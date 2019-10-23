Не работает терминал? Звони на горячую линию Во Владивостоке провели проверку по факту удержания в автобусе пассажира, который не имел возможности рассчитаться за проезд безналичным способом, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководителю автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, направлено уведомление о наложении штрафа в размере 8 тысяч рублей за отсутствие терминала. Как сообщили в управлении транспорта администрации города, водитель обязан был проинформировать пассажира о том, что в автобусе действует только наличный способ оплаты. В этом случае пассажир имел бы возможность воспользоваться другим транспортным средством, где такой терминал функционирует.

«К сожалению, подобные случаи имеют место быть, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Хотелось бы подчеркнуть, что все перевозчики валидаторами обеспечены, но не все их успели установить. Да и установленная техника порой дает сбой, это тоже нужно учитывать. Пока случаются подобные казусы, рекомендуем иметь при себе наличные».

В случае с автобусом маршрута № 74, где на днях пассажир не мог рассчитаться за проезд, так как не имел наличных, выяснилось, что руководство компании еще не успело установить валидаторы, но обещает сделать это уже до конца сегодняшнего дня.

В управлении транспорта сообщают, что во Владивостоке начала работу горячая линия по вопросу работы терминалов безналичной оплаты проезда. В случае если пассажиру не предоставлена возможность рассчитаться за проезд картой (например, терминал отсутствует или не работает), об этом следует сообщить по номеру 236-32-52. Диспетчер обязан выслушать пассажира и проинформировать о звонке специалистов управления транспорта, которые должны выехать на место и выяснить, почему терминал не работает или отсутствует. Если факт подтвердится, на автотранспортное предприятие может быть наложен штраф в размере 8 тысяч рублей. Также по вопросам работы общественного транспорта можно сообщать в городское управление транспорта по тел. 2614-334.

Автор: Отдел новостей «В»