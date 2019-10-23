Строить ливневки учитесь у чжурчжэней Приморские археологи обнаружили храмовый комплекс XIII века, дренажная система которого отлично работает до сих пор

Ученые любят повторять: если бы мы научились прислушиваться к мудрости людей, живших за много веков до нас, то смогли бы решать многие проблемы еще до их возникновения. Рядовой обыватель может возразить: если древние были такими мудрыми, чего же они вымерли? Вопрос логичный, и сермяжная правда в нем есть. Действительно, чего же?

На территории современного Приморья еще задолго до пришествия России существовали другие государства и народы, чья история была величественной и трагичной, богатой событиями и потрясениями, и ее летопись пишется буквально на наших глазах. С каждым годом ученые Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН собирают кусочки гигантского пазла под названием «Прошлое». Постепенно добавляя новые фрагменты, они делают общую картину более осмысленной и связанной.

С Первомайским!

Сезон раскопок в этом году был посвящен новому археологическому памятнику – храмовому комплексу Первомайское в Ханкайском районе (в двух километрах от одноименного села). Ученые уже знают, какое белое пятно в исторической мозаике закроет эта деталь. О том, как это было непросто и что слова «разведка» и «расследование» для археологов так же привычны, как для шпионов и сыщиков, рассказала Надежда Артемьева, кандидат исторических наук, заведующая отделом средневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН.

– Мы изучаем памятники средневековой культуры на территории Дальнего Востока. В основном занимаемся Золотой империей чжурчжэней, или государством Восточное Ся, – отметила она. – Есть «плановые» памятники – это Екатерининское, Шайгинское, Краснояровское городища и другие. Но этот сезон мы полностью посвятили новому памятнику – храмовому комплексу Первомайское.

Его обнаружил сотрудник отдела Сергей Макиевский. Изучая карты, он нашел ранее неизученный обвалованный (обнесенный валом. – Прим. ред.) участок в Ханкайском районе – небольшой по площади и явно рукотворный. Встал вопрос, что это. Либо работа российских военных, либо древняя постройка, либо что-то третье. Бывает, что древние постройки разносятся несведущими гражданами на стройматериалы для различных бытовых нужд, и стены чжурчжэньской крепости превращаются в очередную казарму или свинарник. Ученый выехал на разведку, привез оттуда образец черепицы, по которому археологический памятник был датирован эпохой чжурчжэней. Работа закипела.

Раскопки были начаты в июне 2019 года. Археологи рассчитывали, что сезон стартует с храмового комплекса Первомайское, а потом работы постепенно переместятся на другие «плановые» объекты. Но вышло иначе: весь сезон был посвящен одному храмовому комплексу. Во-первых, потому что объект стоил того. Во-вторых, в августе памятник должен был посетить губернатор, которого ученые прождали весь месяц. Несмотря на то что глава региона не приехал, время не прошло впустую. Было вскрыто почти 1200 квадратных метров земли, собрано огромное количество исторического материала, изучены архитектурные особенности комплекса.

Пока не пришел монгол

Объект оказался необычным. Ученые привыкли к раскопкам городищ. Это крупные обвалованные поселения. А тут, по сути, отдельно стоящий небольшой четырехугольник, обнесенный невысоким валом.

В северном углу четырехугольника выделялась платформа, забитая черепицей. Черепица – это бывшая крыша. Признак того, что раньше там стояло здание. Возник вопрос, каково его назначение.

Выяснилось, что оно имело культовый статус. Близ границ комплекса были найдены три кургана. Одно из захоронений ученые вскрыли и обнаружили в его засыпке те же украшения, что находились внутри самого комплекса. Очевидно, что предметы эти несли религиозный смысл. Так, к комплексу прибавилось прилагательное храмовый. Только вот какую религию исповедовали прихожане, пока неизвестно. В те времена были распространены и буддизм, и даосизм, и шаманизм, и другие верования. В ходе раскопок не было найдено ни одной детерминирующей религиозность находки. Пока.

Еще одним вопросом для ученых стала функция рва, окружавшего платформу, где стоял храм. Ответ, как ни странно, дала сама природа. Помните, каким был прошедший август: один день отличался от другого только интенсивностью дождей. Откопанный археологами ров тут же принялся за свою работу – собрал ливневые стоки и отвел их подальше от платформы.

– Несмотря на то что прошло много веков, вода отлично стекала по древним дренажам. Настолько все было продумано, – подчеркнула Надежда Артемьева.

Затем ученые задались другим вопросом: а где жили люди, которые обслуживали этот объект? Рядом древних поселений вроде нет. Выяснилось, что «спальный район» находился сразу за стенами комплекса. Там было найдено несколько жилищ.

Что же стало с теми людьми, которые здесь жили?

– Что касается Первомайского, можно предполагать, что место покинуто в результате монгольского нашествия, – сообщила Надежда Артемьева. – Мы встретили слой горелой черепицы. Пожар там определенно был. Но был ли он причиной ухода людей, или здание сгорело уже после того, как люди его покинули, неизвестно. Общая тенденция такова, что в XIII веке государственность на этой территории была разрушена. История фиксирует массовый отток населения.

Два государства взамен одного

Долгие годы – до середины 90-х годов прошлого века – история Приморья XII и XIII веков связывалась исключительно с Золотой империей чжурчжэней, основанной в 1115 году.

На территории региона встречались и продолжают встречаться городища этого периода. Единственное, что смущало археологов, – наличие двух типов городищ. Первые – долинные, вторые – сопочные. По фортификации и материальной культуре они принадлежали одной культуре – чжурчжэням. Но почему тогда одни селились на ровной и удобной для жизни местности, а другие предпочитали забираться в горы, да покруче, и делали на природных фортификациях еще и рукотворные крепости?

В 1995 году разгадка была найдена. Ученые вышли на раскопки Краснояровского городища около Уссурийска. Там они обнаружили печать с девизом правления императора. В хрониках Золотой империи девиз этот нигде не упоминался. Законный вопрос: а чей император-то?

По удачному стечению обстоятельств в это же время историки Китая стали изучать новое государство – Восточное Ся. Его образовал чжурчжэньский военачальник Пусянь Ваньну. Девиз его правления совпал с краснояровской печатью. История средневекового Приморья открылась в новом свете.

Горные городища появляются в Приморье после 1215 года, когда на территорию края со стороны Китая, захваченного в то время монголами, заходит большой поток населения под предводительством Пусянь Ваньну. По письменным источникам – почти 10 тысяч человек. Здесь начинается активное строительство городов-крепостей для защиты от кочевников. А Краснояровское городище (в то время носящее название Каюань – столичный город) становится центром новообразованного государства Восточное Ся.

Несмотря на то что император был взят в плен в 1233 году, историки предполагают, что государство в вассальном положении под монголами просуществовало до 1278 года, то есть до объявления монголами Юаньской империи.

Более того, в Лазовском районе приморские ученые открыли городище Батюки, которое предположительно – по фортификационным признакам – может быть отнесено к юаньскому периоду. Иными словами, исторический мостик постепенно перекидывается из XIII в XIV век. Все меньше белых пятен остается на этом разноцветном полотне.

Археологическая разведка

Сегодня многие приморские села и даже города находятся на месте средневековых городищ, а приморские дороги повторяют исторические тропы и пути сообщения.

– Древним людям было важно поселиться там, где есть хорошая земля и доступ к воде, – рассказывает Надежда Артемьева. – Неудивительно, что также поступали и русские переселенцы. Зачастую они продвигались по проложенным древними людьми дорогам, видели вокруг те же места и делали тот же выбор. Уссурийск, например, стоит на средневековых поселениях. Деревня Горбатка в Уссурийском районе окружена средневековым валом. Чугуевка находится на Чугуевском городище. Село Сергеевка в Партизанском районе – близ Шайгинского городища. Если идти от Сергеевки до Фроловки вниз по реке, то там, куда ни копни, везде попадется культурный слой – от ранних поселений до средневековых.

При этом если древние при заселении территории всегда учитывали особенности ландшафта, то русские шли в неизвестность. Даже тащили сюда на телегах строительный камень, не подозревая, что чего-чего, а камней здесь с избытком.

Не учитывали они и условия рискованного земледелия. Заселяли низинные поймы, где территория хоть и плодородна, но страдает от затоплений.

– Когда вы въезжаете в Уссурийск, то, по сути, улица Лермонтова на всем протяжении – это Южно-уссурийское городище, большой и ныне практически разрушенный археологический памятник, – рассказывает Надежда Артемьева. – Там был обнаружен вал, вдоль которого шел ров пятиметровой глубины. Он служил для вывода воды с территории. Сейчас этот вал засыпан, и Уссурийск имеет то, что имеет, – постоянные затопления во время проливных дождей. Интересно, что сейчас на въезде в Уссурийск планируют возводить дамбу, которая своими очертаниями практически повторяет вал древнего городища. Если бы мы немного прислушивались и присматривались к истории, наверное, некоторые проблемы были бы решены до их появления.

Что касается Владивостока, то памятники средневекового периода ученые на территории города не находили. А вот более древние поселения, относящиеся к раннему железному веку, здесь существовали. Одно из них, например, было обнаружено во время строительства моста на остров Русский.

Археологи в почете

Примечательно, что в этом году (впрочем, как и в прошлые) археологам в раскопках помогали приморские старшеклассники. Уже четверть века ИИАЭ ДВО РАН сотрудничает с артемовской школой № 18, которая направила в Первомайское 50 школьников, чтобы они углублялись в культурные слои в прямом и переносном смысле. Приезжали ученики из школы в Воздвиженке, несмотря на достаточно далекое расстояние.

– После 1 сентября у нас побывала, наверное, большая часть учителей Ханкайского района. Местная администрация отнеслась к нам очень дружелюбно и с большим интересом, – рассказывает ученый. – Педагоги очень мотивированы на то, чтобы дать своим подопечным глубокие знания о месте, где они живут. Раньше, когда приезжали в какую-нибудь деревню, заходили в школу, тебе на глаза обязательно попадался музейный уголок с экспонатами и стендами, рассказывающими об истории края и конкретного поселения. Потом это все как-то ушло в небытие. И сейчас вновь ощущается потребность в знаниях. Учителя приезжают сами и просят приехать к ним, прочитать лекции. Может быть, настало счастливое время, когда мы стали нужны не только науке, но и общественности.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ