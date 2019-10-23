Кого не обрадует свежесть цветов, тот – в мешке сухая горошина «Разве можно сказать цветку, что он некрасив?» (0+) – фотовыставка с таким названием работает в Центральной научной библиотеке Дальневосточного отделения РАН.

Работы, представленные на выставке, выполнены Татьяной Бутенко – кандидатом химических наук, главным специалистом по международным связям Института химии ДВО РАН.

– С 2006 года я веду фотолетопись института, а также городских мероприятий, в которых участвует народный академический камерный хор «Коллаж», сопровождая их собственными фотографиями, – говорит Татьяна Бутенко. – Мои снимки экспонировались на фотовыставках в ЦНБ ДВО РАН, Доме ученых ДВО РАН, Пушкинском театре, музее современного искусства «Артэтаж». На нынешней выставке представлены 34 портрета цветов, сопровождающихся подписями в форме хокку, афоризмами и цитатами известных писателей и поэтов. Такое сочетание сделало выставку гармоничной и более глубокой для восприятия. Для примера: коллаж из осенних роз подписан известным афоризмом Ричарда Шеридана «Пройдемте в сад? Я покажу вас розам», а к одной из фотографий в серии «После дождя» очень подошло хокку Такараи Кикаку «Ливень хлынул потоками. Кого-то не обрадует свежесть цветов, тот – в мешке сухая горошина».

Особенностью выставки является то, что почти все снимки сделаны на улице Русской около дома № 37, где живет Татьяна Бутенко, остальные в сквере Давыдова, по которому она ходит на работу, и во дворе Института химии.

– Живая красота совсем рядом с нами, надо только научиться видеть ее и радоваться ей, – уверена Татьяна.

Автор: Отдел новостей «В»