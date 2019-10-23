Не искушайте наследников Чтобы не превращать родных и близких в заклятых врагов, лучше распорядиться своим имуществом заранее, в здравом уме и твердой памяти

Родственники одних моих хороших знакомых разругались в пух и прах после смерти родителей. А начался скандал в семье из-за того, что наследники не поделили… ковер. Семья, скажу откровенно, была зажиточная – старикам принадлежали большой дом с кучей хозяйственных пристроек, несколько автомобилей, животноводческая ферма. А сцепились потомки из-за куска текстиля. Ковер был вроде как туркменский и даже сотканный из чистой шерсти. Но сам факт…

А казалось, все друг друга любят…

Начался конфликт из-за того, что бабушка перед смертью распорядилась (исключительно в устной форме) оставить дом одному своему внуку, пожелавшему в нем жить, а содержимое – ковры, посуду, технику (на тот момент дефицитную и дорогую) – любимице внучке, которая оставаться в деревне и принимать в наследство дом была категорически не согласна.

Потомки против передачи усадьбы в руки одного из них в принципе ничего не имели – все хотели так или иначе оставить родовое гнездо в семье, но не каждый стремился переселиться в глубинку. Вот только новый домовладелец был против того, чтобы его лишили всего интерьера, и взбунтовался против выноса ковров (до техники дело еще даже не дошло).

– Мне достался дом, а значит, все содержимое тоже мое, – аргументировал свою позицию домовладелец.

– А как же воля бабушки? Она неоднократно утверждала: ковры, хрусталь и техника – Анютке, – защищала дочкины интересы Анюткина мама.

Самой Анютке ни хрусталь, ни тем более ковры и даром были не нужны. Но тут, как говорится, получить причитающееся стало уже делом принципа.

– Кому говорила? Я лично не слышал, – гнул свою линию хозяйственный кузен.

Разумеется, среди родни нашлись и те, кто подтверждал слухи о коврах, и те, кто, как говорится, ни сном ни духом… Дальше – больше. Вирус жадности в считаные дни заразил всю семью. Вспыхивали споры по поводу дальнейшего владения машин. Вариант продать и поделить выручку также не всех устраивал. Кто-то из детей в свое время давал деньги на покупку автомобилей и, соответственно, требовал большей доли. Остальные с этими требованиями, понятное дело, были не согласны, так как каждый финансово или физически, но оказывал помощь родителям. Возникли проблемы с дальнейшей судьбой и фермы – ну не делилось поголовье свиней на количество родни. Одним словом, дружная и крепкая семья практически в одночасье превратилась не просто в чужих людей – родственники стали врагами.

Вполне возможно, скандала удалось бы избежать, если бы родители в свое время письменно изложили свои распоряжения относительно оставшегося имущества и заверили их нотариально. Они и собирались, но так и не решились. Наверное, понадеялись, что дети и внуки все поделят по справедливости.

– Действительно, ситуация, когда дележ имущества сталкивал когда-то близких людей, достаточно распространена, – подтверждает адвокат конторы адвокатов «Колесникова О.А. и партнеры» Наталья Цыба. – Именно для того, чтобы всего этого избежать, люди стали все чаще составлять завещания. Причем не только в преклонном возрасте, но и в молодые годы, просчитывая разные ситуации и желая максимально обезопасить своих близких от переживаний и судебных тяжб. Особенно когда есть что и с кем делить. Лично я составила завещание еще в 25 лет.

Оформить завещание может практически любой человек у любого нотариуса, какой вам будет удобен. Законом предусмотрены письменная форма вашего волеизъявления и обязательное нотариальное удостоверение. Оформляя документ у какого-то конкретного нотариуса, не переживайте за то, что он не дойдет до ваших родственников, – существует единая база завещаний, куда будет включена и ваша последняя воля. Так что вне зависимости от того, к какому нотариусу ваши наследники придут оформлять наследство, они о ней (вашей воле) в любом случае узнают.

Ответственные люди ходят к нотариусу через диспансеры

– Чтобы правильно оформить свою последнюю волю, надо знать некоторые законодательные нюансы, – предупреждает адвокат.

– Наследодатель должен быть совершеннолетним. Дееспособность наступает с 18 лет. До этого возраста свободно распоряжаться имуществом нельзя, даже если оно формально в его собственности.

– Он также должен иметь право собственности на имущество. Предъявлять нотариусу документы необязательно, но право завещателя на передаваемое имущество на момент его смерти должно быть подтверждено. Рекомендую вам взять с собой к нотариусу хотя бы копии правоустанавливающих документов, чтобы точно указать объекты, которые вы завещаете. У меня в практике была ситуация, когда наследодатель в завещании указал гаражный бокс, расположенный по определенному адресу. Но по документам этот объект числился в управлении Росреестра как нежилое помещение с указанием номеров на поэтажном плане. В результате нотариус отказал наследнику в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, так как наименование объекта не совпадало.

– Наследодатель должен отдавать отчет своим действиям. На момент удостоверения завещания у нотариуса нужно не просто быть официально психически здоровым, но и понимать значение своих действий, не находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием сильных психотропных лекарств.

Чтобы избежать в дальнейшем проблем с оспариванием завещания по причине психического здоровья, я бы рекомендовала, особенно людям в возрасте, взять медицинское заключение (справку) из психоневрологического диспансера на предмет выявления противопоказаний для совершения сделок с недвижимостью. Если наследодатель когда-либо ранее стоял на учете в наркологическом диспансере или страдал алкогольной или наркотической зависимостью, рекомендую взять аналогичное заключение из наркологического диспансера непосредственно перед визитом к нотариусу. Это может очень помочь вашим близким избежать проблем, если кто-то решит по этим основаниям оспорить завещание.

– Завещание нужно оформлять лично! Нельзя попросить друга, родственника или представителя по доверенности оформить за вас ваше волеизъявление.

Ваше распоряжение заверит банковский клерк

Завещать можно не только недвижимость и автомобили, но и денежные вклады. Для этого необязательно идти к нотариусу.

– Можно пойти в офис банка и составить завещательное распоряжение, – советует Наталья Викторовна. – Его заверит сотрудник банка. Завещательное распоряжение — это самостоятельный вид завещания, которое касается только денег на счетах в банке. И хотя его заверяет сотрудник финансового учреждения, оно имеет такую же силу, как заверенное нотариусом. Можно отменить свое распоряжение, изменить или составить новое в любое время. В этом документе можно указать, что часть денег со вклада нужно выдать одному лицу, а часть другому.

Завещательное распоряжение оформляют в офисе банка только лично. Дистанционно это сделать нельзя. Если у банка нет офисов в вашем городе, лучше оформить завещание у нотариуса и сразу на все имущество.

Ну а если кроме денег у завещателя в банке хранится еще какое-то имущество (драгоценности в сейфе, например), к нотариусу все же идти придется. Тогда и счетом удобнее распоряжаться по обычному завещанию.

Завещание на двоих

Если завещание составляется супругами совместно (то есть одно на двоих), в нем можно:

– завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам;

– любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;

– определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц;

– лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

– включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом. Например, кто и как будет распоряжаться общим имуществом в случае, если один из супругов умрет раньше.

Кстати, важно знать, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Если наследник не пережил

Еще один не менее важный вопрос: как разрешается вопрос с наследственным имуществом, если наследник умирает раньше наследодателя?

– Если есть опасения, что наследник не переживет завещателя, то в документе можно указать другого наследника (юристы говорят: подназначить наследника), – советует Наталья Викторовна. – Это рекомендуется сделать и на тот случай, если наследник не примет наследство по другим причинам: откажется от него, либо не будет иметь право наследовать, либо будет отстранен от наследования как недостойный.

На самом деле при составлении завещания есть много тонкостей, и, чтобы все прописать правильно, продумать все нюансы, дабы избежать неправильного толкования текста завещания, за разработкой его текста лучше обращаться к юристам.

Завещание 2.0

Другое дело, что имущество – величина совсем непостоянная. Завещали вы, например, машину племяннику, а ее (машину) взяли и угнали. Или, напротив, вы прикупили новую недвижимость – домик в деревне, а завещание уже составлено. Что ж теперь к нему постскриптум писать?

– Завещание можно отменить и изменить в любое время, хоть через 10 минут после его составления и удостоверения, – поясняет адвокат. – Надо просто подать нотариусу распоряжение об отмене завещания (нотариус поможет его оформить). Причину отмены нотариусу указывать не нужно, это ваше право.

Вы можете составить новое завещание — тогда старое автоматически потеряет силу. Можете не менять условия предыдущего волеизъявления, а просто уточнить их или дополнить, например, новым имуществом.

Если в завещании осталось указанным имущество, которого уже нет в наличии, документ будет действующим в отношении всего того имущества, которое осталось у наследодателя на дату смерти и указано в завещании.

Помните, что необязательно указывать конкретное имущество, которое вы хотите завещать, ведь что-то вы можете еще приобрести или продать. Для этого случая у нотариуса есть формулировка «все имущество, которое будет находиться в собственности на дату смерти».

И напоследок: очень внимательно читайте текст завещания, который напечатает нотариус. Вы можете, предварительно оплатив техническую работу, попросить нотариуса взять текст завещания с собой, чтобы проконсультироваться с адвокатом, который вам все подробно разъяснит, откорректирует формулировки, чтобы точно предусмотреть все ваши пожелания. Подписать и удостоверить завещание у нотариуса можно и в другой день.

Автор: Виктория ГАВРИЛОВА