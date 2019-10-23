Дети снимают добрые мультфильмы Успешный выпуск дикого тигра в национальном парке «Земля леопарда» стал частью – точнее, счастливым финалом – мультфильма «Защитник тигров», снятого восьмилетним школьником из Дальнереченска Тимофеем Михайловским, сообщила пресс-служба нацпарка.

Мультипликационный фильм был создан в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Парус надежды».

Двухминутный рисованный ролик рассказывает милую историю о спасении амурского тигра, пойманного браконьерами. Они предложили выкупить зверя богатому коллекционеру машин. Тот сжалился над несчастным животным и выпустил его в национальный парк «Земля леопарда». За это зверь сказал человеку спасибо.

По словам создателей ролика, изначально Тимофей хотел сделать два мультика – о машинах и о тиграх, но из-за нехватки времени решил соединить две темы в один ролик. Добрую концовку о выпуске зверя в дикую природу автору подсказала его педагог-наставник Анна Тюрина, и воспитанник с радостью поддержал такую задумку.

Вместе с Тимофеем и Анной Тюриной в создании мультфильма принимали участие и другие воспитанники центра в возрасте от 8 до 10 лет: Таня Колковская, Катя Дробинина, Яна Хорунова, Артем Попов, Никита Косыгин, Артем Кругликов.

Автор: Отдел новостей «В»