личность водителя внедорожника, не пропустившего машину скорой помощи во Владивостоке, сообщает пресс-служба краевого УВД.

Госавтоинспекция провела проверку размещенного в социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент грубого нарушения ПДД водителем внедорожника «Тойота-Лендкрузер-Прадо». Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.

Установлено, что 14 октября в районе дома № 46 на улице Алеутской водитель внедорожника не предоставил преимущества в движении машине скорой помощи, чем нарушил пункт 3.2 Правил дорожного движения.

Сотрудники полиции установили личность правонарушителя: им оказался 66-летний житель Владивостока. Своей вины мужчина отрицать не стал, пояснив, что злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль. Собранные сотрудниками Госавтоинспекции материалы направлены в мировой суд.

Напомним, что сегодня за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Ранее штраф составлял до 500 рублей, а срок лишения прав – до трех месяцев.

Кроме того, в Уголовный кодекс внесли норму, согласно которой воспрепятствование работе врачей карается штрафом от четырех до пяти тысяч рублей. Если из-за таких действий нанесен тяжкий ущерб здоровью пациента, то виновному грозит лишение свободы или принудительные работы на срок до двух лет, а также штраф до 80 тысяч рублей, а если пациент умер, то до четырех лет лишения свободы.

Автор: Отдел новостей