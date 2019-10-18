Дворовая демократия Прямые выборы мэров в Приморье, как уже писал «В», отодвигаются на неопределенный срок.

Депутаты, скорее всего, снимут профильный законопроект с рассмотрения на грядущем заседании Законодательного собрания по просьбе самого инициатора – администрации края. На региональном комитете такое решение уже было одобрено.

Причин в пользу позиции «оставить все как есть» было высказано много. Это и проходящая в регионе муниципальная реформа (появился новый вид муниципального образования – муниципальный округ), и экономия средств местных бюджетов (выборы обходятся дорого), и политическая стабильность (назначенный мэр – по определению бесконфликтная фигура), и якобы более высокие требования, предъявляемые конкурсной комиссией к кандидатам в мэры.

При этом не было высказано доводов в пользу позиции «прямые выборы мэров нужно вернуть». Главный из которых – жители населенных пунктов могут самостоятельно и без чьей-либо помощи выбрать человека, которого считают наиболее подходящим и достойным на пост главы. Избранный мэр, которому мандат на власть дали жители, более ответственен перед ними. Кстати, именно на этой логике и строилась реабилитация муниципальных выборов в Приморье. И эту мысль озвучивали первые лица края.

Однако спустя год решили, что конкурсная комиссия и депутаты местных дум более компетентны в вопросе, кому дать «порулить» столицей ДФО, а также городами и районами края. Своя логика тут тоже есть. И, конечно, с ней тоже можно подискутировать.

Интересно, что новость об отмене прямых выборов мэров срифмовалась с другой новостью.

«Приморцы выбрали первоочередные объекты ремонта при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), приняв участие в опросе краевого департамента информационной политики. Мнение жителей региона учтут при формировании графика работ на следующий год», – гласит официальный сайт администрации региона.

Суть в том, что жителям дали право проголосовать за то, какие дороги и дворы ремонтировать в следующем году.

Во-первых, сама форма опроса дает возможность заранее предугадать результат. Во Владивостоке, например, жители проголосовали за улицы Нейбута и Сабанеева – это огромные спальные районы. Наиболее населенные территории всегда будут побеждать в таких опросах – жители берут числом. Пусть даже ремонт там – не первоочередная необходимость. Дают – бери. А где ремонт должен быть проведен в первую очередь? На этот вопрос, наверное, должны отвечать специалисты. И думать стратегически, чтобы дорожные ремонты из года в год связывались в одну общую картину улучшения транспортной ситуации в городе.

Создается стойкое впечатление демократичности – у народа ведь спрашивают мнение. Только эта демократичность дворового масштаба и с заранее понятным результатом.

И в итоге там, где необходимо мнение специалистов, спрашивают народ, а там, где следовало бы спросить народ, обращаются к мудрости конкурсных комиссий, которые по определению лучше разберутся.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ